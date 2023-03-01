У "мирному плані" Китаю є позитивні елементи, - Блінкен

У оприлюдненій заяві МЗС Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні є позитивні елементи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Що стосується пропозицій, які висунув Китай... там є деякі позитивні елементи, зокрема речі, які, як говорив сам Китай декілька разів у минулому, дуже схожі на пропозиції самої України", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

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