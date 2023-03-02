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Новости Война
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Песков о ситуации в Брянской области: Путин получает постоянные доклады

путін

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию в Брянской области РФ "атакой террористов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области", – отметил он.

По словам Пескова, речь идет об атаке "террористов, принимаются меры по их уничтожению".

Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

Читайте также: РосСМИ заявили, что Путин соберет экстренное заседание Совбеза РФ в ближайшее время: Песков опроверг (обновлено)

Автор: 

Брянск (117) Песков Дмитрий (1923) путин владимир (31501) россия (96018)


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Топ комментарии
+21
то, что кацапы - пид@ры, это самый важный вывод из доклада. Остальное читать смысла нет.
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02.03.2023 12:42
+16
да пох как то пусть сами себя добивают захватывают подрывают и себе на головку скидывают атомные бимбы..нет покоя в ******** ***********..
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02.03.2023 12:41
+8
***** сказав, шо "атака тєрарістов ідёть по плану!"
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02.03.2023 12:45
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якщо це правда.. то піськов сказав правду.. атакували терористів..це взагалі то теріторія бнр. при чім тут скотобаза
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02.03.2023 12:41 Ответить
Многоходовочька под чужим флагом
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02.03.2023 12:41 Ответить
да пох как то пусть сами себя добивают захватывают подрывают и себе на головку скидывают атомные бимбы..нет покоя в ******** ***********..
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02.03.2023 12:41 Ответить
Піськов піснув
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02.03.2023 12:42 Ответить
то, что кацапы - пид@ры, это самый важный вывод из доклада. Остальное читать смысла нет.
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02.03.2023 12:42 Ответить
Невдовзі з'являться полонені "терористи".
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02.03.2023 12:43 Ответить
Підкидають дров у віину -- всі методи хороші .
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02.03.2023 12:43 Ответить
хронически лживое лубянское дерьмо
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02.03.2023 12:43 Ответить
Сейчас проведут референдум о независимости Брянской народной республике и потребуют вывести карателей кремлевской хунты из территории проходящей по административной границе бывшей брянской области.
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02.03.2023 12:43 Ответить
Ця плєшива падлюка намагається розіграти карту, яку розігрувала проти Чечні з підривами будинків. Але не розумію. що це їй дасть.
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02.03.2023 12:45 Ответить
Або нам війну оголосить, або застосує ядерну зброю. Хоча, що це змінює?
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02.03.2023 12:49 Ответить
Давно б оголосив, якби міг. І давно б ударив ЯЗ, якби міг. Тут щось інше.
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02.03.2023 12:51 Ответить
Потрібно більше м'яса. Зараз заявить, що Україна вже "вторглась" на територію "нашей родини, поетому священная обязаность каждого...." І так далі...
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02.03.2023 12:56 Ответить
Так, як варіант. Як бонус - віськовий стан, закриття кордонів, щоб м'ясо не повтікало. Побачимо.
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02.03.2023 12:58 Ответить
Я вже писав, повторюся. Для заганжованих пропагандою кацапів, пуйло підтверждує свою версію нападу на Україну, що мов ми готувалися нападати, але він нас випередив. У підтвердження ніби наші "терористи" і напали. І головне, що в це повірять на московії 99,9%, а за кордоном на відсотків 20-30. Але цей номер вже не пройде, брехливу селіконову морду знає вже весь світ. Він використає цей епізод для підняття духу свого лайна, шоб йшли на війну проти Украни. Добре пам'ятаємо "розіпятого мальчіка" у Слав'янську, коли багато дурнів побігло вбивати "хунту". Там де московія - там брехня, без цього московит і не проживе дня.
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02.03.2023 13:04 Ответить
***** сказав, шо "атака тєрарістов ідёть по плану!"
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02.03.2023 12:45 Ответить
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02.03.2023 12:48 Ответить
От пригожина по действиям того биомусора, который он по тюрьмам насобирал, а теперь он по селам рассосался.
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02.03.2023 12:45 Ответить
бандюганські розборки
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02.03.2023 12:46 Ответить
Коли варонєж почнуть бомбити? І ***** ото видумувати? Хлча відомо, що ідіоти дуже винахідливі, особливо щодо підлощів
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02.03.2023 12:47 Ответить
піськов забув додати, що після кожної такої доповіді похідна валіза ***** поповнюється " благаухающим дастаянієм расєї".
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02.03.2023 12:48 Ответить
Кацапу вірити-себе обманути. К
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02.03.2023 12:48 Ответить
Какая то тухлятина особенно про Мы пришли вас освободть.москальская провокация.
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02.03.2023 12:48 Ответить
так ты иван за - или против...?
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02.03.2023 12:51 Ответить
Я за те щоб вдавити усіх поганих кацапів.
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02.03.2023 12:59 Ответить
мабуть шото пашло нє так ріа "брехні" соопчаєт - "⚡️Проведение совбеза сегодня не планируется, заявил піськов"
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02.03.2023 12:49 Ответить
Тепер відлов дезиртирів зі зброєю називають проникненням ворожої дрг?
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02.03.2023 12:49 Ответить
"Апєрація праходіт нармальна. Нє всьо как планіровалось, но что-то єще прідумаєм, ******** ********овіч."
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02.03.2023 12:50 Ответить
Через 9 недель....
-путину далажили - брянской области больше нет...
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02.03.2023 12:51 Ответить
https://t.me/rdkchatchat/157279 Русский Добровольческий Корпус

Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об «украинских ДРГ», которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее.

Всё это ложь кремлевских пропагандистов.
Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.

P.S. Чуть позже мы поделимся с вами фильмом-опровержением о наших похождениях.
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02.03.2023 12:51 Ответить
Уже есть видео. Это бойцы ВСУ. Другое дело что там напридумают пропагандисты.
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02.03.2023 13:04 Ответить
Зеки-свинособаки свое быдло трощат. А на нас списать хотят. *** вам,мразота кацапская.
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02.03.2023 12:51 Ответить
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02.03.2023 12:51 Ответить
и главное что на рабсии в это поверят,у них не хватит извилин чтобы подумать о том что смысла атаковать село групировкой в количестве 50 человек, для чего,зачем?
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02.03.2023 12:59 Ответить
йбнутий путін не розуміє що він йбнутий, тому що він йбнутий.
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02.03.2023 12:59 Ответить
Если будут жертвы среди гражданских, то это тупая фсбшная провокация в стиле бункерного ублюдка. Оно так влезло на трон, устроив взрывы жилых домов в москве ещё в 1999 году. Ничего не поменялось
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02.03.2023 13:01 Ответить
Самі ж і створили цю провокацію. ***** хоче оголосити воєнний стан.
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02.03.2023 13:13 Ответить
Их там нет, предявите ваши доказательства, это местная самооборона, а форму оружие и технику в любом военторге купить можно.
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02.03.2023 13:24 Ответить
Прямо Беслан и Локотская республика времён Второй Мировой товаристча Сралина 😁🤒
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02.03.2023 13:41 Ответить
козломордые ***** провокаторские подохните в страшных мучениях! а Украина всё равно вас победит!
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02.03.2023 14:32 Ответить
 
 