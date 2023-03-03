Китай не постачатиме зброю РФ, йому це не потрібно, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов не вважає, що Китай постачатиме зброю Росії.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Для чого Китай буде ставати на сторону Росії та постачати їй зброю? Щоб отримати величезні проблеми, потрапити під ті чи інші обмеження? Звичайно, Китай цього робити не буде, йому це не потрібно від слова зовсім. Це Росія має велике бажання втягнути Китай і інші країни, на які вона намагається розповсюджувати свій вплив", - пояснив він.
Данілов зазначив, що у росіяни є ОДКБ, яке згодом "накриється".
"А Росія виявилась слабкою та недієздатною країною, яка все більше з кожним днем нагадує якесь фейкове утворення. Коли вже Путін робить заяву про те, що там є уральці, московити та інші нації, це ж вже чогось вартує. Завдяки нашим зусиллям в тому числі.
Тому я не бачу на сьогодні, що Китай має велике бажання надавати Росії зброю. Нейтральна позиція, яку він займає, в даному випадку абсолютно є слушною та виваженою. Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб допомога була на нашому боці, але треба розуміти всю складність історичних процесів", - додав секретар РНБО.
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P.s. Год назад мы уже слышали такие "прогнозы". Мы не думали что россияне будут стрелять по домам, мы не думали что РФ будет убивать украинцев...
Не треба тому, що він і так отримає все, що хоче, без жодної війни.
Позавчора на Красноярському економічному форумі Дерипаска заявив:
Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой… Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы»,- сказал господин Дерипаска (цитата по «Тайга.инфо»).
Виходить ясна картина - грошей у Росії не буде вже наступного року. Не буде грошей - не буде Росії. Значить, гроші треба позичати. А зайняти можна лише у Китаю. Але їх рано чи пізно треба й віддавати. І залишається один шлях - йти до Великого Китайського Чоловіка молодшою дружиною