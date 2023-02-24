УКР
Новини
Росії не місце в Радбезі ООН після злочину агресії проти України, - Кулеба

кулеба

Понад 30 років тому Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій "трон безкарності", проте нині їй там не місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  сайт МЗС України.

Під час Ради Безпеки ООН, що зараз проходить в Нью-Йорку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав виключити Росію з Радбезу.

"У 1991 році Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій "трон безкарності". Географія російських злочинів проти міжнародного миру та безпеки виходить далеко за межі України й сягає Африки, Азії та Близького Сходу", - заявив міністр.

Він нагадав, що Росія не лише незаконно обійняла місце постійного члена Ради Безпеки ООН та розпалює конфлікти в світі, а й систематично перешкоджає прийняттю рішень Радбезу ООН, необхідних для їх вирішення.

"Майбутнє Росії має визначатися в контексті нелегітимної передачі місця СРСР до Росії та відповідальності за злочини, вчинені на території України, зокрема злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид"., - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в Радбезі ООН: Путін довів, що з ним неможливо вести переговори

+2
расея та іран - це народи імбицили в своїх регіонах......
24.02.2023 21:32 Відповісти
+2
Членам Ради Безпеки ООН не варто помилятися з пропозиціями про «тимчасове або безумовне припинення вогню» в Україні, оскільки Росія використає такий крок для поповнення своїх сил і нового нападу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України в п'ятницю, 24 лютого.
24.02.2023 21:35 Відповісти
+2
А власне, шо сі стало? Після злочину агресії проти Грузії - член (радбезу). Після анексії Криму - член. Після окупації ОРДЛО -член. А, це тому що проти "України повністю"!
"Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії буде таке. Бажання знищити нас повністю", - сказав президент. Джерело:
Якби проти частини, то можна було б залишатися членом?
24.02.2023 21:46 Відповісти
24.02.2023 21:30 Відповісти
Надо вышвырнуть варваров из ООН. Просто не давать визы. в США.
24.02.2023 22:42 Відповісти
Правильно. Важливо навіть не те, чи узурпувала Росія те місце в Радбезі, чи ні, а те, що вона агресію робить постійно у різних частинах світу. Тобто, її дії суперечать цілям і т.д. ООН.

Тобто, має бути механізм втрати прав безвідносно до минулого набуття прав, але залежно від певних порушень та злочинів.

Це подібно до того, як Янукович на початку 2014 року повторював: "Я законнообраний президент". - Що було намаганням обманути, підмінивши цілі: адже ніхто ж не оскаржував законність його обрання, бо це питання було взагалі не важливе тоді - після того, як він вчинив злочини під час Майдану. Тобто, не законність чи незаконність його обрання, а незаконність його злочинів і відповідна втрата прав були причиною спочатку протесту, а потім і повстання Майдану.
25.02.2023 02:40 Відповісти
 
 