Польша вскоре передаст Украине 60 танков PT-91 – модернизированной версии Т-72М, - Моравецкий

pt-91

Польша передаст Украине кроме танков Leopard польские PT-91 Twardy. Украинские военные получат 60 единиц этой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По словам премьера, танки будут доставлены в Украину "в течение нескольких дней".

Отметим, PT-91 Twardy — основной боевой танк Польши, который является модернизированной версией советского Т-72М.

Напомним, Польша сегодня сообщила, что четыре танка Leopard 2 A4 уже прибыли в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - министр обороны Польши Блащак

Топ комментарии
+16
🇺🇦🇵🇱
24.02.2023 15:34 Ответить
+12
Поляки брати
24.02.2023 15:35 Ответить
+11
панцернік твардий
24.02.2023 15:33 Ответить
панцернік твардий
24.02.2023 15:33 Ответить
Чолг (czołg)
24.02.2023 17:19 Ответить
🇺🇦🇵🇱
24.02.2023 15:34 Ответить
Поляки брати
24.02.2023 15:35 Ответить
Непогано. До них 20-30 "бредлі" і буде нова механізована бригада.
24.02.2023 15:42 Ответить
Це трохи більше половини танковоі бригади. Для механізованоі треба додати десь 100+ бмп.
24.02.2023 16:23 Ответить
За нашу і вашу свободу!
24.02.2023 15:42 Ответить
так ось хто наші брати, разом до перемоги!
24.02.2023 15:47 Ответить
Дякуємо брати поляки !!!
24.02.2023 15:47 Ответить
Загальна кількість вже за 300 перевалила? І це не рахуючи леопардів...
24.02.2023 15:49 Ответить
Шеф Пентагона: Скоро Украина прорвет оборону России.
https://haqqin.az/news/275715
24.02.2023 15:57 Ответить
Твердий танк на відео https://www.youtube.com/watch?v=0Q736tYd2H8 https://www.youtube.com/watch?v=0Q736tYd2H8


для всіх любителів бронетехніки... він виграє в російського т-72
24.02.2023 16:15 Ответить
На фото твердий Абрамс
24.02.2023 16:26 Ответить
АбрАмс
24.02.2023 17:43 Ответить
 
 