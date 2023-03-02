"Смерть кремлевскому тирану!": россияне распространили видео из Брянской области о "начале освобождения РФ". ВИДЕО

Неизвестные вооруженные мужчины, представившиеся как "Русский добровольческий корпус", записали видео у фельдшерского пункта в Любечанах Брянской области.

Соответствующие видео публикуют в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. …Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Теперь пора обычным гражданам России понять, что они не рабы", - сказал один из мужчин.

На другом видео говорят: "Мы записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою землю, в отличие от путинской армии палачей и насильников. Мы не воюем с гражданскими, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и сражайтесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану".

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Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

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