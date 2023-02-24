Китай заперечив наміри продавати дрони Росії
Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п’ятницю, що країна не здійснює продаж зброї в зони конфліктів та використовує "відповідальний підхід" до військового експорту.
Про це пише CNN із посиланням на речника МЗС КНР Ван Веньбіня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На прохання прокоментували інформацію видання Der Spiegel про те, що Китай и Росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже в квітні, Венбінь відповів наступним чином:
"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам. Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, які стоять за нею, варто остерігатися".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто зараз згадалось
На тих писали Герань, на китайських писатимуть Херань.
Знаємо, червонодупі, що поставлятимете. Могли й не спростовувати.