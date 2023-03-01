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У "мирному плані" Китаю є позитивні елементи, - Блінкен

блінкен

У оприлюдненій заяві МЗС Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні є позитивні елементи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Що стосується пропозицій, які висунув Китай... там є деякі позитивні елементи, зокрема речі, які, як говорив сам Китай декілька разів у минулому, дуже схожі на пропозиції самої України", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель про "мирний план" Китаю: Ставить жертву та агресора на один рівень

Автор: 

Китай (4676) США (23290) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+24
Самі китайці як і їхній план є лицемірними...
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01.03.2023 15:54
+22
Уже прикручивают этот гавняний план комуняк как прям к тому чего хочет Украина
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01.03.2023 15:53
+20
Це що, якісь поступки Китаю? В цьому плані немає головного - виведення кацапських військ на кордони 91 року, виплати репарацій і видачі злочинців. Він взагалі порожній і ні про що.
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01.03.2023 15:59
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Уже прикручивают этот гавняний план комуняк как прям к тому чего хочет Украина
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01.03.2023 15:53 Відповісти
Самі китайці як і їхній план є лицемірними...
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01.03.2023 15:54 Відповісти
Комуністи це і є лиціміри, інших ніколи не існувало
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01.03.2023 16:02 Відповісти
Ищут ложку меда?
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01.03.2023 15:54 Відповісти
І в гівні є багато позитивних елементів, але треба пошукати
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01.03.2023 17:29 Відповісти
Тю! Так опариші та інші копрофаги цим живляться. Отже, там є і білки, і жири, і вугдеводи, і вітаміни, і мікроелементи.
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01.03.2023 18:44 Відповісти
Немає розтрілу чи повішання военних злочинців, а це головне
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01.03.2023 15:55 Відповісти
Умирний план Китаю... цілий рік думали-сочиняли...
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01.03.2023 15:55 Відповісти
Ге ж...
- Признайся, дорогой: все-таки во мне есть что-то хорошее?
- Да, дорогая. Только я его уже скоро из тебя выну!" (с)
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01.03.2023 15:58 Відповісти
Там в першому пункті є про повагу до территоріальної цілістності. Короче під цей пунт можна підігнати вивід війск рф.
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01.03.2023 15:58 Відповісти
Підігнати треба Парашку... тоді всі пункти ок!
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01.03.2023 16:03 Відповісти
Это так и есть

Только Китай не мог открыто сказать
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01.03.2023 16:04 Відповісти
Це що, якісь поступки Китаю? В цьому плані немає головного - виведення кацапських військ на кордони 91 року, виплати репарацій і видачі злочинців. Він взагалі порожній і ні про що.
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01.03.2023 15:59 Відповісти
Це не поступки це "повернімося до китайського «мирного плану». Він точно не готувався для того, щоб із ним хтось погодився: навіщо? Це одразу звужує маневр для китайської гри. Цей текст загалом неприйнятний ні для України, ні для Заходу, ні для Росії, і Китай це чудово розумів, його презентуючи. Розбирати цей текст на окремі пункти чи аналізувати немає сенсу, адже він не про це. Але він свідомо й дуже майстерно написаний так, щоб не бути «зовсім хорошим» чи «зовсім поганим» для когось. Це заявка на участь у дискусії, і вона прийнята, - Китай свого досяг, із ним готові розмовляти всі." прочитайте обов"язково статтю Клімкіна у "Дзеркалі тижня"https://zn.ua/ukr/POLITICS/kitajskij-madzhonh.html Про «мирний план» Пекіна: Китай буде грати з усіма, але за власними правилами
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01.03.2023 17:57 Відповісти
Просто сигнал Китаю, що він - гравець, і його почули?
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01.03.2023 18:04 Відповісти
Блінкен, це що нас здають? Не очікувано, хоча не дивно.
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01.03.2023 16:01 Відповісти
Это как раз и есть дипломатическая работа. Не такое быдло, как Мельник и команда, а уважительное отношение к собеседнику, особенно по азиатским правилам поведения, где каждый собеседник - дорогой друг.

Так и надо общаться с любым китайским дипломатом, даже если их план на самом деле полное говно. Видеть рациональное зерно и получить больше поддержки Китая. Но при этом не верить им и не забывать, что они тоже нарушают все соглашения, как и кацапы. Как это было с Гонконгом, где они обманули, пообещав принцип "одна страна, две системы". В частности это касается Приднестровья, где китайцы могут предложить ненападение в обмен на непоставку вооружений, но это ловушка, которую они разыграют в любой момент, выгодный им и поэтому это надо полностью игнорировать и делать то, что выгодно нам.
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01.03.2023 16:06 Відповісти
Уважительное отношение к собеседнику, в частности к Китаю нужно было в вопросе о зерне и в вопросе о Мотор Сичи. Еще тогда говорили об этом, но всем было наплевать. Так что Мельник и команда особой погоды не сделали в отношении Украины и Китая.
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01.03.2023 16:12 Відповісти
Ничего они не обманули с Гонконгом.
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01.03.2023 16:31 Відповісти
Нет, хотя вам зрадоботам нет смысла объяснять как работает мир.
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01.03.2023 16:32 Відповісти
Здесь по другому никак😂😂😂
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01.03.2023 20:37 Відповісти
@

> Ничего они не обманули с Гонконгом
> Нет, хотя вам зрадоботам нет смысла объяснять как работает мир

Юра, а почему бы и не попробовать? Тратить время и постить здесь, чтоб только потом попятиться назад и не оставить заблудшие души во тьме и не просветить?
Осчастливьте нас, пожалуйста!
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01.03.2023 22:35 Відповісти
Не кіпішуй. Чув, що у Білому доміі є два крила - "яструби" та "голубм"? Ось Остін "яструб", Блінкен "голуб". Так там працює. План такий - зробити рф не придатною для міжнародної політики і пояснити Індії, КНР, що без рф буде краще усім. Заяви дипломатів для дипломатів, а ось заяви генерала Ходжеса приємнііші.
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01.03.2023 17:37 Відповісти
Саліван «голуб», а не Блінкен
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01.03.2023 19:13 Відповісти
Та какой там "план". Просто набор фраз из "кота Леопольд" :
Ребята давайте жить дружно
И трактовать эту херь может каждый как ему угодно
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01.03.2023 16:02 Відповісти
Побачив мир в комуняцькому очку?
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01.03.2023 16:03 Відповісти
единсвенный позитив это слово план
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01.03.2023 16:03 Відповісти
"оприлюдненій заяві МЗС Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні є позитивні елементи. Джерело:

Мирний план Китаю це не супермаркету полиця, що подобається, беру, що ні, не беру.
Його було запропоновано в комплексі втілювати, в цьому суть вся цього плану, і до чого таке казати, від поважної офіційної особи такої країни як США, держсекретар, не зрозуміло, зазвичай більш чітко він працює, а тут, можна і образити Китай таким чином. Сказав, ні, план не проходить, та все
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01.03.2023 16:04 Відповісти
Киллер стреляет не по решению суда.
Пехотинец нажимает на курок вне зависимости от содержания "мирных планов". А так да, отдельные моменты, которые ни на что не влияют, которые всем безразличны, которые на фиг никому не нужны, и которые просто ни о чем, - да действительно, они есть.
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01.03.2023 16:06 Відповісти
..есть положительное,не спорю,НАК может захватить болота мацковии до Уральских гор..
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01.03.2023 16:11 Відповісти
В міжнародній політиці не має чорного або білого. Просто звикніть що політика це брудна справа. І вона завжди сірого кольору. А оскільки в наших інтересах щоб Китай не поставляв мокшам зброї. Треба прости кивати головою. І казати що все класно, ви молодці. Але продовжувати робити своє діло.
Приклад Ізраїль. Старається ніколи не робити гучних заяв. З усіма не офіційно погоджується. Офіційно ні. Але робить все в своїх інтересах. Тому, будучи в оточенні ворогів. Зі скудними ресурсами, ця країна існує( і не погано) і буде існувати.
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01.03.2023 16:23 Відповісти
Мне кажется что этот план написан в кремле и переведен на китайский язык .
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01.03.2023 16:24 Відповісти
для китайців це виглядати мало би принизливо. ) зараз скоріше китайці крутять кремлем, а не навпаки.
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01.03.2023 16:34 Відповісти
Бред. Не может быть у Китая позитивных елементов. Потому что ето план рашки. А как известно что китай что кремлевский режим ето наши враги и они не могут допустить ниодногоположительного елемента по отношению к нам так как ихняя цель уничтожить Украину. Начнем с того что даже с первого пункта, тоесть сесть за стол переговоров и прекратить огонь ето будет сильнейший удар по Украине и положительный момент для окупантов. Остальные пункты можно даже не читать. До них дело не дойдет, как мы уже помним и с *минска1* и с *минска 2*. Рашистам просто нужно остановить наше наступление и прекратить поставки западного оружия в Украину, а в ето время ихние заводы будут бешенными темпами клепать ракеты, беспилотники и снаряды.
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01.03.2023 16:30 Відповісти
Еще один дебил.
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01.03.2023 16:34 Відповісти
так це ж не мирний план, а просто позиція китайозів в цій війні. і якщо перший пункт тої позиції буде виконано чітко, то це дуже добре. "повага до суверенітету всіх країн". хтось трактує це так, як написано в заголовку цього пункту, а хтось трактує цей пункт глибше в врахуванням розшифровки цього пункту на сайті мзс Китаю. і в розшифровці зазначено, що повага не тільки до суверенітету всіх країн, але і до їхньої територіальної цілісності. тобто згідно з цим пунктом, то російські війська мають бути виведені повністю не тільки з України, але й і з Молдови, Грузії, Азербайджану (Карабах), Таджикистану, Сирії. якщо саме так там мається на увазі без тої комуняцької муті з різними тлумаченнями, то така позиція має вітатись.
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01.03.2023 16:32 Відповісти
Позитивні елементи? Невже Китай Сибір відіжме?
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01.03.2023 16:32 Відповісти
Єдиним позитивним елементом цього плану є те, що всі ті пункти вимагають багато бумаги а в туалеті це може бути корисним.
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01.03.2023 16:34 Відповісти
Кнут и пряник, пряник и кнут.
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01.03.2023 16:35 Відповісти
Мда, ця заява була очікувана...22.02.23 було правильно оцінено "мирні ініціативи Китаю"

Десь(частина) - 24/02/23 або ХХ/ХХ/24...китайські пісні про головне.

На 24.02.22 неоімперську машину Росії ідеологічно перемелено на фронтах України, залишилися ресурси як матеріальні, так і людські низької якості. Україна по наростанню отримує матеріальні ресурси та можливість якісно нарощувати людські ресурси. Певні висновки з війни Китай вже отримав, але ось стратегічні цілі - головним інструментом є вплив, тепер вимагають виробити підхід до проблеми. Проблемі, яка на 24.02.22 та на 24.02.23 має різні цілі. На 24.02.22 за допомогою перемоги режиму Кремля розширював би вплив... але щось пішло не так. На 24.02.23 тепер завдання захистити горе-переможця м'яко кажучи самого Заходу. Тут проблема не тільки дешевих ресурсів - проблема в тому, що не путінська Росія сама може вже впливати на Китай ідеологічно.

Невдала війна Кремля послабила вплив Китаю на країни Європи, а за цим йдуть ринки. Зробила залежною Китаю від "успіхів" війни і несе непередбачені ризики.
Тут просто черговим "мирним планам" за всі добрі проти всього поганого не відбутися...

Після публічної критики "мирного плану Китаю" - Макрон і фон дер Ляєн "погнали"...в Китай. Шольц - в Індію. Бульбафюрера лукашенко теж викликали в Пекін. Почалися торги.
24.03.23 був тільки початок "китайських пісень про головне"...

Тепер є часткова оцінка ситуації від США...хороший знак, що про це сказав Блінкен. Що далі? Побачимо.

Для внутрішньої ситуації в США це означає, хто буде наступним президентом... така значемість ставки.
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01.03.2023 16:49 Відповісти
Можно було би повторити незручні питання 5-6-7, а можно послухати промову Блінкена в ООН.
Раз, Китай пішов на "гру" йому є що пропонувати? Мда...
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01.03.2023 17:12 Відповісти
Ось що відбувається далі, тут на Цензор.

Немає доказів, що Путін готовий до мирних переговорів, - Блінкен


https://images.cnscdn.com/images/b/c/6/c/bc6c7a41f64a5cbd5f2f77257305ffef/original.jpg

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена не бачить "жодних доказів" того, що президент Росії готовий до серйозних мирних переговорів у війні проти України.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/1/7157166/ ЄП . Джерело:

Коментар.
Правильно писати повідомляє https://www.nytimes.com/live/2023/03/01/world/russia-ukraine-news New York Times . Ці "банальні" думки не просто так, це початок "розмови"...Китай має підтвердити свій вплив. США, та зокрема Блінкен не вірять "в добрі наміри" Китаю 24.02.23
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01.03.2023 18:29 Відповісти
Весь світ розуміє, що це херня, тільки зелена пліснява та ще деякі дегенерати намагаються найти в ньому позитив.
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01.03.2023 17:02 Відповісти
Падаждите, китайские соглашения?! ?!
У Зе свій план) чи ні?
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01.03.2023 17:30 Відповісти
Пекінський документ, по суті, є стислим викладом відомих позицій і не містить дорожньої карти для досягнення миру, а також не пояснює, яку роль Китай хоче відігравати в цьому процесі. Крім того, він хибно оцінює факти та принижує Україну, котра зазнала нападу, розміщуючи її як воюючу сторону на тій самій сходинці, що й Росію.

Той, хто бажає досягти миру між Росією та Україною, спочатку повинен визнати реальні факти. У Китаю з цим проблеми вже багато років.
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01.03.2023 18:04 Відповісти
Согласен. Китай выдал запасной вариант после общения с Пуйлом. Видимо поторопились и не очень хорошо подумали.
Взять https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html первый пункт плана . Это ведь прямое требование Китая вывести войска из Украины на границы 91 года!
1. Уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты.
Выполняйте законы и нормы ООН! ООН требует вывести войска, требует уважать территориальную целостность в границах признанных международным законодательством.
Можно и нужно играть Китай против наРФии!
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01.03.2023 18:33 Відповісти
План "12 иероглифов" - переводи как хочешь, в них много всего можно найти
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01.03.2023 19:12 Відповісти
Де згадується в тому плані за Україну?
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01.03.2023 19:15 Відповісти
В самом первом пункте. Вот https://www.youtube.com/watch?v=rDbs3pAYZtA разжёвано все и понятно .
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01.03.2023 21:07 Відповісти
Ага, там две буквы совпадают с украинским планом
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01.03.2023 20:55 Відповісти
Бесит как все начали подлизываться к китаезам.
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01.03.2023 20:59 Відповісти
НАМ НУЖНО ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО 25 ГОДА ТОГДА УВИДИМ КАК РФ СТАНЕТ НА КОЛЕНИ !!!
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02.03.2023 07:38 Відповісти
 
 