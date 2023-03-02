У Держдумі РФ хочуть оголосити Україні війну
Член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв закликав оголосити Україні війну.
Про це пише NEWS.ru, передає Цензор.НЕТ.
"Жодних червоних ліній щодо України у нас не залишилося. І нам вже абсолютно точно потрібно закінчувати спеціальну військову операцію та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з висвітленням доставок озброєнь. І зробити це треба було давно", - заявив Соболєв.
Крім того, він закликав терміново зміцнити кордони і згадав про події у Брянській області РФ.
Топ коментарі
+114 Oleksandr Onys
показати весь коментар02.03.2023 16:21 Посилання
+82 Sashko Poweroid #551165
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+65 Максим Пиховшек
показати весь коментар02.03.2023 16:25 Посилання
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Завтра взорвут сахарком пару школ или детский дом, никто им не мешал это сделать. В Беларусии тоже самое. Они просто ссут сдохнуть от наших воинов и наших вооружений. Так бы давно уже сделали все.
Як результат, для України особливо нічого не зміниться, на Заході політикам буде трохи важче відповідати на воплі ідіотів, що вірять рашТВ, а от на Сході та в Африці, отримають "красивий" аргумент для виправдання торгівлі з РФ - "Вони ж обороняються!" Китай та Індія як і раніше будуть корчити з себе миротворців, торгуючи з Росією і підтримуючи тим їх економіку на плаву. Одним словом нічого критичного напевне не станеться, а от різного роду проблемних моментів це додасть.
А, і ще знову заверещать про ЯО. Поки Китай не шикне на розходившогося понад міру карлика.
Сейчас далеко не 1940 когда Геббельс по радио верещал
И газеты еще были и все
А от хто там відстрілювався в Данцінгу з гармат в бік учбового крейсера - хз.
Бо то було демілітарізоване місто, ніяких гармат там бути не могло.
А ракетні удари по мостах, трансформаторах, і т.д. це що??
То коли вже почнете вже кацапи . ? Рік вже пройшов !!
У вас вже он - техніка , зброя і ********** закінчуються , економіка тріщить по швах , а ви все ще соплі жуєте . !! 😂
Просрать спецоперацию против какой-то Украины - не солидно. А вот сохранить империю в великой войне против всего Запада, как в случае с Крымской и Ливонской - ого-го как звучит!
Война - фигня, манёвр - тоже. Главное - пропаганда.
а как же "братские народы"?? что-то я ничего не пойму 🤔
)))