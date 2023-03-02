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Новости Война
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"Смерть кремлевскому тирану!": россияне распространили видео из Брянской области о "начале освобождения РФ". ВИДЕО

Неизвестные вооруженные мужчины, представившиеся как "Русский добровольческий корпус", записали видео у фельдшерского пункта в Любечанах Брянской области.

Соответствующие видео публикуют в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. …Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Теперь пора обычным гражданам России понять, что они не рабы", - сказал один из мужчин.

На другом видео говорят: "Мы записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою землю, в отличие от путинской армии палачей и насильников. Мы не воюем с гражданскими, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и сражайтесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану".

Читайте также: Песков о ситуации в Брянской области: Путин получает постоянные доклады

Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

Читайте также: РосСМИ заявили, что Путин соберет экстренное заседание Совбеза РФ в ближайшее время: Песков опроверг (обновлено)

Автор: 

россия (96018)


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Топ комментарии
+51
Частина Брянської області- це анексована в 1919 році українська Стародубщина
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02.03.2023 13:10
+36
А что сейчас идёт?
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02.03.2023 13:08
+27
Гебешний Цирк на дроті,енкаведешники теж так робили-перевдягалися у однострій УПА.
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02.03.2023 13:08
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Страница 3 из 3
За волю они воевать не будут, они лучше здохнут за Сцаря, даже те кто против. 300 лет истории тому пример. Пойдут, как скот на убой. И да, они не в окно смотрят, а в телевизор, и если в окне будет, что-то, что отличается от телевизора, они скажут: "Окно врет". Так, что перенос войны на территорию Раши - самоубиство для нас - чисто мокальськое разводилово. Чтобы запад оружие не давал. Вы работаете на Москву?
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02.03.2023 15:24 Ответить
Це ще питання хто тут "засланий казачок"
Ось цитата зі статті генералів Залужного та Забродського:
"

"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все - по аеродрому Саки.

Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей",

- наголошує головком Залужний та його співавтор."
так що іді ваня, здєсь. водкі нєт.
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02.03.2023 15:48 Ответить
1. Крым - это Украина. И да, цитирую: "...та в інших окупованих територіях...". 2. В данной конкретной цитате речь про военные объекты, цитирую: "...серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника...".

Классика: русский интеллигент заканчивается на украинском вопросе. А Вы Крым с паРашей поутали. И да водка - это польское национальное достояние. Москалям лучше брагу предлагайте.
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02.03.2023 16:03 Ответить
Писати простіше ніж читати?
"зробити для росіян та в інших окупованих територіях"
Мухи та котлети потрібно відокремити, і в цитаті це зроблено
Чи потрібен переклад?
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02.03.2023 16:09 Ответить
Кто в новости про ряженных клоунов в Брянской области написал: "...війну потрібно переносити на територію противника..."?
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02.03.2023 16:16 Ответить
Я, але як доповнення і не більше.
А впершу чергу я написав: що це вигляда "топорно"( як цирк, постановка і тд).
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02.03.2023 16:23 Ответить
Згоден.
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02.03.2023 16:25 Ответить
Я думаю надо разделять точечные удары по военных и обслуживающих войну объектах и "тотальную" - как вот нам сейчас этот цирк с селом впарить пытаются.
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02.03.2023 16:08 Ответить
Ватница! Попытка не очень. За такое не заплатят. Попробуй еще раз.
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02.03.2023 13:55 Ответить
Твоя думка, дебіл, мені дуже цінна. Вали за русським карабльом.
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02.03.2023 13:58 Ответить
Гугл переводчик палит тебя. Тупое.
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02.03.2023 14:00 Ответить
Це тобі краще гугул "іспользовать", тварбюка кацапомовна. Може, за українця зійдеш.
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02.03.2023 14:02 Ответить
Я пишу "на понятном" тебе языке, вата...
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02.03.2023 14:03 Ответить
Цирк на дроті..
🤣🤣
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02.03.2023 13:53 Ответить
думаю це план кремля тіпа - ми же гаварилі на нас будут нападать....когда драка неизбежна бить надо первим.так ***** говорило.виправдовування війни проти України.
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02.03.2023 13:56 Ответить
Народное ополчение Брянской Народной Республики.
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02.03.2023 13:58 Ответить
Це вже вставай срана агромная чи ще ні?
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02.03.2023 14:00 Ответить
Если и дадут какую то пользу, то смертники. При этом показательные видосики.. Поэтому как-то несерьёзно
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02.03.2023 14:09 Ответить
Брянській народній республіці бути. Там же під час WW2 була Локотська народна республіка. Схоже на почерк карліка, типу вибухів будинків з ватниками в москв, ,беслан. Литвиненко. Скрипалі, борт Качинського, борт МН-17, наш борт в Ірані.
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02.03.2023 14:10 Ответить
на кацапії йде громадянська війна?
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02.03.2023 14:11 Ответить
Давно так не сміявся...
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02.03.2023 14:13 Ответить
От і даремно, це ще "Вейшнорія" у війну не вступила.
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02.03.2023 14:25 Ответить
а шо за постріли?
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02.03.2023 14:15 Ответить
а що за постріли
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02.03.2023 14:16 Ответить
Якщо це фсб-ешна провокація, то потрібно було позиціювати їх як українська ДРГ, а не як "Русский Добровольческий Корпус".
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02.03.2023 14:18 Ответить
Это акция скорее всего организована людьми Ильи Пономарьова: ничего ФСБэшного в этом видеоролике нет:

гебня изобразила бы именно украинских военных, говорящих по-русски с украинским акцентом, якобы "вероломно" напавших на мирную Россию" и нарушивших "священные рубежи Родины".

А тут на видео говорит абсолютный россиянин с твёрдым отчётливым петербургским выговором.

Да и вообще, ничего удивительного нет в том, что легион "Свободная Россия", созданный ещё полгода назад в составе ВСУ, теперь приступил к реальным военным действиям против фашистко-кремлевского режима.
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02.03.2023 23:26 Ответить
Я саме це й хотів сказати - це не схоже на фсб-шну операцію.
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02.03.2023 23:35 Ответить
Все правильно, то не наші безпілотники літають, міни прилітають, саботажі й т.д.. То все ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА на території росії. СВОБОДУ НАРОДАМ тюрми народів. Так що москвичі, якщо у вас в підмосков'ї щось їб*не то то не ми, то ваша бородьба за незалежність.
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02.03.2023 14:19 Ответить
Стародубщина - це Україна, був навіть Стародубський полк на Гетьманщині... який нафіг "Русский добровольческий корпус"? - це точно провокація
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02.03.2023 14:24 Ответить
ТАСС знову ополнуМОЧІн оббрехати Україну?

та там не звикати, це усе стара пісня - ще з 30х років минулого століття.
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02.03.2023 14:41 Ответить
Нарешті!
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02.03.2023 14:44 Ответить
Якось занадто багато жовтої ізолєнти на цих "партизанах", ще б гірлянди на себе почепили і факели в руки взяли. Партизани так не працюють.
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02.03.2023 14:47 Ответить
Пишут что это неонацист Денис Купустин (Никитин) эмигрировавший в Германию в 2001-м году. Или ФСБ-шная провокация или просто идиоты.

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02.03.2023 14:54 Ответить
для чего это сделанно?
Боец «Русского добровольческого корпуса» подтвердил «Важным историям», что РДК заходил на территорию Брянской области

«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали».
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02.03.2023 16:16 Ответить
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02.03.2023 15:27 Ответить
Звичайна многоходов очка Пуйла.
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02.03.2023 15:44 Ответить
Як раз коли 20 ка голосувала за санкції проти Рашки
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03.03.2023 06:58 Ответить
Не вірю!
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02.03.2023 15:46 Ответить
Цікаво
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02.03.2023 15:55 Ответить
А от цікаво: ці асвабалітєлі зараховані до складу ЗСУ? Бо якщо так, то це не#уйова підстава, і у такому разі можлива спецоперація фсб. Взагалі, я би не брав ні у якій формі ні бяларусів, ні кацапів ні до яких збройних формувань ні у складі ЗСУ, ні в якості добровольців - воюйте за свої права та свободи самі і на своїй території
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02.03.2023 17:08 Ответить
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02.03.2023 17:13 Ответить
Міноборони офіційно відхрестилось від цього, значить це кацапська провокація. Такий собі лайтовий Гляйвіц. Кацапи нічого свого не мають, тільки красти можуть. Навіть провокації крадені.)
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02.03.2023 17:47 Ответить
Это конечно кацапская провокация, НО мне интересно какой "гений" это придумал и что они в результате хотят получить. Как по мне они на "выхлопе" получат реальные события подобные этому фейку ))))
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02.03.2023 17:59 Ответить
Чтоби где Якутии или на Урале или Черкесии где много лесов, создался такой отряд, теперь понятно
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03.03.2023 06:53 Ответить
Такое впечатление, что тут собираются "тупой и тупее". Да РДК давно воюет на стороне ВСУ, но это не ВСУ это самостоятельное добровольческое подразделение. Захотелось мужикам прошвырнуться в родные березки и что? Имеют право. На Гулаг.нет есть обьяснение почему они появились там и в это время, мол сорвали операцию под чужим флагом, в которой должны были быть детские жертвы. Не знаю правда, но плюха для ФСБ отличная в любом случае.
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02.03.2023 18:45 Ответить
Цирк та вистава однозначно!
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02.03.2023 19:01 Ответить
пацаны, не парьтесь! Кто бы это ни был - нам выгоден кипишь в ********* )) не знаю, сколько их и чего смогут добиться, но если даже они вступят в бой с местным ОМОНом или ***************** и завалят их - нам же лучше )) а если захватят власть хоть каком-то районе - еще лучше - оттуда и пойдет деоккупация рашки )) в общем, нам не о чем горевать в данном случае ))
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02.03.2023 19:06 Ответить
Даже автомати по обмативали)
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03.03.2023 06:57 Ответить
всьо правильно каже,
прішлі асвабаждать
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02.03.2023 20:04 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News Украина 365 | Новости | Война |
Правозащитник Владимир Осечкин (http://Gulagu.net/ Gulagu.net ) выложил полученную из своего источника версию произошедшего в Брянской области

 россия действительно планировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно происходило незадолго до вторжения рф в Украину 24 февраля
Операция должна была быть максимально жёсткой с реальным захватом заложников и убийством детей. Для этого силовики заранее "расчистила под это поляну"
Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации. На россии решили, что их операция началась и пошло заранее подготовленное информационное сопровождение
Появление "неизвестной" ДРГ вместо заранее заготовленных "террористов" вызвало хаос в рядах силовиков. Отсюда неразбериха и противоречащие друг другу сообщения в подаче информации. Пока разобрались, что на месте не их "актеры", бойцы РДК уже ушли через "расчищенный" заранее коридор
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02.03.2023 20:08 Ответить
Поки що ясно, що нічого не ясно, але я б гуманітарних патронів туди щедро закинув і гранат з мінами.
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02.03.2023 22:04 Ответить
Хай вбивають капаців хлопці
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03.03.2023 00:27 Ответить
Чому це спецоперація Ерефії? По перше- хто йде на вихід з стрічками, щеб плакат взяли путін ху..о, по друге-- кому це вигідно, а вигідно Кремлю, щоб звинуватити Україну, що вони вже на конституційну територію засилають дрг і це в той час коли як раз йшовся саміт 20-ки, просто сомпадєніє!!!!
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03.03.2023 06:49 Ответить
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