У Євросоюзі офіційно набув чинності десятий пакет антиросійських санкцій

Погоджений ввечері 24 лютого десятий пакет санкцій Європейського Союзу, запроваджених через незаконне вторгнення росії до України, офіційно набув чинності.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, санкції були введені у дію після публікації у офіційному журналі Європейського Союзу.

Загалом обмеження запроваджено проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб.

Серед іншого під санкції ЄС потрапили три великі російські банки (Альфа-банк, Росбанк й банк "Тінькофф"). Так, Альфа-банк - найбільший російський приватний банк, який посідає третє місце за кількістю клієнтів у роздрібному сегменті та четверте - за обсягом активів.

До санкційного переліку також увійшли такі великі корпорації, як ТОВ "Комерційні автомобілі - група ГАЗ"; Національна перестрахувальна компанія; кілька підприємств "Росатому"; "Росатомфлот", який розпоряджається атомним криголамним флотом рф, інформаційне агентство "Sputnik", медіагрупа "Росія сьогодні" та інші.

ЄС також запровадив санкції проти міноборони та служби зовнішньої розвідки РФ.

Серед фізичних осіб до санкційного переліку потрапив голова Росспівробітництва Євген Примаков, уповноважена з права людини в рф тетяна москалькова, голова ради при президентові рф із розвитку громадянського суспільства та прав людини валерій фадєєв, головний редактор "літературної газети" максим замшев та головна редакторка агентства Regnum марина ахмедова.

Цікаво, що колишній глава українського підприємства "Мотор Січ" в’ячеслав богуслаєв, у якого минулого року було виявлено російське громадянство, теж потрапив під дію санкцій ЄС.

Євросоюз також запровадив обмеження проти чотирьох громадян Ірану, в тому числі виконавчого директора компанії Qods Aviation Industry, яка займається дронами, що росія використовує проти цивільних цілей в Україні.

