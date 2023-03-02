Глави МЗС країн G20 не погодили підсумкову заяву через розбіжності щодо війни РФ проти України
Міністри закордонних справ країн G20, не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Замість цього Індія, яка головувала на зустрічі, опублікувала власний підсумок дискусій.
Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ Росії і Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив журналістам наприкінці зустрічі, що спільної підсумкової декларації не було ухвалено з огляду на "дуже поляризовані погляди деяких країн".
Він підкреслив, що Індія доклала великих зусиль для пошуку компромісу. Джайшанкар сказав, що міністри досягли згоди з багатьох питань, включаючи необхідність реформ, багатосторонність, продовольчу безпеку, глобальну охорону здоров'я та зміну клімату.
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А давайте засудимо терориста?
всі: А давайте!
А давайте позвемо його до нас, щоб він теж себе засудив?
всі? А давайте!
Ну що, засуджуємо?
всі: Так, так...!!
терорист: А я не згоден!
всі : ну нє, так нє, шкода. Але ж добре посиділи, ге?
Тому хочеться знати, хто з числа "нейтральних" за нас вмикається....
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Чогось може не розумію: вони що хочуть щоб Лавров засудив агресію росії проти України?
Уже як рік має бути G19, або Україна на місці 20