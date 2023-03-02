Песков о ситуации в Брянской области: Путин получает постоянные доклады
Спикер Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию в Брянской области РФ "атакой террористов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области", – отметил он.
По словам Пескова, речь идет об атаке "террористов, принимаются меры по их уничтожению".
Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.
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-путину далажили - брянской области больше нет...
Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об «украинских ДРГ», которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее.
Всё это ложь кремлевских пропагандистов.
Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.
P.S. Чуть позже мы поделимся с вами фильмом-опровержением о наших похождениях.