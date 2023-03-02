"Смерть кремлевскому тирану!": россияне распространили видео из Брянской области о "начале освобождения РФ". ВИДЕО
Неизвестные вооруженные мужчины, представившиеся как "Русский добровольческий корпус", записали видео у фельдшерского пункта в Любечанах Брянской области.
Соответствующие видео публикуют в сети, передает Цензор.НЕТ.
"Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. …Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Теперь пора обычным гражданам России понять, что они не рабы", - сказал один из мужчин.
На другом видео говорят: "Мы записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою землю, в отличие от путинской армии палачей и насильников. Мы не воюем с гражданскими, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и сражайтесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану".
Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.
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Ось цитата зі статті генералів Залужного та Забродського:
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"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все - по аеродрому Саки.
Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей",
- наголошує головком Залужний та його співавтор."
так що іді ваня, здєсь. водкі нєт.
Классика: русский интеллигент заканчивается на украинском вопросе. А Вы Крым с паРашей поутали. И да водка - это польское национальное достояние. Москалям лучше брагу предлагайте.
"зробити для росіян та в інших окупованих територіях"
Мухи та котлети потрібно відокремити, і в цитаті це зроблено
Чи потрібен переклад?
А впершу чергу я написав: що це вигляда "топорно"( як цирк, постановка і тд).
🤣🤣
гебня изобразила бы именно украинских военных, говорящих по-русски с украинским акцентом, якобы "вероломно" напавших на мирную Россию" и нарушивших "священные рубежи Родины".
А тут на видео говорит абсолютный россиянин с твёрдым отчётливым петербургским выговором.
Да и вообще, ничего удивительного нет в том, что легион "Свободная Россия", созданный ещё полгода назад в составе ВСУ, теперь приступил к реальным военным действиям против фашистко-кремлевского режима.
та там не звикати, це усе стара пісня - ще з 30х років минулого століття.
Боец «Русского добровольческого корпуса» подтвердил «Важным историям», что РДК заходил на территорию Брянской области
«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали».
прішлі асвабаждать
Правозащитник Владимир Осечкин (http://Gulagu.net/ Gulagu.net ) выложил полученную из своего источника версию произошедшего в Брянской области
россия действительно планировала нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно происходило незадолго до вторжения рф в Украину 24 февраля
Операция должна была быть максимально жёсткой с реальным захватом заложников и убийством детей. Для этого силовики заранее "расчистила под это поляну"
Но за час-полтора до провокации на место зашли бойцы "Русского добровольческого корпуса" - видимо, они заранее знали о готовящейся российской провокации. На россии решили, что их операция началась и пошло заранее подготовленное информационное сопровождение
Появление "неизвестной" ДРГ вместо заранее заготовленных "террористов" вызвало хаос в рядах силовиков. Отсюда неразбериха и противоречащие друг другу сообщения в подаче информации. Пока разобрались, что на месте не их "актеры", бойцы РДК уже ушли через "расчищенный" заранее коридор