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Новини Війна
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Глави МЗС країн G20 не погодили підсумкову заяву через розбіжності щодо війни РФ проти України

g20

Міністри закордонних справ країн G20, не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Замість цього Індія, яка головувала на зустрічі, опублікувала власний підсумок дискусій.

Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ Росії і Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив журналістам наприкінці зустрічі, що спільної підсумкової декларації не було ухвалено з огляду на "дуже поляризовані погляди деяких країн".

Він підкреслив, що Індія доклала великих зусиль для пошуку компромісу. Джайшанкар сказав, що міністри досягли згоди з багатьох питань, включаючи необхідність реформ, багатосторонність, продовольчу безпеку, глобальну охорону здоров'я та зміну клімату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не підтримає заяву глав МЗС G20, якщо там не буде засудження війни РФ проти України, - Reuters

Автор: 

G20 (323) Індія (688)


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Топ коментарі
+21
Терористи кацапи не погоджуються, що вони терористи і всі з цим змирилися? Правда ще їм чомусь підігрує Китай, але де здоровий глузд? Виносьте рішення більшості з довідкою, що не погодились самі терористи і їх сусіди, які також хочуть напасти на одну державу.
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02.03.2023 15:04
+12
Китай поволі підписує собі вирок. Там вже немалі економічні проблеми, бо деякі західні фірми покидають цю країну. Але це щойно починається.
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02.03.2023 15:06
+8
Лицемірні падлюки,які розбіжності можуть бути в 21 столітті ? так звана російська федерація порушила фундаментальні засади міжнародного права а їх ще запрошують на такі саміти,який сенс ??
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02.03.2023 15:09
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Терористи кацапи не погоджуються, що вони терористи і всі з цим змирилися? Правда ще їм чомусь підігрує Китай, але де здоровий глузд? Виносьте рішення більшості з довідкою, що не погодились самі терористи і їх сусіди, які також хочуть напасти на одну державу.
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02.03.2023 15:04 Відповісти
...козли всі, хто за Парашу!!!
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02.03.2023 15:06 Відповісти
Китай поволі підписує собі вирок. Там вже немалі економічні проблеми, бо деякі західні фірми покидають цю країну. Але це щойно починається.
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02.03.2023 15:06 Відповісти
Це було зрозуміло ще і до зустрічі! Просто потрібна доказова база не на словах, а на ділі.
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02.03.2023 15:07 Відповісти
Лицемірні падлюки,які розбіжності можуть бути в 21 столітті ? так звана російська федерація порушила фундаментальні засади міжнародного права а їх ще запрошують на такі саміти,який сенс ??
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02.03.2023 15:09 Відповісти
G8 розпалася на G7 та Г1. Те ж саме потрібно зробити і з G20. І почати можна навіть з Індії, яка опублікувала власний підсумок дискусій, тож хай іде собі та забирає з собою свою компанію світових ізгоїів.
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02.03.2023 15:10 Відповісти
Індію можна купити обіцянками переносу до неї виробництв з Китаю.
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02.03.2023 15:14 Відповісти
Прикольно.
А давайте засудимо терориста?
всі: А давайте!
А давайте позвемо його до нас, щоб він теж себе засудив?
всі? А давайте!
Ну що, засуджуємо?
всі: Так, так...!!
терорист: А я не згоден!
всі : ну нє, так нє, шкода. Але ж добре посиділи, ге?
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02.03.2023 15:12 Відповісти
"Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України"(с) - хотілось би знати перелік цієї більшості. Тому що я нараховую лише половину таких рішучих наших сооюзників в G-20, а саме: все G-7 в складі Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франціії та Японії. А також до цього переліку слід віднести Європейського Союзу, Австраліії і Південої Кореї. Дуже мінлива позиція саудитів та турків... Всі інші - або "нетралітет" різного забарвлення, або за касапів...
Тому хочеться знати, хто з числа "нейтральних" за нас вмикається....
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02.03.2023 15:14 Відповісти
Недороблені диктатори тягнуть світ до нової світової війни. І похеру їм на людство навіть на свої народи
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02.03.2023 15:14 Відповісти
Злочинець з "падельником" не погоджуються ....нормально
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02.03.2023 15:18 Відповісти
Всі ці організації просто пусте місце. Як взагалі можна засудити злочинця в організації, де має місце сам злочинець і його "друзяки", типу Китаю та Індії? Чи вони думали, що паРаша проголосує сама проти себе?
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02.03.2023 15:20 Відповісти
Так, в яких світових органзаціях знаходиться московія, то всі вони стали посьміховиськом. Всім свою волю диктує терорист і всі з цим погоджуються. Але чому так? Вишвирніть ту мокшу і виконуйте свої статути, робіть те, для чого створювалися ці організації, інакше толку не буде.
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02.03.2023 15:28 Відповісти
Та незрозуміло. Наші б'ються, що б її викинути з ООН, але таке відчуття, що світ не хоче позбавлятися Росії. А з нею усі організації - недієздатні. Це якийсь сюр - тримати злочинця-террориста у своїх лавах.
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02.03.2023 15:30 Відповісти
из джи 20 надо выгнать *********** террориста и все образуется!!!
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02.03.2023 15:23 Відповісти
вони надіються взяти хоч якийсь реванш,і план у них один - розколоти світ навпіл.раздєлєй і властвуй.гандони як завжди.
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02.03.2023 15:27 Відповісти
жодна міжнародна організація чи подія не може бути значущою, доки там є паРаша, окрім суду над паРашою. там безумовно, вона повинна бути присутньою.
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02.03.2023 15:39 Відповісти
Китай наш ворог і треба це визнати ,а не "ховати голву в пісок" ніби нічого не сталось ,до речі чи хтось працює з Китаєм ,нагадаю що вже два роки там немає українського посла.
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02.03.2023 15:49 Відповісти
ну и че собирались? на банкетах побухать? могли б и дома
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02.03.2023 16:00 Відповісти
Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.
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Чогось може не розумію: вони що хочуть щоб Лавров засудив агресію росії проти України?
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02.03.2023 16:06 Відповісти
більше турбує не відсутність спільної декларації, присутність кацарилих у G20 .
Уже як рік має бути G19, або Україна на місці 20
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02.03.2023 16:13 Відповісти
 
 