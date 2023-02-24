Польша вскоре передаст Украине 60 танков PT-91 – модернизированной версии Т-72М, - Моравецкий
Польша передаст Украине кроме танков Leopard польские PT-91 Twardy. Украинские военные получат 60 единиц этой техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
По словам премьера, танки будут доставлены в Украину "в течение нескольких дней".
Отметим, PT-91 Twardy — основной боевой танк Польши, который является модернизированной версией советского Т-72М.
Напомним, Польша сегодня сообщила, что четыре танка Leopard 2 A4 уже прибыли в Украину.
для всіх любителів бронетехніки... він виграє в російського т-72