Над оккупированным Енакиево сбит российский самолет Су-34. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение самолета и катапультирование его пилотов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях утверждают, что самолет сбит над оккупированным Енакиево и принадлежит он российским ВКС. Вероятно, речь идет о Су-34.
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+63 Sam Johns #554555
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+47 Игорь Деев #465568
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В городе моих предков Цесис тоже есть района с названиями "Флорида" и "Луизиана". Те получили названия от поместий этнических немцев ещё в 19 веку.