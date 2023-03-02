В Госдуме РФ хотят объявить Украине войну

Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев призвал объявить Украину войну.

Об этом пишет NEWS.ru, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких красных линий по Украине у нас не осталось. И нам уже совершенно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это нужно было давно", - заявил Соболев.

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Кроме того, он призвал срочно укрепить границы и упомянул о событиях в Брянской области РФ.