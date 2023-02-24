Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М, - Моравецький
Польща передасть Україні, крім танків Leopard, польські PT-91 Twardy. Українські військові отримають 60 одиниць цієї техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
За словами прем'єра, танки будуть доставлені в Україну "протягом декількох днів".
Зазначимо, PT-91 Twardy — це основний бойовий танк Польщі, який є модернізованою версією радянського Т-72М.
Нагадаємо, Польща сьогодні повідомила, що чотири танки Leopard 2 A4 вже прибули до України.
для всіх любителів бронетехніки... він виграє в російського т-72