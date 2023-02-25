В Евросоюзе официально вступил в силу десятый пакет антироссийских санкций

Согласованный вечером 24 февраля десятый пакет санкций Европейского Союза, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину, официально вступил в силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, санкции были введены в действие после публикации в официальном журнале Европейского Союза.

В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц.

Среди прочего под санкции ЕС попали три крупных российских банка ("Альфа-банк", "Росбанк" и банк "Тинькофф"). В частности, "Альфа-банк" – крупнейший российский частный банк, занимающий третье место по количеству клиентов в розничном сегменте и четвертое – по объему активов.

Читайте также: Санкции против РФ будут продолжаться, чтобы от потенциала российской армии ничего не осталось, - Зеленский

В санкционный перечень также вошли такие крупные корпорации, как ООО "Коммерческие автомобили - группа ГАЗ"; Национальная перестраховочная компания; несколько предприятий "Росатома"; "Росатомфлот", который распоряжается атомным ледокольным флотом РФ, информационное агентство "Sputnik", медиагруппа "Россия сегодня" и другие.

ЕС также ввел санкции против Минобороны и службы внешней разведки РФ.

Среди физических лиц в санкционный список попал председатель Россотрудничества Евгений Примаков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев и главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова.

Читайте также: Евросоюз ввел новые санкции против группы Вагнера, в том числе против причастных к штурму Соледара

Интересно, что бывший глава украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, у которого в прошлом году было обнаружено российское гражданство, тоже подвергся санкциям ЕС.

Евросоюз также ввел ограничения против четырех граждан Ирана, в том числе исполнительного директора компании Qods Aviation Industry, занимающейся дронами, которые Россия использует против гражданских целей в Украине.

Читайте также: Новые санкции ЕС против России: запрет на ведущие технологии, включены иранские производители дронов