Україна в ОБСЄ: У Кремлі намагаються віднайти нову ідеологію для виправдання війни
Наміри Кремля після провалу воєнної авантюри в Україні еволюціонували від "захоплення за три дні" до закликів до населення стати на "захист батьківщини", що насправді має на меті збереження режиму Путіна.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Намагаючись консолідувати та мобілізувати росіян з огляду на загальний провал воєнної авантюри в Україні, апологети путінського режиму намагаються знайти нову ідеологію для виправдання своєї агресивної війни. Менше ніж за рік москва еволюціонувала від намірів завоювати Україну за три дні до закликів до росіян встати на священну війну для захисту своєї батьківщини, що насправді означає збереження Путіна при владі", - сказав дипломат.
За його словами, "з метою продовження свого злочинного правління ще на кілька місяців Путін готовий жертвувати новими життями, спрямовуючи незліченні людські ресурси у спробах захопити Бахмут, Вугледар та Авдіївку, адже для нього людське життя нічого не варте.
"Хоча ще тиждень тому російські посланці знову намагалися запевнити Постійну раду, що все йде за початковими планами. Зараз уже навіть не цікаво, чи вірять вони в те, що говорять. Цікаво, як довго вони будуть продовжувати це говорити", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.
Він наголосив, що вільний світ може запобігти новим смертям, руйнуванням і стражданням в Україні, надавши їй бойові літаки, ракети далекого радіусу дії, системи протиповітряної оборони, бронетехніку та боєприпаси.
"Ми можемо зробити це, зробивши подальші кроки для створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме найвище політичне і військове керівництво Росії за злочин агресії проти України. Ракетний обстріл Запоріжжя цієї ночі, коли було влучання в житловий будинок, став ще одним нагадуванням, чому ми не можемо допустити подальшої безкарності цього терористичного режиму в москві", - додав український постпред.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто на сьогодні ФСБ на Брянщині справді готувало криваву операцію під фальшивим прапором зі смертями та захопленням однієї зі шкіл. Під це сьогодні і планували "термінове скликання радбезу", але цей план зірвався іншим гучним інфоприводом - група російських бійців зайшла в Брянщину і сплутала карти ФСБникам. Ніякого захоплення школи не відбулося, змі почали плутатись між "темніками" і реальною обстановкою.
Наразі важко сказати, чи ця версія правдива. Але вона хоча б логічно пояснює сенс того, що відбулося.
@informnapalm
Малися на увазі так звані "Повишенниє соцобязатєльства".