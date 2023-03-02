Песков о ситуации в Брянской области: Путин получает постоянные доклады

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию в Брянской области РФ "атакой террористов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области", – отметил он.

По словам Пескова, речь идет об атаке "террористов, принимаются меры по их уничтожению".

Ранее росСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

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