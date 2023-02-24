РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости
2 957 25

Китай отрицает намерения продавать дроны России

китай

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что страна не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов и использует "ответственный подход" к военному экспорту.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР Ван Вэньбиня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На просьбу прокомментировать информацию издания Der Spiegel о том, что Китай и Россия ведут переговоры о продаже ста ударных беспилотников, которые могут быть поставлены уже в апреле, Вэнбинь ответил следующим образом:

Читайте: Весенне-летний период будет очень сложным. Мы готовы к любому развитию ситуации, - Скибицкий

"Китай всегда придерживался благоразумного и ответственного подхода к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам. Я знаю, что в последнее время появилось много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и намерений, которые стоят за ней, стоит остерегаться".

Китай (3123) оружие (10397) россия (96895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Іран - аналогічно.
На тих писали Герань, на китайських писатимуть Херань.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:15 Ответить
+3
У сімпсонах, які відомі своїми передбаченнями, на 2023 намічається ядерний удар китайозів по побережжю штатів.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:14 Ответить
+3
Хіба можна довіряти людині на ім'я «ванвєньбінь»?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У сімпсонах, які відомі своїми передбаченнями, на 2023 намічається ядерний удар китайозів по побережжю штатів.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:14 Ответить
Не вірю хитрим і віроломним китайцям.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:24 Ответить
Яка серія ?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:56 Ответить
дивилась ревью
просто зараз згадалось
показать весь комментарий
24.02.2023 18:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XH973n9wK24&ab_channel=DocumentedByRin The Simpsons and the Future: A Look at the 2023 Predictions
показать весь комментарий
24.02.2023 18:04 Ответить
Не сказали в якій серії було про українсньку кризу
показать весь комментарий
24.02.2023 20:01 Ответить
Я не дивлюсь серіал. І мова про інше
показать весь комментарий
24.02.2023 20:58 Ответить
Військовий конфлікт між США та КНР буде,тільки питання часу коли саме це станеться..
показать весь комментарий
24.02.2023 17:56 Ответить
А чому не з Росією за Хейшевей з Внутрішньою Манджурією ?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:48 Ответить
Хіба можна довіряти людині на ім'я «ванвєньбінь»?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:14 Ответить
Іран - аналогічно.
На тих писали Герань, на китайських писатимуть Херань.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:15 Ответить
****-40
показать весь комментарий
24.02.2023 17:20 Ответить
"Зарікалась свиня лайно не їсти"
показать весь комментарий
24.02.2023 17:16 Ответить
Якщо він такии відповідальнии миротворець - то чого не гаркне на рашку щоб виишла з Украіни .
показать весь комментарий
24.02.2023 17:16 Ответить
В Азії головна зброя - брехня.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:19 Ответить
то не зброя, то сутність, наприклад все населення ху@лостану.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:24 Ответить
Брешуть, як Троцький.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:21 Ответить
Завуалированная увертка. Они же не сказали - НЕТ
показать весь комментарий
24.02.2023 17:22 Ответить
І Ви їм вірите!?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:23 Ответить
Спростувати так, щоб більше повірили.
Знаємо, червонодупі, що поставлятимете. Могли й не спростовувати.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:24 Ответить
Потрібно стежити, щоб китайці не продали ці дрони через країни-прокладки. І до іранських балалайок китайці теж могли руки прикласти, бо щось не віриться, що іранці щось самі можуть розробити
показать весь комментарий
24.02.2023 17:32 Ответить
А на передовій з боку кацапів,що мухи літають?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:46 Ответить
Не переконав китаєць. Якісь очі примружені.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:49 Ответить
Значит будут продавать через третьи страны.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:56 Ответить
Як Іран ! Поставляють суки , дронів безліч ，дай бог щоб наступальну зброю не поставили бо буде жопа!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:10 Ответить
 
 