В Евросоюзе официально вступил в силу десятый пакет антироссийских санкций
Согласованный вечером 24 февраля десятый пакет санкций Европейского Союза, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину, официально вступил в силу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, санкции были введены в действие после публикации в официальном журнале Европейского Союза.
В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц.
Среди прочего под санкции ЕС попали три крупных российских банка ("Альфа-банк", "Росбанк" и банк "Тинькофф"). В частности, "Альфа-банк" – крупнейший российский частный банк, занимающий третье место по количеству клиентов в розничном сегменте и четвертое – по объему активов.
В санкционный перечень также вошли такие крупные корпорации, как ООО "Коммерческие автомобили - группа ГАЗ"; Национальная перестраховочная компания; несколько предприятий "Росатома"; "Росатомфлот", который распоряжается атомным ледокольным флотом РФ, информационное агентство "Sputnik", медиагруппа "Россия сегодня" и другие.
ЕС также ввел санкции против Минобороны и службы внешней разведки РФ.
Среди физических лиц в санкционный список попал председатель Россотрудничества Евгений Примаков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев и главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова.
Интересно, что бывший глава украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, у которого в прошлом году было обнаружено российское гражданство, тоже подвергся санкциям ЕС.
Евросоюз также ввел ограничения против четырех граждан Ирана, в том числе исполнительного директора компании Qods Aviation Industry, занимающейся дронами, которые Россия использует против гражданских целей в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»
Російський Альфа-Банк включений в десятий пакет санкцій ЄС, опублікований 25 лютого на сайті журналу ЄС.
Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.
Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.
Ось у такої людини і служив Гетманцев.