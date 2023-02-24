Росії не місце в Радбезі ООН після злочину агресії проти України, - Кулеба

Понад 30 років тому Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій "трон безкарності", проте нині їй там не місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт МЗС України.

Під час Ради Безпеки ООН, що зараз проходить в Нью-Йорку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав виключити Росію з Радбезу.

"У 1991 році Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій "трон безкарності". Географія російських злочинів проти міжнародного миру та безпеки виходить далеко за межі України й сягає Африки, Азії та Близького Сходу", - заявив міністр.

Він нагадав, що Росія не лише незаконно обійняла місце постійного члена Ради Безпеки ООН та розпалює конфлікти в світі, а й систематично перешкоджає прийняттю рішень Радбезу ООН, необхідних для їх вирішення.

"Майбутнє Росії має визначатися в контексті нелегітимної передачі місця СРСР до Росії та відповідальності за злочини, вчинені на території України, зокрема злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид"., - наголосив Кулеба.

