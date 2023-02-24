Работаем над учредительным саммитом на основе украинской формулы мира, - Зеленский

Выполнение всех пунктов в предложенной Украиной формуле мира приведет к дипломатической фиксации конца войны.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какими он видит победу в войне и переговоры с РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю теоретически, как могут пройти эти переговоры и что это такое. Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала формулу мира. Там шаг за шагом (расписано. – Ред.), как мы видим (достижение мира. – Ред.). То, что сделала Россия здесь (в Украине. – Ред.), влияет на все. Не только на нашу безопасность. Есть разные кризисы, вызванные агрессивными шагами РФ. Оккупация Запорожской АЭС, блокировка моря и цепочек food security. Мы предложили шаги. Сегодня мы видим интерес к формуле мира и ее поддержке. Вчера, точнее, ночью, 141 государство на Генассамблее ООН поддержало наши мирные инициативы. Следующим шагом я вижу привлечение as much as possible государств для первого учредительного саммита. Хочется, чтобы он был результативен. И хочется дожать и добиться, чтобы он был с большим количеством государств. Я работаю вместе с нашей командой, с партнерами, чтобы были не только наши стратегические партнеры, которые нас поддерживают с первых секунд неспровоцированной войны, но и представители разных континентов. Мы работаем над тем, чтобы была Латинская Америка. Мы делаем шаги, чтобы представители большого африканского континента были вовлечены в формулу мира и на этот саммит. Если честно, я хотел бы, чтобы была Индия и чтобы был Китай. Наша задача привлечь абсолютно всех и показать миру – вот оно уважение к территориальной целостности, уставу ООН, праву людей жить. Чем больше государств мы привлечем, тем больше будет наша поддержка. Мы сделали формулу мира очень демократичной. Любое государство может поддержать один пункт – ядерную безопасность, безопасность окружающей среды (сколько всего заминировано). Там есть пункт фиксации мира – нам нужны гарантии безопасности. Это нужный пакет безопасности для украинцев. Мы видим, что эта война имеет большое влияние, и это гарантии безопасности для всей Европы. Если это будет выполняться, мы придем к дипломатической фиксации конца этой войны. Но до этого момента нужно выполнить все пункты уважения", - заявил Зеленский.

Читайте: Никто не ожидал, что от России будет желание уничтожить нас полностью, - Зеленский