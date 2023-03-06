Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги, - Сирський

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ в Бахмуті зменшили наступальний потенціал противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмуту, намагаючись не допустити оточення міста", - зазначив він.

За словами Сирського, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги.

Командувач наголосив, що український опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців.

"Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - додав Сирський.

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