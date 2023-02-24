Китай отрицает намерения продавать дроны России

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что страна не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов и использует "ответственный подход" к военному экспорту.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР Ван Вэньбиня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На просьбу прокомментировать информацию издания Der Spiegel о том, что Китай и Россия ведут переговоры о продаже ста ударных беспилотников, которые могут быть поставлены уже в апреле, Вэнбинь ответил следующим образом:

"Китай всегда придерживался благоразумного и ответственного подхода к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам. Я знаю, что в последнее время появилось много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и намерений, которые стоят за ней, стоит остерегаться".