У Держдумі РФ хочуть оголосити Україні війну

Член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв закликав оголосити Україні війну.

Про це пише NEWS.ru, передає Цензор.НЕТ.

"Жодних червоних ліній щодо України у нас не залишилося. І нам вже абсолютно точно потрібно закінчувати спеціальну військову операцію та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з висвітленням доставок озброєнь. І зробити це треба було давно", - заявив Соболєв.

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Крім того, він закликав терміново зміцнити кордони і згадав про події у Брянській області РФ.