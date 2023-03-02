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Новости Война
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Украина в ОБСЕ: В Кремле пытаются найти новую идеологию для оправдания войны

цимбалюк

Намерения Кремля после провала военной авантюры в Украине эволюционировали от "захвата за три дня" до призывов к населению встать на "защиту родины", что на самом деле преследует цель сохранения режима Путина.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пытаясь консолидировать и мобилизовать россиян, учитывая общий провал военной авантюры в Украине, апологеты путинского режима пытаются найти новую идеологию для оправдания своей агрессивной войны. Меньше чем за год Москва эволюционировала от намерений завоевать Украину за три дня до призывов к россиянам встать на священную войну для защиты своей родины, что на самом деле означает сохранение Путина у власти", – сказал дипломат.

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По его словам, "в целях продления своего преступного правления еще на несколько месяцев Путин готов жертвовать новыми жизнями, направляя бесчисленные человеческие ресурсы в попытках захватить Бахмут, Угледар и Авдеевку, ведь для него человеческая жизнь ничего не стоит.

"Хотя еще неделю назад российские посланники снова пытались заверить Постоянный совет, что все идет по начальным планам. Сейчас уже даже не интересно, верят ли они в то, что говорят. Интересно, как долго они будут продолжать это говорить", - заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он подчеркнул, что свободный мир может предотвратить новые смерти, разрушения и страдания в Украине, предоставив ей боевые самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, системы противовоздушной обороны, бронетехнику и боеприпасы.

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"Мы можем сделать это, сделав дальнейшие шаги для создания специального международного трибунала, который будет судить высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины. Ракетный обстрел Запорожья этой ночью, когда было попадание в жилой дом, стало еще одним напоминанием, почему мы не можем допустить дальнейшую безнаказанность этого террористического режима в Москве", - добавил украинский постпред.

Автор: 

ОБСЕ (4882) путин владимир (31501) россия (96018) идеология (52) Цимбалюк Евгений (39)


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Наразі в інформаційному полі продовжують висувати різні версії причинно-наслідкових зв'язків сьогоднішніх подій на Брянщині. Однією з найцікавіших з логічної точки зору є та, що українська розвідка знову переграла ФСБ:

Тобто на сьогодні ФСБ на Брянщині справді готувало криваву операцію під фальшивим прапором зі смертями та захопленням однієї зі шкіл. Під це сьогодні і планували "термінове скликання радбезу", але цей план зірвався іншим гучним інфоприводом - група російських бійців зайшла в Брянщину і сплутала карти ФСБникам. Ніякого захоплення школи не відбулося, змі почали плутатись між "темніками" і реальною обстановкою.

Наразі важко сказати, чи ця версія правдива. Але вона хоча б логічно пояснює сенс того, що відбулося.

@informnapalm
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02.03.2023 21:37 Ответить
ГУР переграло чи недограло???
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02.03.2023 21:39 Ответить
В совєцьки часи було винайдено отаке: "Нєдопєрєвиполнєніє". Причому, на серйозі.
Малися на увазі так звані "Повишенниє соцобязатєльства".
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02.03.2023 22:10 Ответить
Не треба було красти Крим щоб тепер не защіщать атєчєство.
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02.03.2023 21:37 Ответить
Сьогодні ж х**** нило, що "істарічєскай памяті хатят лішить". На "вялікоє пабедабєсіє" посягнули, нелюди.
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02.03.2023 21:40 Ответить
*****, жодна ідеологія не може бути виправданням війни!
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02.03.2023 22:04 Ответить
 
 