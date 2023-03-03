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Над окупованим Єнакієвим збито російський літак Су-34. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване падіння літака та катапультування його пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах стверджують, що літак збито над окупованим Єнакієвим і належить він російським ВКС. Ймовірно, йдеться про Су-34.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Єнакієвому розмістили інструкторів для мобілізованих у технікумі, де навчаються студенти, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17743) Єнакієве (36) літак (2938)


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Топ коментарі
+63
пздц ну там і бидло живе - прям по голосу чути

Донецька область це край бидла таки
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03.03.2023 14:25
+50
Яка ж вона красива та спiвуча донбасська мова.
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03.03.2023 14:31
+47
з цензурних слів - "прикинь" та "самольот"
Це Донбас
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03.03.2023 14:30
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Знаю, просто стебусь. После войны сможете подарить какой нибудь трофейный Бук американцам. Пусть установит где то в Манхэттене для всеобщего обзора 😀

В городе моих предков Цесис тоже есть района с названиями "Флорида" и "Луизиана". Те получили названия от поместий этнических немцев ещё в 19 веку.
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03.03.2023 17:04 Відповісти
вряд ли подарим. Они у нас уже приспособлены под Sea Sparrow. А это надолго. А в быструю демилитаризацию запоребрика я не верю.
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03.03.2023 17:12 Відповісти
Прикольно, даже не подумал. Может вы их ещё к сети оповещения целей НАТО подключите? Чтобы кацаполётов встречали ещё теплее.
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03.03.2023 17:30 Відповісти
взагалі то навіть Бук-М-1 до 22 км достає. Це міг бути і Бук і С-300, навіть С-125 чи ЗРК Куб міг теоритично дістати
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03.03.2023 17:34 Відповісти
Не буду настаивать, но второе видео начинается с момента попадание ракеты номер 1 в самолет и набор высоты пепелацом с горящим двигетелем. Чуть позже пепелац взрывается и литит в штопор. Ракета номер 2 пройдя точку поражения самолета ракетой 1, пролетает ниже и одновременно с взорвавшимся литаком начинает падать.
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03.03.2023 16:58 Відповісти
инверсионный след оставляет ракета, которая порадает самолет (не оставляющий инверсионного следа) на 26-й секунде, который и взрывается на 28-й секунде и начинает падать.
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03.03.2023 17:07 Відповісти
Ракета пришла без следа, сбила самолёт, сзади летел второй, оба со следом инверсии. Второй "пых" - это катапультирование, после которого самолёт, "боле лемене" ещё летевший, "посыпался", влияние пиропатронов.
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04.03.2023 08:21 Відповісти
вам виднее. Ищите там третий самолёт.
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04.03.2023 08:30 Відповісти
Пардон, сбитый и вправду шёл без следа до того, пока не наловил шрапнели. Позади летит со следом и два следа более ранних по происхождению.
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04.03.2023 08:44 Відповісти
поищите еще - там где-то еще и четвёртый есть.
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04.03.2023 08:51 Відповісти
Никто там никого не догоняет, то летит кореш на другом кацалёте.
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04.03.2023 08:17 Відповісти
Язык Пушкина и Лермонтова Чем дольше смотрю что кацапы вытворяет и слушая как они говорят, больше и больше хочется их всех послать на другой конец вселенной. Пусть сидит там и учит феню жабовидным крокодилам.
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03.03.2023 15:50 Відповісти
это жители Лугандонии или Домбабве ))
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03.03.2023 16:39 Відповісти
Тогда они уже жабовидные крокодилы. Быстро найдут общий язык.
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03.03.2023 17:05 Відповісти
Народжений повзти, літати не буде.
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03.03.2023 15:54 Відповісти
як осмислено і детально описують свої неоднозначно заплутані емоції мешканці dumbass
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03.03.2023 16:49 Відповісти
«зємля в ілюмінаторє, зємля в ілюмєнаторє відна»
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03.03.2023 17:45 Відповісти
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03.03.2023 18:39 Відповісти
херасе там воздушная война. Местным развлечение, и кино можно поснимать. Судя по видео, ракет наши не жалеют
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03.03.2023 20:24 Відповісти
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