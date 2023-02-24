УКР
Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М, - Моравецький

pt-91

Польща передасть Україні, крім танків Leopard, польські PT-91 Twardy. Українські військові отримають 60 одиниць цієї техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

За словами прем'єра, танки будуть доставлені в Україну "протягом декількох днів".

Зазначимо, PT-91 Twardy — це основний бойовий танк Польщі, який є модернізованою версією радянського Т-72М.

Нагадаємо, Польща сьогодні повідомила, що чотири танки Leopard 2 A4 вже прибули до України.

Також читайте: Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну, - міністр оборони Польщі Блащак

+16
🇺🇦🇵🇱
24.02.2023 15:34 Відповісти
24.02.2023 15:34 Відповісти
+12
Поляки брати
24.02.2023 15:35 Відповісти
24.02.2023 15:35 Відповісти
+11
панцернік твардий
24.02.2023 15:33 Відповісти
24.02.2023 15:33 Відповісти
панцернік твардий
24.02.2023 15:33 Відповісти
24.02.2023 15:33 Відповісти
Чолг (czołg)
24.02.2023 17:19 Відповісти
24.02.2023 17:19 Відповісти
🇺🇦🇵🇱
24.02.2023 15:34 Відповісти
24.02.2023 15:34 Відповісти
Поляки брати
24.02.2023 15:35 Відповісти
24.02.2023 15:35 Відповісти
Непогано. До них 20-30 "бредлі" і буде нова механізована бригада.
24.02.2023 15:42 Відповісти
24.02.2023 15:42 Відповісти
Це трохи більше половини танковоі бригади. Для механізованоі треба додати десь 100+ бмп.
24.02.2023 16:23 Відповісти
24.02.2023 16:23 Відповісти
За нашу і вашу свободу!
24.02.2023 15:42 Відповісти
24.02.2023 15:42 Відповісти
так ось хто наші брати, разом до перемоги!
24.02.2023 15:47 Відповісти
24.02.2023 15:47 Відповісти
Дякуємо брати поляки !!!
24.02.2023 15:47 Відповісти
24.02.2023 15:47 Відповісти
Загальна кількість вже за 300 перевалила? І це не рахуючи леопардів...
24.02.2023 15:49 Відповісти
24.02.2023 15:49 Відповісти
Шеф Пентагона: Скоро Украина прорвет оборону России.
https://haqqin.az/news/275715
24.02.2023 15:57 Відповісти
24.02.2023 15:57 Відповісти
Твердий танк на відео https://www.youtube.com/watch?v=0Q736tYd2H8 https://www.youtube.com/watch?v=0Q736tYd2H8


для всіх любителів бронетехніки... він виграє в російського т-72
24.02.2023 16:15 Відповісти
24.02.2023 16:15 Відповісти
На фото твердий Абрамс
24.02.2023 16:26 Відповісти
24.02.2023 16:26 Відповісти
АбрАмс
24.02.2023 17:43 Відповісти
24.02.2023 17:43 Відповісти
 
 