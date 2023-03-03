Над окупованим Єнакієвим збито російський літак Су-34. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване падіння літака та катапультування його пілотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах стверджують, що літак збито над окупованим Єнакієвим і належить він російським ВКС. Ймовірно, йдеться про Су-34.
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Топ коментарі
+63 Sam Johns #554555
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+50 Тарас Осташук
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+47 Игорь Деев #465568
показати весь коментар03.03.2023 14:30 Посилання
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В городе моих предков Цесис тоже есть района с названиями "Флорида" и "Луизиана". Те получили названия от поместий этнических немцев ещё в 19 веку.