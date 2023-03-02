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Новини Війна
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У Держдумі РФ хочуть оголосити Україні війну

рф

Член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв закликав оголосити Україні війну.

Про це пише NEWS.ru, передає Цензор.НЕТ.

"Жодних червоних ліній щодо України у нас не залишилося. І нам вже абсолютно точно потрібно закінчувати спеціальну військову операцію та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з висвітленням доставок озброєнь. І зробити це треба було давно", - заявив Соболєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про інцидент у Брянській області РФ: Це терористичний акт. ВIДЕО

Крім того, він закликав терміново зміцнити кордони і згадав про події у Брянській області РФ.

Автор: 

Держдума (735) росія (65883)


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Топ коментарі
+114
Оголосити війну через дев'ять років, після її початку. Тормози
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02.03.2023 16:21
+82
Йой! Що ж тепер буде?!! Невже путін нападьот?
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02.03.2023 16:22
+65
И шо будет? Орки нападут на Украину? Или ...о ужас...начнут обстреливать украинские города ракетами???
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02.03.2023 16:25
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Тодi б вони одяглись пiд ЗСУ,а не пiд "повстанцiв".
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02.03.2023 17:15 Відповісти
Ось й я про це саме
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02.03.2023 17:10 Відповісти
"Втягивание стран ОДКБ в прямой военный конфликт с Украиной" - блд, нам тепер ще й киргизів, узбеків, таджиків, білорусів, армян, азербайжанців (із тих хто погодиться воювати) крошити???
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02.03.2023 17:13 Відповісти
Азербайджан там вроде не состоит!?
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02.03.2023 19:58 Відповісти
так, дійсно. Азербайжан спочатку увійшов до ОДКБ, а в 1999 році Азербайжан , Грузія та Узбекистан договір не продовжували. Дякую
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03.03.2023 09:10 Відповісти
Азербайджан ніколи не був (і не буде) членом ОДКБ.
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02.03.2023 20:58 Відповісти
був з 24.09.1993 до 02.04.1999. але в 1999 році Азербайжан , Грузія та Узбекистан договір не продовжували. Дякую
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03.03.2023 09:12 Відповісти
И еще один пункт пропустил - Закрыть выезд за границу. Чтобы ни один ватник не смог сбежать
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02.03.2023 17:18 Відповісти
Тогда пусть одновременно и капитуляцию объявляют что бы не так больно ответка прилетела.
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02.03.2023 17:02 Відповісти
Наконец войну назовут войной. А не как аферисты спэцаперацией.
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02.03.2023 17:02 Відповісти
...це у Вас СВО, а в нас давно війна і стріляють повсюди. Лапшу зніміть спочатку, тварюки!!!
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02.03.2023 17:05 Відповісти
Та конечно они это сделают.

Завтра взорвут сахарком пару школ или детский дом, никто им не мешал это сделать. В Беларусии тоже самое. Они просто ссут сдохнуть от наших воинов и наших вооружений. Так бы давно уже сделали все.
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02.03.2023 17:05 Відповісти
Влвсне, на перебіг подій на полі бою це майже не вплине, але після цього можна буде офіційно хапати на вулиці будь-кого й відбирати будь-що у руцкіх рабів під соусом "зашіти атєчєства".
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02.03.2023 17:08 Відповісти
ой все ховайся-розбігайся... зари ці дегенерати почнуть воювати
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02.03.2023 17:09 Відповісти
разбудите кто нибудь этого дурачка, и расскажите что война в ее явной (негибридной) фазе идет уже год
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02.03.2023 17:12 Відповісти
Корреспондент ВЧК-ОГПУ сумел побеседовать с жительницей села Сушаны Брянской области. Произошедшая история вызывает много вопросов. По словам женщины, как специально нигде поблизости от села не было представителей спецслужб, на вызовы они почему-то не реагировали. В село вошли вооруженные люди, у которых были «белые повязки» и «желтые повязки» При этом, что белые повязки используются российский армией, а желтые - ВСУ. Нападавшие демонстративно «ругались матом и сгоняли жителей в дома». Также они стреляли и взрывали, но пострадавших в селе нет. Потом нападавшие неудачно попытались сбросить флаг с администрации, снимая все это на видео. После чего удалились. Сложно объяснить мотивы такого демонстративного рейда. И почему на звонки жителей не реагировали спецслужбы, также почему военных не оказалось в приграничных территориях
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02.03.2023 17:16 Відповісти
Подивився - що там за село. 180 жителів.
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02.03.2023 18:42 Відповісти
Дебилы блд, хотя бы кино научились бы нормально снимать. Жалкие рукожопые кацапы. Даже подставу толком не могут организовать. Конченные.
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02.03.2023 19:30 Відповісти
Оголосять війну. Включать машину пропаганди, через місяць кожен росіянець буде з піною з рота доводити, що це підла Україна на них напала, а вони жертви. Про сво і рік війни не згадуватимуть. Через півроку ці вигадки пропаганди почнуть проскакувати у Орбана, Трампа, китайців з індусами. Через рік самі шизонуті іноземці + російські "патріоти", що живуть за кордоном верещатимуть про це без зупинки. Паралельно в Росії оголосять про Велику Війну, може навіть назвуть її вітчизняною, знову таки закрутять гайки ще сильніше, мобілізація, може віднімуть гроші на армію у людей, на заміну дадуть пару військових облігацій, з погашенням у 2450 році. І т.п.
Як результат, для України особливо нічого не зміниться, на Заході політикам буде трохи важче відповідати на воплі ідіотів, що вірять рашТВ, а от на Сході та в Африці, отримають "красивий" аргумент для виправдання торгівлі з РФ - "Вони ж обороняються!" Китай та Індія як і раніше будуть корчити з себе миротворців, торгуючи з Росією і підтримуючи тим їх економіку на плаву. Одним словом нічого критичного напевне не станеться, а от різного роду проблемних моментів це додасть.
А, і ще знову заверещать про ЯО. Поки Китай не шикне на розходившогося понад міру карлика.
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02.03.2023 17:16 Відповісти
Покуй.
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02.03.2023 17:19 Відповісти
Пропаганда сдохнет

Сейчас далеко не 1940 когда Геббельс по радио верещал

И газеты еще были и все
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02.03.2023 17:23 Відповісти
Автор правий на 100 відсотків. Підтримую його думку..
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02.03.2023 19:17 Відповісти
То тепер можна буде впердолити по кремлю і не казати, що то було коротке замикання?
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02.03.2023 17:18 Відповісти
Оголошуйте. Які питання. Дурень думає,що вони взмозі зробити більше ніж вже зробили. Ідіот.
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02.03.2023 17:18 Відповісти
Стоп. Вони ж з НАТО воюють. Ми тут до чого взагалі?
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02.03.2023 17:20 Відповісти
лучше сразу америке объявляйте и воюйте с ней
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02.03.2023 17:22 Відповісти
путлер вирішив скопіювати у гітлера і провокацію який то чмо розіграв у Польші... зараз ватники будуть доказувати що війна почалася з нападу ДРГ на Брянське селище і рашисти жертви нападу....
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02.03.2023 17:24 Відповісти
Що там насправді було, написали поляки після війни.
А от хто там відстрілювався в Данцінгу з гармат в бік учбового крейсера - хз.
Бо то було демілітарізоване місто, ніяких гармат там бути не могло.
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02.03.2023 17:28 Відповісти
Не забудьте кулаків розстріляти і продпайки ввести.
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02.03.2023 17:35 Відповісти
"З висвітленням доставок озброєнь" - це що? Цей Соболев зібрався воювати за допомогою ЗМІ або його слова перекладають з англійської або ще щось.
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02.03.2023 17:36 Відповісти
" С уничтожением освещения объектов доставок коммуникаций вооружений. И сделать это нужно было давно ! ", - заявил Соболев.
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02.03.2023 17:43 Відповісти
через 150 000 мертвих }{yйсосіян до об'****** дійшло
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02.03.2023 17:37 Відповісти
До 24 февраля 2022 вы могли нас этим пугать козлы
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02.03.2023 17:52 Відповісти
Зараз що маємо,Paintball?
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02.03.2023 17:58 Відповісти
Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій ))).... Мені здається у багатьох раша політиків реально проблеми з головою і їм необхідна як мінімум консультація психіатра...

А ракетні удари по мостах, трансформаторах, і т.д. це що??
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02.03.2023 18:01 Відповісти
Очень хитрый план, объявляют войну и через две минуты сдаются! И на нас висит 60, или сколько там осталось на выгребной яме, миллионов голодных, лишнехромосомных, свинособак...
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02.03.2023 18:04 Відповісти
Обьявление войны даст возможость ставить под ружьё(именно ружьё) пенсов, школьников и студентов.
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02.03.2023 18:22 Відповісти
Соболеву з родиною санкції ЕС за заклик
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02.03.2023 18:24 Відповісти
Як ця недокраїна вже заїбала, США війну оголосіть герої бункерні, ото вам буде повна *****
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02.03.2023 18:27 Відповісти
це не нам. вони собі війну оголосять. у нас війне йже ще з 2014р
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02.03.2023 18:28 Відповісти
Знову - ми єсчо нічего нє начіналі . !!
То коли вже почнете вже кацапи . ? Рік вже пройшов !!
У вас вже он - техніка , зброя і ********** закінчуються , економіка тріщить по швах , а ви все ще соплі жуєте . !! 😂
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02.03.2023 18:37 Відповісти
А фсьо лагична, вапщета.

Просрать спецоперацию против какой-то Украины - не солидно. А вот сохранить империю в великой войне против всего Запада, как в случае с Крымской и Ливонской - ого-го как звучит!

Война - фигня, манёвр - тоже. Главное - пропаганда.
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02.03.2023 20:11 Відповісти
Психічно хворі біологічні об'єкти ! Не має з ким балакати, тут вже і лікар не допоможе. Наче від летаргічного сну це створіння нарешті прокинулося ...
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02.03.2023 19:06 Відповісти
ахаха, ну ну
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02.03.2023 19:07 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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02.03.2023 19:24 Відповісти
вот и хорошо, теперь можно любым оружием и даже натовским херачить. мирнях по барабану
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02.03.2023 19:50 Відповісти
Ничего хорошего, украинский мерняк куда в большой опасности, кроме центральной части и восточной, есть еще западная Украина, куда особо не прилетало кроме баз и объектов энергетики. Это развяжит им руки. Но это не главное. Война им нужна будет ради оправдания перевода экономики на военное время и всеобщая мобилизация. Это значит производство большего количества патрон, ракет, снарядов, танков, бмп и самолетов, плюс вместо скрытого набора двух миллионой армии они начнут в открытую набирать 5-6 миллионов человек.
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02.03.2023 20:52 Відповісти
ага.. в большей опсности мы были в начале войны благодаря Ослам-Оманским. у вас выхода другого нет как шугать? война - это всегда ресурсы. и ресурсов на росии почти нет по сравнению с цивилизованными странами.
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02.03.2023 21:25 Відповісти
Да? Странно, а США уже вторую неделю идут дебаты и подъебы демократов, что они умудрились допустить альянс страны с самым большим запасом буквально любых ресусов со страной с самым большим населением на планете после Индии. Пожалуйста, объясните, куда именно делись ресурсы рф относительно цивилизованных стран по вашему мнению?
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02.03.2023 21:43 Відповісти
ВНЕЗАПНО. вот это подлость!!
а как же "братские народы"?? что-то я ничего не пойму 🤔
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02.03.2023 19:58 Відповісти
"Ишшо дажы ниначенале!" (с)
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02.03.2023 20:07 Відповісти
причины объявления войны - мы на вас напали получил звездюлей и обиделись и теперь... нападем!
)))
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02.03.2023 20:31 Відповісти
Це добре, бо Зеля до цього часу думає що йде якась операція !
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02.03.2023 20:47 Відповісти
Нарешті, нам нададуть далекобійну зброю і будемо іпашить лаптєй ATACAMS.
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02.03.2023 20:50 Відповісти
Яв рашка оголосить війну Україні може у нас замість військового стану введуть "стан війни" коли вся влада переходить до військових То може щось зміниться Бо коли люди далекі від військової справи лізуть із своїм керуванням до військових виходить те що виходить Дороги відоси шашлик та інші яйця по 17
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03.03.2023 08:35 Відповісти
Наконец-то фашисты рашка, вспомнили как вообще называется то что они начали творить ещё с 2014г.Наверно только сейчас словарь нашли. А то видите ли ********* какая то. Долбаёбы они конченые
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03.03.2023 09:09 Відповісти
Мда,ничего хорошего не будет..... Это ж мобилизация и т.д. Начнется с их стороны и нашей полная жесть ещё больше
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06.03.2023 02:25 Відповісти
И шо? Украина перестанет нефть и газ для рашки качать?
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06.03.2023 06:33 Відповісти
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