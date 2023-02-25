На Київщині залишаються неідентифікованими майже 200 загиблих, - Нацполіція

Від початку повномасштабної війни з РФ у Київській області залишаються неідентифікованими 197 людей, загиблих від рук російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Вже1370 тіл загиблих наших українців ми виявили з моменту деокупації територій. Більшість з людей були вбиті зі стрілецької зброї – пістолет, автомат, кулемет. Ще майже 350 людей загинули від мінно-вибухових травм. Залишаються 197 тіл загиблих людей, особистості яких ми не можемо встановити", - розповів він.

За словами Нєбитова, поліція досі шукає 300 людей, які зникли під час активних бойових дій на Київщині. І поки що немає інформації, де вони перебувають.

"Але люди, яких вдалося повернути з в’язниць рф, кажуть, що там є цивільні громадяни, котрих окупанти вивезли. Можливо, це як обмінний фонд", - зауважив начальник поліції Київщини.

Він зазначив, що проведено всі належні процедури, експертизи, відібрано зразки ДНК, їх поміщено до відповідних баз даних.

"І ми завжди завертаємося до людей: якщо у вас зниклі близькі, рідні, навіть якщо вам невідома раніше людина, яка мешкала поруч з вами, і зараз ви її не бачите, - обов’язково повідомляйте цю інформацію у Нацполіцію", - заявив Нєбитов.

Він також поінформував, що вже після деокупації Київщини на встановлених росіянами мінах підірвалися 14 тракторів і 11 комбайнів."Окремо підривалися багато працівників електромереж, які намагалися дуже швидко відновити людям електропостачання, зв’язок", - додав очільник поліції Київщини.

