Над окупованим Єнакієвим збито російський літак Су-34. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване падіння літака та катапультування його пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах стверджують, що літак збито над окупованим Єнакієвим і належить він російським ВКС. Ймовірно, йдеться про Су-34.

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