В "мирном плане" Китая есть положительные элементы, - Блинкен
В обнародованном заявлении МИД Китая об урегулировании ситуации в Украине есть положительные элементы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается предложений, которые выдвинул Китай... там есть некоторые положительные элементы, в частности, вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".
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+24 Александр Чуднивец #474549
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Только Китай не мог открыто сказать
Так и надо общаться с любым китайским дипломатом, даже если их план на самом деле полное говно. Видеть рациональное зерно и получить больше поддержки Китая. Но при этом не верить им и не забывать, что они тоже нарушают все соглашения, как и кацапы. Как это было с Гонконгом, где они обманули, пообещав принцип "одна страна, две системы". В частности это касается Приднестровья, где китайцы могут предложить ненападение в обмен на непоставку вооружений, но это ловушка, которую они разыграют в любой момент, выгодный им и поэтому это надо полностью игнорировать и делать то, что выгодно нам.
> Ничего они не обманули с Гонконгом
> Нет, хотя вам зрадоботам нет смысла объяснять как работает мир
Юра, а почему бы и не попробовать? Тратить время и постить здесь, чтоб только потом попятиться назад и не оставить заблудшие души во тьме и не просветить?
Осчастливьте нас, пожалуйста!
Ребята давайте жить дружно
И трактовать эту херь может каждый как ему угодно
Мирний план Китаю це не супермаркету полиця, що подобається, беру, що ні, не беру.
Його було запропоновано в комплексі втілювати, в цьому суть вся цього плану, і до чого таке казати, від поважної офіційної особи такої країни як США, держсекретар, не зрозуміло, зазвичай більш чітко він працює, а тут, можна і образити Китай таким чином. Сказав, ні, план не проходить, та все
Пехотинец нажимает на курок вне зависимости от содержания "мирных планов". А так да, отдельные моменты, которые ни на что не влияют, которые всем безразличны, которые на фиг никому не нужны, и которые просто ни о чем, - да действительно, они есть.
Приклад Ізраїль. Старається ніколи не робити гучних заяв. З усіма не офіційно погоджується. Офіційно ні. Але робить все в своїх інтересах. Тому, будучи в оточенні ворогів. Зі скудними ресурсами, ця країна існує( і не погано) і буде існувати.
Десь(частина) - 24/02/23 або ХХ/ХХ/24...китайські пісні про головне.
На 24.02.22 неоімперську машину Росії ідеологічно перемелено на фронтах України, залишилися ресурси як матеріальні, так і людські низької якості. Україна по наростанню отримує матеріальні ресурси та можливість якісно нарощувати людські ресурси. Певні висновки з війни Китай вже отримав, але ось стратегічні цілі - головним інструментом є вплив, тепер вимагають виробити підхід до проблеми. Проблемі, яка на 24.02.22 та на 24.02.23 має різні цілі. На 24.02.22 за допомогою перемоги режиму Кремля розширював би вплив... але щось пішло не так. На 24.02.23 тепер завдання захистити горе-переможця м'яко кажучи самого Заходу. Тут проблема не тільки дешевих ресурсів - проблема в тому, що не путінська Росія сама може вже впливати на Китай ідеологічно.
Невдала війна Кремля послабила вплив Китаю на країни Європи, а за цим йдуть ринки. Зробила залежною Китаю від "успіхів" війни і несе непередбачені ризики.
Тут просто черговим "мирним планам" за всі добрі проти всього поганого не відбутися...
Після публічної критики "мирного плану Китаю" - Макрон і фон дер Ляєн "погнали"...в Китай. Шольц - в Індію. Бульбафюрера лукашенко теж викликали в Пекін. Почалися торги.
24.03.23 був тільки початок "китайських пісень про головне"...
Тепер є часткова оцінка ситуації від США...хороший знак, що про це сказав Блінкен. Що далі? Побачимо.
Для внутрішньої ситуації в США це означає, хто буде наступним президентом... така значемість ставки.
Раз, Китай пішов на "гру" йому є що пропонувати? Мда...
Немає доказів, що Путін готовий до мирних переговорів, - Блінкен
https://images.cnscdn.com/images/b/c/6/c/bc6c7a41f64a5cbd5f2f77257305ffef/original.jpg
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена не бачить "жодних доказів" того, що президент Росії готовий до серйозних мирних переговорів у війні проти України.
Про це повідомляє із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/1/7157166/ ЄП . Джерело:
Коментар.
Правильно писати повідомляє https://www.nytimes.com/live/2023/03/01/world/russia-ukraine-news New York Times . Ці "банальні" думки не просто так, це початок "розмови"...Китай має підтвердити свій вплив. США, та зокрема Блінкен не вірять "в добрі наміри" Китаю 24.02.23
У Зе свій план) чи ні?
Той, хто бажає досягти миру між Росією та Україною, спочатку повинен визнати реальні факти. У Китаю з цим проблеми вже багато років.
Взять https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html первый пункт плана . Это ведь прямое требование Китая вывести войска из Украины на границы 91 года!
1. Уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты.
Выполняйте законы и нормы ООН! ООН требует вывести войска, требует уважать территориальную целостность в границах признанных международным законодательством.
Можно и нужно играть Китай против наРФии!