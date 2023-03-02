Украина в ОБСЕ: В Кремле пытаются найти новую идеологию для оправдания войны

Намерения Кремля после провала военной авантюры в Украине эволюционировали от "захвата за три дня" до призывов к населению встать на "защиту родины", что на самом деле преследует цель сохранения режима Путина.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пытаясь консолидировать и мобилизовать россиян, учитывая общий провал военной авантюры в Украине, апологеты путинского режима пытаются найти новую идеологию для оправдания своей агрессивной войны. Меньше чем за год Москва эволюционировала от намерений завоевать Украину за три дня до призывов к россиянам встать на священную войну для защиты своей родины, что на самом деле означает сохранение Путина у власти", – сказал дипломат.

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По его словам, "в целях продления своего преступного правления еще на несколько месяцев Путин готов жертвовать новыми жизнями, направляя бесчисленные человеческие ресурсы в попытках захватить Бахмут, Угледар и Авдеевку, ведь для него человеческая жизнь ничего не стоит.

"Хотя еще неделю назад российские посланники снова пытались заверить Постоянный совет, что все идет по начальным планам. Сейчас уже даже не интересно, верят ли они в то, что говорят. Интересно, как долго они будут продолжать это говорить", - заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он подчеркнул, что свободный мир может предотвратить новые смерти, разрушения и страдания в Украине, предоставив ей боевые самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, системы противовоздушной обороны, бронетехнику и боеприпасы.

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"Мы можем сделать это, сделав дальнейшие шаги для создания специального международного трибунала, который будет судить высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины. Ракетный обстрел Запорожья этой ночью, когда было попадание в жилой дом, стало еще одним напоминанием, почему мы не можем допустить дальнейшую безнаказанность этого террористического режима в Москве", - добавил украинский постпред.