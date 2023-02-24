Нідерланди не мають жодних табу щодо винищувачів F-16, - глава МЗС Гукстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра наголосив, що дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання щодо запиту на винищувачі F-16 України до Нідерландів, міністр наголосив, що табу немає, але цю дискусію краще проводити за зачиненими дверима.

"Загалом, жодних табу для нас немає. Але цю дискусію краще проводити за зачиненими дверима і завжди в тісній співпраці з нашими союзниками", - сказав він.

За слова Гукстра, дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою.

Міністр пояснив, як буде розподілено 2,5 млрд євро, які у 2023 році Нідерланди планують виділити на підтримку України.

"Значну суму буде виділено на військову підтримку. Як я вже сказав, дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою і щоб вона, зрештою, показала Росії, що неспровокована, незаконна та жорстока агресія неприпустима. Це асигнування також включає гуманітарну допомогу та якнайшвидше відновлення, щоб допомогти українцям, які зараз страждають від наслідків, наприклад, через те, що вони втратили свої домівки, або через те, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Таким чином, ці гроші також будуть використані для відновлення критичної інфраструктури електро- та водопостачання", - пояснив він.