РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5072 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
2 056 4

В Евросоюзе официально вступил в силу десятый пакет антироссийских санкций

санкції

Согласованный вечером 24 февраля десятый пакет санкций Европейского Союза, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину, официально вступил в силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, санкции были введены в действие после публикации в официальном журнале Европейского Союза.

В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц.

Среди прочего под санкции ЕС попали три крупных российских банка ("Альфа-банк", "Росбанк" и банк "Тинькофф"). В частности, "Альфа-банк" – крупнейший российский частный банк, занимающий третье место по количеству клиентов в розничном сегменте и четвертое – по объему активов.

Читайте также: Санкции против РФ будут продолжаться, чтобы от потенциала российской армии ничего не осталось, - Зеленский

В санкционный перечень также вошли такие крупные корпорации, как ООО "Коммерческие автомобили - группа ГАЗ"; Национальная перестраховочная компания; несколько предприятий "Росатома"; "Росатомфлот", который распоряжается атомным ледокольным флотом РФ, информационное агентство "Sputnik", медиагруппа "Россия сегодня" и другие.

ЕС также ввел санкции против Минобороны и службы внешней разведки РФ.

Среди физических лиц в санкционный список попал председатель Россотрудничества Евгений Примаков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев и главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова.

Читайте также: Евросоюз ввел новые санкции против группы Вагнера, в том числе против причастных к штурму Соледара

Интересно, что бывший глава украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, у которого в прошлом году было обнаружено российское гражданство, тоже подвергся санкциям ЕС.

Евросоюз также ввел ограничения против четырех граждан Ирана, в том числе исполнительного директора компании Qods Aviation Industry, занимающейся дронами, которые Россия использует против гражданских целей в Украине.

Читайте также: Новые санкции ЕС против России: запрет на ведущие технологии, включены иранские производители дронов

Автор: 

санкции (11765) Евросоюз (17490)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завтра Зе для отмазки паре бомжей санкции введёт.
показать весь комментарий
25.02.2023 22:47 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 23:06 Ответить
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Російський Альфа-Банк включений в десятий пакет санкцій ЄС, опублікований 25 лютого на сайті журналу ЄС.
показать весь комментарий
25.02.2023 23:37 Ответить
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa, коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
показать весь комментарий
25.02.2023 23:38 Ответить
 
 