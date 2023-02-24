УКР
Китай заперечив наміри продавати дрони Росії

китай

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п’ятницю, що країна не здійснює продаж зброї в зони конфліктів та використовує "відповідальний підхід" до військового експорту.

Про це пише CNN із посиланням на речника МЗС КНР Ван Веньбіня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На прохання прокоментували інформацію видання Der Spiegel про те, що Китай и Росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже в квітні, Венбінь відповів наступним чином:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія веде переговори у Китаї щодо поставок дронів-камікадзе, - Der Spiegel

"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам. Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, які стоять за нею, варто остерігатися".

+14
Іран - аналогічно.
На тих писали Герань, на китайських писатимуть Херань.
24.02.2023 17:14
24.02.2023 17:15 Відповісти
+3
У сімпсонах, які відомі своїми передбаченнями, на 2023 намічається ядерний удар китайозів по побережжю штатів.
24.02.2023 17:14
24.02.2023 17:14 Відповісти
+3
Хіба можна довіряти людині на ім'я «ванвєньбінь»?
24.02.2023 17:14
24.02.2023 17:14 Відповісти
24.02.2023 17:14
Не вірю хитрим і віроломним китайцям.
24.02.2023 17:24
24.02.2023 17:24 Відповісти
Яка серія ?
24.02.2023 17:56
24.02.2023 17:56 Відповісти
дивилась ревью
просто зараз згадалось
24.02.2023 18:03
24.02.2023 18:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XH973n9wK24&ab_channel=DocumentedByRin The Simpsons and the Future: A Look at the 2023 Predictions
24.02.2023 18:04
24.02.2023 18:04 Відповісти
Не сказали в якій серії було про українсньку кризу
24.02.2023 20:01
24.02.2023 20:01 Відповісти
Я не дивлюсь серіал. І мова про інше
24.02.2023 20:58
24.02.2023 20:58 Відповісти
Військовий конфлікт між США та КНР буде,тільки питання часу коли саме це станеться..
24.02.2023 17:56
24.02.2023 17:56 Відповісти
А чому не з Росією за Хейшевей з Внутрішньою Манджурією ?
24.02.2023 19:48
24.02.2023 19:48 Відповісти
24.02.2023 17:14
24.02.2023 17:15
****-40
24.02.2023 17:20
24.02.2023 17:20 Відповісти
"Зарікалась свиня лайно не їсти"
24.02.2023 17:16
24.02.2023 17:16 Відповісти
Якщо він такии відповідальнии миротворець - то чого не гаркне на рашку щоб виишла з Украіни .
24.02.2023 17:16
24.02.2023 17:16 Відповісти
В Азії головна зброя - брехня.
24.02.2023 17:19
24.02.2023 17:19 Відповісти
то не зброя, то сутність, наприклад все населення ху@лостану.
24.02.2023 17:24
24.02.2023 17:24 Відповісти
Брешуть, як Троцький.
24.02.2023 17:21
24.02.2023 17:21 Відповісти
Завуалированная увертка. Они же не сказали - НЕТ
24.02.2023 17:22
24.02.2023 17:22 Відповісти
І Ви їм вірите!?
24.02.2023 17:23
24.02.2023 17:23 Відповісти
Спростувати так, щоб більше повірили.
Знаємо, червонодупі, що поставлятимете. Могли й не спростовувати.
24.02.2023 17:24
24.02.2023 17:24 Відповісти
Потрібно стежити, щоб китайці не продали ці дрони через країни-прокладки. І до іранських балалайок китайці теж могли руки прикласти, бо щось не віриться, що іранці щось самі можуть розробити
24.02.2023 17:32
24.02.2023 17:32 Відповісти
А на передовій з боку кацапів,що мухи літають?
24.02.2023 17:46
24.02.2023 17:46 Відповісти
Не переконав китаєць. Якісь очі примружені.
24.02.2023 18:49
24.02.2023 18:49 Відповісти
Значит будут продавать через третьи страны.
24.02.2023 18:56
24.02.2023 18:56 Відповісти
Як Іран ! Поставляють суки , дронів безліч ，дай бог щоб наступальну зброю не поставили бо буде жопа!
24.02.2023 21:10
24.02.2023 21:10 Відповісти
 
 