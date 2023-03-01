В "мирном плане" Китая есть положительные элементы, - Блинкен

В обнародованном заявлении МИД Китая об урегулировании ситуации в Украине есть положительные элементы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается предложений, которые выдвинул Китай... там есть некоторые положительные элементы, в частности, вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

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