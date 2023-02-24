Працюємо над установчим самітом на основі української формули миру, - Зеленський

Виконання всіх пунктів у запропонованій Україною формулі миру приведе до дипломатичної фіксації кінця цієї війни.

Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, якими він бачить перемогу у війні і перемовини з РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю теоретично, як можуть пройти ці перемовини і що це таке. Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала формулу миру. Там крок за кроком (розписано. – Ред.), як ми бачимо (досягнення миру. – Ред.). Те, що зробила Росія тут (в Україні. – Ред.) впливає на все. Не тільки на нашу безпеку. Є різні кризи, викликані агресивними кроками РФ. Окупація Запорізької АЕС, блокування моря і ланцюжків food security. Ми запропонували кроки. Сьогодні ми бачимо зацікавлення у формулі миру і її підтримці. Вчора, точніше вночі, 141 держава на Генасамблеї ООН підтримала наші мирні ініціативи. Наступним кроком я бачу залучення as much as possible держав для першого установчого саміту. Хочеться, щоб він був результативним. І хочеться дотиснути і добитись, щоб він був з великою кількістю держав. Я працюю разом з нашою командою, з партнерами, щоб були не тільки наші стратегічні партнери, які нас підтримують з перших секунд неспровокованої війни, але і представники з різних континентів. Ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Ми робимо кроки, щоб представники великого африканського континенту були залучені до формули миру і до цього саміту. Якщо чесно, я б хотів, щоб була Індія і щоб був Китай. Наше завдання залучити абсолютно всіх і показати світу – ось вона повага до територіальної цілісності, до статуту ООН, до права людей жити. Чим більше держав ми залучимо, тим більша буде наша підтримка. Ми зробили формулу миру дуже демократичною. Будь-яка держава може підтримати якийсь один пункт – ядерну безпеку, безпеку довкілля (скільки всього заміновано). Там є пункт фіксації миру – нам потрібні гарантії безпеки. Це потрібний пакет безпеки для українців. Ми бачимо, що ця війна має великий вплив, тож це гарантії безпеки для всієї Європи. Якщо це буде виконуватися, ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до того моменту потрібно виконати всі пункти поваги", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не очікував, що від Росії буде бажання знищити нас повністю, - Зеленський