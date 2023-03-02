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Новости Война
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В Госдуме РФ хотят объявить Украине войну

рф

Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев призвал объявить Украину войну.

Об этом пишет NEWS.ru, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких красных линий по Украине у нас не осталось. И нам уже совершенно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это нужно было давно", - заявил Соболев.

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Кроме того, он призвал срочно укрепить границы и упомянул о событиях в Брянской области РФ.

Госдума (1262) россия (96018)


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Топ комментарии
+114
Оголосити війну через дев'ять років, після її початку. Тормози
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02.03.2023 16:21
+82
Йой! Що ж тепер буде?!! Невже путін нападьот?
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02.03.2023 16:22
+65
И шо будет? Орки нападут на Украину? Или ...о ужас...начнут обстреливать украинские города ракетами???
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02.03.2023 16:25
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Тодi б вони одяглись пiд ЗСУ,а не пiд "повстанцiв".
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02.03.2023 17:15 Ответить
Ось й я про це саме
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02.03.2023 17:10 Ответить
"Втягивание стран ОДКБ в прямой военный конфликт с Украиной" - блд, нам тепер ще й киргизів, узбеків, таджиків, білорусів, армян, азербайжанців (із тих хто погодиться воювати) крошити???
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02.03.2023 17:13 Ответить
Азербайджан там вроде не состоит!?
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02.03.2023 19:58 Ответить
так, дійсно. Азербайжан спочатку увійшов до ОДКБ, а в 1999 році Азербайжан , Грузія та Узбекистан договір не продовжували. Дякую
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03.03.2023 09:10 Ответить
Азербайджан ніколи не був (і не буде) членом ОДКБ.
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02.03.2023 20:58 Ответить
був з 24.09.1993 до 02.04.1999. але в 1999 році Азербайжан , Грузія та Узбекистан договір не продовжували. Дякую
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03.03.2023 09:12 Ответить
И еще один пункт пропустил - Закрыть выезд за границу. Чтобы ни один ватник не смог сбежать
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02.03.2023 17:18 Ответить
Тогда пусть одновременно и капитуляцию объявляют что бы не так больно ответка прилетела.
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02.03.2023 17:02 Ответить
Наконец войну назовут войной. А не как аферисты спэцаперацией.
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02.03.2023 17:02 Ответить
...це у Вас СВО, а в нас давно війна і стріляють повсюди. Лапшу зніміть спочатку, тварюки!!!
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02.03.2023 17:05 Ответить
Та конечно они это сделают.

Завтра взорвут сахарком пару школ или детский дом, никто им не мешал это сделать. В Беларусии тоже самое. Они просто ссут сдохнуть от наших воинов и наших вооружений. Так бы давно уже сделали все.
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02.03.2023 17:05 Ответить
Влвсне, на перебіг подій на полі бою це майже не вплине, але після цього можна буде офіційно хапати на вулиці будь-кого й відбирати будь-що у руцкіх рабів під соусом "зашіти атєчєства".
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02.03.2023 17:08 Ответить
ой все ховайся-розбігайся... зари ці дегенерати почнуть воювати
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02.03.2023 17:09 Ответить
разбудите кто нибудь этого дурачка, и расскажите что война в ее явной (негибридной) фазе идет уже год
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02.03.2023 17:12 Ответить
Корреспондент ВЧК-ОГПУ сумел побеседовать с жительницей села Сушаны Брянской области. Произошедшая история вызывает много вопросов. По словам женщины, как специально нигде поблизости от села не было представителей спецслужб, на вызовы они почему-то не реагировали. В село вошли вооруженные люди, у которых были «белые повязки» и «желтые повязки» При этом, что белые повязки используются российский армией, а желтые - ВСУ. Нападавшие демонстративно «ругались матом и сгоняли жителей в дома». Также они стреляли и взрывали, но пострадавших в селе нет. Потом нападавшие неудачно попытались сбросить флаг с администрации, снимая все это на видео. После чего удалились. Сложно объяснить мотивы такого демонстративного рейда. И почему на звонки жителей не реагировали спецслужбы, также почему военных не оказалось в приграничных территориях
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02.03.2023 17:16 Ответить
Подивився - що там за село. 180 жителів.
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02.03.2023 18:42 Ответить
Дебилы блд, хотя бы кино научились бы нормально снимать. Жалкие рукожопые кацапы. Даже подставу толком не могут организовать. Конченные.
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02.03.2023 19:30 Ответить
Оголосять війну. Включать машину пропаганди, через місяць кожен росіянець буде з піною з рота доводити, що це підла Україна на них напала, а вони жертви. Про сво і рік війни не згадуватимуть. Через півроку ці вигадки пропаганди почнуть проскакувати у Орбана, Трампа, китайців з індусами. Через рік самі шизонуті іноземці + російські "патріоти", що живуть за кордоном верещатимуть про це без зупинки. Паралельно в Росії оголосять про Велику Війну, може навіть назвуть її вітчизняною, знову таки закрутять гайки ще сильніше, мобілізація, може віднімуть гроші на армію у людей, на заміну дадуть пару військових облігацій, з погашенням у 2450 році. І т.п.
Як результат, для України особливо нічого не зміниться, на Заході політикам буде трохи важче відповідати на воплі ідіотів, що вірять рашТВ, а от на Сході та в Африці, отримають "красивий" аргумент для виправдання торгівлі з РФ - "Вони ж обороняються!" Китай та Індія як і раніше будуть корчити з себе миротворців, торгуючи з Росією і підтримуючи тим їх економіку на плаву. Одним словом нічого критичного напевне не станеться, а от різного роду проблемних моментів це додасть.
А, і ще знову заверещать про ЯО. Поки Китай не шикне на розходившогося понад міру карлика.
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02.03.2023 17:16 Ответить
Покуй.
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02.03.2023 17:19 Ответить
Пропаганда сдохнет

Сейчас далеко не 1940 когда Геббельс по радио верещал

И газеты еще были и все
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02.03.2023 17:23 Ответить
Автор правий на 100 відсотків. Підтримую його думку..
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02.03.2023 19:17 Ответить
То тепер можна буде впердолити по кремлю і не казати, що то було коротке замикання?
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02.03.2023 17:18 Ответить
Оголошуйте. Які питання. Дурень думає,що вони взмозі зробити більше ніж вже зробили. Ідіот.
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02.03.2023 17:18 Ответить
Стоп. Вони ж з НАТО воюють. Ми тут до чого взагалі?
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02.03.2023 17:20 Ответить
лучше сразу америке объявляйте и воюйте с ней
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02.03.2023 17:22 Ответить
путлер вирішив скопіювати у гітлера і провокацію який то чмо розіграв у Польші... зараз ватники будуть доказувати що війна почалася з нападу ДРГ на Брянське селище і рашисти жертви нападу....
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02.03.2023 17:24 Ответить
Що там насправді було, написали поляки після війни.
А от хто там відстрілювався в Данцінгу з гармат в бік учбового крейсера - хз.
Бо то було демілітарізоване місто, ніяких гармат там бути не могло.
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02.03.2023 17:28 Ответить
Не забудьте кулаків розстріляти і продпайки ввести.
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02.03.2023 17:35 Ответить
"З висвітленням доставок озброєнь" - це що? Цей Соболев зібрався воювати за допомогою ЗМІ або його слова перекладають з англійської або ще щось.
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02.03.2023 17:36 Ответить
" С уничтожением освещения объектов доставок коммуникаций вооружений. И сделать это нужно было давно ! ", - заявил Соболев.
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02.03.2023 17:43 Ответить
через 150 000 мертвих }{yйсосіян до об'****** дійшло
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02.03.2023 17:37 Ответить
До 24 февраля 2022 вы могли нас этим пугать козлы
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02.03.2023 17:52 Ответить
Зараз що маємо,Paintball?
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02.03.2023 17:58 Ответить
Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій ))).... Мені здається у багатьох раша політиків реально проблеми з головою і їм необхідна як мінімум консультація психіатра...

А ракетні удари по мостах, трансформаторах, і т.д. це що??
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02.03.2023 18:01 Ответить
Очень хитрый план, объявляют войну и через две минуты сдаются! И на нас висит 60, или сколько там осталось на выгребной яме, миллионов голодных, лишнехромосомных, свинособак...
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02.03.2023 18:04 Ответить
Обьявление войны даст возможость ставить под ружьё(именно ружьё) пенсов, школьников и студентов.
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02.03.2023 18:22 Ответить
Соболеву з родиною санкції ЕС за заклик
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02.03.2023 18:24 Ответить
Як ця недокраїна вже заїбала, США війну оголосіть герої бункерні, ото вам буде повна *****
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02.03.2023 18:27 Ответить
це не нам. вони собі війну оголосять. у нас війне йже ще з 2014р
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02.03.2023 18:28 Ответить
Знову - ми єсчо нічего нє начіналі . !!
То коли вже почнете вже кацапи . ? Рік вже пройшов !!
У вас вже он - техніка , зброя і ********** закінчуються , економіка тріщить по швах , а ви все ще соплі жуєте . !! 😂
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02.03.2023 18:37 Ответить
А фсьо лагична, вапщета.

Просрать спецоперацию против какой-то Украины - не солидно. А вот сохранить империю в великой войне против всего Запада, как в случае с Крымской и Ливонской - ого-го как звучит!

Война - фигня, манёвр - тоже. Главное - пропаганда.
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02.03.2023 20:11 Ответить
Психічно хворі біологічні об'єкти ! Не має з ким балакати, тут вже і лікар не допоможе. Наче від летаргічного сну це створіння нарешті прокинулося ...
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02.03.2023 19:06 Ответить
ахаха, ну ну
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02.03.2023 19:07 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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02.03.2023 19:24 Ответить
вот и хорошо, теперь можно любым оружием и даже натовским херачить. мирнях по барабану
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02.03.2023 19:50 Ответить
Ничего хорошего, украинский мерняк куда в большой опасности, кроме центральной части и восточной, есть еще западная Украина, куда особо не прилетало кроме баз и объектов энергетики. Это развяжит им руки. Но это не главное. Война им нужна будет ради оправдания перевода экономики на военное время и всеобщая мобилизация. Это значит производство большего количества патрон, ракет, снарядов, танков, бмп и самолетов, плюс вместо скрытого набора двух миллионой армии они начнут в открытую набирать 5-6 миллионов человек.
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02.03.2023 20:52 Ответить
ага.. в большей опсности мы были в начале войны благодаря Ослам-Оманским. у вас выхода другого нет как шугать? война - это всегда ресурсы. и ресурсов на росии почти нет по сравнению с цивилизованными странами.
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02.03.2023 21:25 Ответить
Да? Странно, а США уже вторую неделю идут дебаты и подъебы демократов, что они умудрились допустить альянс страны с самым большим запасом буквально любых ресусов со страной с самым большим населением на планете после Индии. Пожалуйста, объясните, куда именно делись ресурсы рф относительно цивилизованных стран по вашему мнению?
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02.03.2023 21:43 Ответить
ВНЕЗАПНО. вот это подлость!!
а как же "братские народы"?? что-то я ничего не пойму 🤔
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02.03.2023 19:58 Ответить
"Ишшо дажы ниначенале!" (с)
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02.03.2023 20:07 Ответить
причины объявления войны - мы на вас напали получил звездюлей и обиделись и теперь... нападем!
)))
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02.03.2023 20:31 Ответить
Це добре, бо Зеля до цього часу думає що йде якась операція !
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02.03.2023 20:47 Ответить
Нарешті, нам нададуть далекобійну зброю і будемо іпашить лаптєй ATACAMS.
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02.03.2023 20:50 Ответить
Яв рашка оголосить війну Україні може у нас замість військового стану введуть "стан війни" коли вся влада переходить до військових То може щось зміниться Бо коли люди далекі від військової справи лізуть із своїм керуванням до військових виходить те що виходить Дороги відоси шашлик та інші яйця по 17
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03.03.2023 08:35 Ответить
Наконец-то фашисты рашка, вспомнили как вообще называется то что они начали творить ещё с 2014г.Наверно только сейчас словарь нашли. А то видите ли ********* какая то. Долбаёбы они конченые
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03.03.2023 09:09 Ответить
Мда,ничего хорошего не будет..... Это ж мобилизация и т.д. Начнется с их стороны и нашей полная жесть ещё больше
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06.03.2023 02:25 Ответить
И шо? Украина перестанет нефть и газ для рашки качать?
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06.03.2023 06:33 Ответить
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