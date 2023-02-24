УКР
Нідерланди не мають жодних табу щодо винищувачів F-16, - глава МЗС Гукстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра наголосив, що дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання щодо запиту на винищувачі F-16 України до Нідерландів, міністр наголосив, що табу немає, але цю дискусію краще проводити за зачиненими дверима.

"Загалом, жодних табу для нас немає. Але цю дискусію краще проводити за зачиненими дверима і завжди в тісній співпраці з нашими союзниками", - сказав він.

За слова Гукстра, дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою.

Міністр пояснив, як буде розподілено 2,5 млрд євро, які у 2023 році Нідерланди планують виділити на підтримку України.

"Значну суму буде виділено на військову підтримку. Як я вже сказав, дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою і щоб вона, зрештою, показала Росії, що неспровокована, незаконна та жорстока агресія неприпустима. Це асигнування також включає гуманітарну допомогу та якнайшвидше відновлення, щоб допомогти українцям, які зараз страждають від наслідків, наприклад, через те, що вони втратили свої домівки, або через те, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Таким чином, ці гроші також будуть використані для відновлення критичної інфраструктури електро- та водопостачання", - пояснив він.

+12
Отомстите им за Боинг.
показати весь коментар
24.02.2023 19:49 Відповісти
+6
F-16 нармуль.Проти параші. Но це не то. Дльні ракети.
показати весь коментар
24.02.2023 19:50 Відповісти
+6
Про дискусію за зачиненими дверима це вже не перший натяк від іноземних високопосадовців (насамперед для нашої влади) - менше плескайте язиком, швидше матимете результат.
показати весь коментар
24.02.2023 19:53 Відповісти
