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Новости Война
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Над оккупированным Енакиево сбит российский самолет Су-34. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение самолета и катапультирование его пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях утверждают, что самолет сбит над оккупированным Енакиево и принадлежит он российским ВКС. Вероятно, речь идет о Су-34.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Єнакієвому розмістили інструкторів для мобілізованих у технікумі, де навчаються студенти, - Генштаб

Читайте также: Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников, в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для "зэков", - ГУР

армия РФ (19592) Енакиево (323) самолет (3620)


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Топ комментарии
+63
пздц ну там і бидло живе - прям по голосу чути

Донецька область це край бидла таки
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03.03.2023 14:25
+50
Яка ж вона красива та спiвуча донбасська мова.
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03.03.2023 14:31
+47
з цензурних слів - "прикинь" та "самольот"
Це Донбас
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03.03.2023 14:30
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Знаю, просто стебусь. После войны сможете подарить какой нибудь трофейный Бук американцам. Пусть установит где то в Манхэттене для всеобщего обзора 😀

В городе моих предков Цесис тоже есть района с названиями "Флорида" и "Луизиана". Те получили названия от поместий этнических немцев ещё в 19 веку.
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03.03.2023 17:04 Ответить
вряд ли подарим. Они у нас уже приспособлены под Sea Sparrow. А это надолго. А в быструю демилитаризацию запоребрика я не верю.
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03.03.2023 17:12 Ответить
Прикольно, даже не подумал. Может вы их ещё к сети оповещения целей НАТО подключите? Чтобы кацаполётов встречали ещё теплее.
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03.03.2023 17:30 Ответить
взагалі то навіть Бук-М-1 до 22 км достає. Це міг бути і Бук і С-300, навіть С-125 чи ЗРК Куб міг теоритично дістати
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03.03.2023 17:34 Ответить
Не буду настаивать, но второе видео начинается с момента попадание ракеты номер 1 в самолет и набор высоты пепелацом с горящим двигетелем. Чуть позже пепелац взрывается и литит в штопор. Ракета номер 2 пройдя точку поражения самолета ракетой 1, пролетает ниже и одновременно с взорвавшимся литаком начинает падать.
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03.03.2023 16:58 Ответить
инверсионный след оставляет ракета, которая порадает самолет (не оставляющий инверсионного следа) на 26-й секунде, который и взрывается на 28-й секунде и начинает падать.
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03.03.2023 17:07 Ответить
Ракета пришла без следа, сбила самолёт, сзади летел второй, оба со следом инверсии. Второй "пых" - это катапультирование, после которого самолёт, "боле лемене" ещё летевший, "посыпался", влияние пиропатронов.
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04.03.2023 08:21 Ответить
вам виднее. Ищите там третий самолёт.
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04.03.2023 08:30 Ответить
Пардон, сбитый и вправду шёл без следа до того, пока не наловил шрапнели. Позади летит со следом и два следа более ранних по происхождению.
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04.03.2023 08:44 Ответить
поищите еще - там где-то еще и четвёртый есть.
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04.03.2023 08:51 Ответить
Никто там никого не догоняет, то летит кореш на другом кацалёте.
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04.03.2023 08:17 Ответить
Язык Пушкина и Лермонтова Чем дольше смотрю что кацапы вытворяет и слушая как они говорят, больше и больше хочется их всех послать на другой конец вселенной. Пусть сидит там и учит феню жабовидным крокодилам.
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03.03.2023 15:50 Ответить
это жители Лугандонии или Домбабве ))
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03.03.2023 16:39 Ответить
Тогда они уже жабовидные крокодилы. Быстро найдут общий язык.
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03.03.2023 17:05 Ответить
Народжений повзти, літати не буде.
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03.03.2023 15:54 Ответить
як осмислено і детально описують свої неоднозначно заплутані емоції мешканці dumbass
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03.03.2023 16:49 Ответить
«зємля в ілюмінаторє, зємля в ілюмєнаторє відна»
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03.03.2023 17:45 Ответить
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03.03.2023 18:39 Ответить
херасе там воздушная война. Местным развлечение, и кино можно поснимать. Судя по видео, ракет наши не жалеют
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03.03.2023 20:24 Ответить
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