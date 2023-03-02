В Госдуме РФ хотят объявить Украине войну
Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев призвал объявить Украину войну.
Об этом пишет NEWS.ru, передает Цензор.НЕТ.
"Никаких красных линий по Украине у нас не осталось. И нам уже совершенно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это нужно было давно", - заявил Соболев.
Кроме того, он призвал срочно укрепить границы и упомянул о событиях в Брянской области РФ.
Топ комментарии
+114 Oleksandr Onys
показать весь комментарий02.03.2023 16:21 Ссылка
+82 Sashko Poweroid #551165
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+65 Максим Пиховшек
показать весь комментарий02.03.2023 16:25 Ссылка
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Завтра взорвут сахарком пару школ или детский дом, никто им не мешал это сделать. В Беларусии тоже самое. Они просто ссут сдохнуть от наших воинов и наших вооружений. Так бы давно уже сделали все.
Як результат, для України особливо нічого не зміниться, на Заході політикам буде трохи важче відповідати на воплі ідіотів, що вірять рашТВ, а от на Сході та в Африці, отримають "красивий" аргумент для виправдання торгівлі з РФ - "Вони ж обороняються!" Китай та Індія як і раніше будуть корчити з себе миротворців, торгуючи з Росією і підтримуючи тим їх економіку на плаву. Одним словом нічого критичного напевне не станеться, а от різного роду проблемних моментів це додасть.
А, і ще знову заверещать про ЯО. Поки Китай не шикне на розходившогося понад міру карлика.
Сейчас далеко не 1940 когда Геббельс по радио верещал
И газеты еще были и все
А от хто там відстрілювався в Данцінгу з гармат в бік учбового крейсера - хз.
Бо то було демілітарізоване місто, ніяких гармат там бути не могло.
А ракетні удари по мостах, трансформаторах, і т.д. це що??
То коли вже почнете вже кацапи . ? Рік вже пройшов !!
У вас вже он - техніка , зброя і ********** закінчуються , економіка тріщить по швах , а ви все ще соплі жуєте . !! 😂
Просрать спецоперацию против какой-то Украины - не солидно. А вот сохранить империю в великой войне против всего Запада, как в случае с Крымской и Ливонской - ого-го как звучит!
Война - фигня, манёвр - тоже. Главное - пропаганда.
а как же "братские народы"?? что-то я ничего не пойму 🤔
)))