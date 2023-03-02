Україна в ОБСЄ: У Кремлі намагаються віднайти нову ідеологію для виправдання війни

Наміри Кремля після провалу воєнної авантюри в Україні еволюціонували від "захоплення за три дні" до закликів до населення стати на "захист батьківщини", що насправді має на меті збереження режиму Путіна.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Намагаючись консолідувати та мобілізувати росіян з огляду на загальний провал воєнної авантюри в Україні, апологети путінського режиму намагаються знайти нову ідеологію для виправдання своєї агресивної війни. Менше ніж за рік москва еволюціонувала від намірів завоювати Україну за три дні до закликів до росіян встати на священну війну для захисту своєї батьківщини, що насправді означає збереження Путіна при владі", - сказав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Останні заяви Путіна свідчать про небезпеку для людства, - глава Міноборони Іспанії Роблес

За його словами, "з метою продовження свого злочинного правління ще на кілька місяців Путін готовий жертвувати новими життями, спрямовуючи незліченні людські ресурси у спробах захопити Бахмут, Вугледар та Авдіївку, адже для нього людське життя нічого не варте.

"Хоча ще тиждень тому російські посланці знову намагалися запевнити Постійну раду, що все йде за початковими планами. Зараз уже навіть не цікаво, чи вірять вони в те, що говорять. Цікаво, як довго вони будуть продовжувати це говорити", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

Він наголосив, що вільний світ може запобігти новим смертям, руйнуванням і стражданням в Україні, надавши їй бойові літаки, ракети далекого радіусу дії, системи протиповітряної оборони, бронетехніку та боєприпаси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Росії розмістили банери з гаслами "Один народ. Одна історія. Одна країна". Схожі були в нацистській Німеччині. ФОТО

"Ми можемо зробити це, зробивши подальші кроки для створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме найвище політичне і військове керівництво Росії за злочин агресії проти України. Ракетний обстріл Запоріжжя цієї ночі, коли було влучання в житловий будинок, став ще одним нагадуванням, чому ми не можемо допустити подальшої безкарності цього терористичного режиму в москві", - додав український постпред.