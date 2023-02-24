Китай заперечив наміри продавати дрони Росії

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п’ятницю, що країна не здійснює продаж зброї в зони конфліктів та використовує "відповідальний підхід" до військового експорту.

Про це пише CNN із посиланням на речника МЗС КНР Ван Веньбіня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На прохання прокоментували інформацію видання Der Spiegel про те, що Китай и Росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже в квітні, Венбінь відповів наступним чином:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія веде переговори у Китаї щодо поставок дронів-камікадзе, - Der Spiegel

"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам. Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, які стоять за нею, варто остерігатися".