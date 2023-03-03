Над оккупированным Енакиево сбит российский самолет Су-34. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение самолета и катапультирование его пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях утверждают, что самолет сбит над оккупированным Енакиево и принадлежит он российским ВКС. Вероятно, речь идет о Су-34.

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