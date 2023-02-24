Польша вскоре передаст Украине 60 танков PT-91 – модернизированной версии Т-72М, - Моравецкий

Польша передаст Украине кроме танков Leopard польские PT-91 Twardy. Украинские военные получат 60 единиц этой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По словам премьера, танки будут доставлены в Украину "в течение нескольких дней".

Отметим, PT-91 Twardy — основной боевой танк Польши, который является модернизированной версией советского Т-72М.

Напомним, Польша сегодня сообщила, что четыре танка Leopard 2 A4 уже прибыли в Украину.

