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Новини Війна
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Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги, - Сирський

олександр,сирський

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ в Бахмуті зменшили наступальний потенціал противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмуту, намагаючись не допустити оточення міста", - зазначив він.

За словами Сирського, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги.

Командувач наголосив, що український опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців.

"Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - додав Сирський.

Читайте: Падіння Бахмуту не означатиме, що росіяни змінили хід війни, - Остін

Автор: 

Бахмут (1562) Сирський Олександр (643)


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Топ коментарі
+57
чоловік подруги вчора приїздив звідти до Дніпра, забрати автівку ( на неї збирали усім миром). Худий сумний нервовий, в нас великі втрати, нажаль, але хлопців не зламали ..Маю надію що в цій обороні Бахмуті є сенс а не забаганки говнокомандувача

бережи вас Боже наші сталеві воїни
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06.03.2023 17:09 Відповісти
+27
Хотели сделать пиар Сырскому на Бахмуте, чтобы заменить Залужного.
Война должна быть маневременной, чтобы кацапов бить в колоннах и по посадкам. А мы армию загнали в капкан под расстрел артиллерии м разменяли на зоновских туберкулезников опытных солдат.
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06.03.2023 17:26 Відповісти
+23
Бахмутський мясник - це пригожин. Лише йому вдалося створити такі величезні гори трупів, які він фоткає
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06.03.2023 17:26 Відповісти
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А що не так ? Лапін саме це говорив. Не за Бахмут конкретно, а загалом.
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06.03.2023 19:55 Відповісти
Просто почекайте, не буду ж писати що там планується насправді, правда військові кто в темі, кажуть про це прямо, але краще почекати. Скажу одно, ніхто з Бахмута виходити не буде.
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06.03.2023 20:00 Відповісти
Однозначно кацапы считают , шо выматывают наших, но дай бог, шобы оказалось , что это мы их причмырили.
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06.03.2023 19:56 Відповісти
Те що зараз останню неділю вони кинули на Бахмут це не сміття це їхні самі боєздатні частини саме натиском вони хочуть продавити місто і взяти його.Те що вимотують це зрозуміло. Сміття було до цього.Підготовку вони проводять ,але якість того біосміття що вони потім кинуть жахливе, тим паче вже явно йде брак *********** і адекватної техніки,але на жаль техніки в них багато навіть поганої.Ми теж не стоїмо на місці і готуємо резерв.Ми всі розуміємо що зараз вони нас закидують тупо і тотально м'ясом,це той резерв людський якого в них вистачає.Яка реальна обстановка і що з силами знають ті хто там і генштаб,що там по тактичному і оперативному рівні.Ми скоріше за все не бачимо реальну картину.Ми знаємо що втрати великі руйнування катастрофічні.Лунає думка в суспільстві вийти і зберегти життя хлопців.Поки що цього не роблять.А навіть підкидують підкріплення ССО працює по повній.Щось напевно там задумано.
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06.03.2023 19:57 Відповісти
Автор публікації

Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.

Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти

1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.

2. "Бахмут оточений підрозділами росіян". Згідно з цим наративом, щодня з'являтимуться повідомлення про повне оточення Бахмута і все частіше вживатимуть маргінальний термін "котел". При цьому наратив про "котел" практично завжди поєднуватимуть з наративом про втрати.

3. "ЗСУ поспіхом і хаотично залишають Бахмут". Згідно з цим наративом, буде поширюватися неправдива інформація про те, що ЗСУ "втікають" з міста часом навіть усупереч наказам командування, тобто, не підкоряються наказам, дезертують, самовільно залишають позиції.

4. "Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через Бахмут перебувають у жорсткій конфронтації та взаємній ворожості". В принципі, цей фейк існує ще з лютого 2022 року, але зараз йому додадуть додаткових життєвих соків.

Всі ці фейки і маніпуляції будуть реалізовуватися за допомогою використання як інформаційних майданчиків сірого сегменту, так і ЗМІ. Особливо в межах коментарів та інтерв'ю деяких джерел, що заслуговують на довіру, але зберігають анонімність.

Наприклад, "солдат/командир" підрозділу ЗСУ з-під Бахмута розповів про "колосальні втрати". "Джерело" в ОП розповіло на умовах анонімності про "конфлікт" Зеленського та Залужного. "Військовослужбовець" з Бахмута, який побажав залишитися невідомим, розповів про "оточення".

У цьому контексті зазначу, що ситуація у районі Бахмута і справді важка. Але вона ніколи й не була простою. Проте ми повинні зберігати критичне мислення та не піддаватися на провокації російської пропаганди, довіряючи виключно офіційній, перевіреній інформації.

Збереження інформаційної гігієни, послідовний аналіз інформації та джерел, а також зіставлення з офіційними заявами та перевіреними джерелами, є запорукою перемоги не лише на інформаційному полі бою, а й у реальному.

https://24tv.ua/propagandisti-gotuyut-feyki-pro-situatsiyu-bilya-bahmuta_n2268352
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06.03.2023 19:51 Відповісти
Про трьохзначну цифру втрат ЗСУ під Бахмутом ще писали в січні, з повідомлень німецької чи французької розвідки. Мабуть брешуть...
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06.03.2023 19:57 Відповісти
Все просто.Що зачіпає Бубочку,Єрмака,Рєзнікова,та їх фаворитів,-рос. ІПСО.
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06.03.2023 19:59 Відповісти
Скоріше всього . Тому що - ні французька , ні німецька , ні ніяка інша розвідка не може знати цієї цифри достеменно . Реальні цифри знає лише український Генштаб .
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06.03.2023 20:04 Відповісти
Та все вони знають. ВСЕ.
Краще ніж Буданов.
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06.03.2023 20:10 Відповісти
Ага . Сидячи в Парижі і Берліні ?
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06.03.2023 20:11 Відповісти
Чому ви впевнені, що вони не працюють тут ?
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06.03.2023 20:14 Відповісти
А хто їм тут дозволить працювати . ?
Уявляю як Залужний їм каже - так хлопці , можете тут в Генштабі ходити - заглядати хоч і цілодобово ,, дивитись будь які документи , перевіряти секретну інформацію в сейфах і т.д.
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06.03.2023 20:18 Відповісти
А кто им мешает получать информацию напрямую от руководства Украины?
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06.03.2023 20:35 Відповісти
Я іноді теж люблю пофантазувати .
Я ще повірю в те що наше руковоцтво може зливати інфу кацапам ( до речі - воно це вже робило раніше ) , але - щоб німцям і французам . !! Найн .
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06.03.2023 20:50 Відповісти
Сирок піариться на Бахмуті,як влітку Буданич на Сіверодонецьку.
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06.03.2023 19:57 Відповісти
Сирок реально піариться на Бахмуті. Приїхав, надав допомогу, нагородив цінними подарунками. Хто зна де він фотографується. Вже допомогав в Сіверодонецьку і Соледарі. Допомога - це перш за все конкретні дії. А тут бла-бла. Ще й Главкома під цю авантюру підписують. Зрозуміло
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07.03.2023 07:17 Відповісти
Зе з мосьввоку знімають резерв гш,хочуть збити клешні .От і весь весняний наступ,за дорогу до Бахмута.Третій раз підряд лапін оце мосьввоку з клоуном,одним тим самим маневром натягнув .
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06.03.2023 20:08 Відповісти
ТО ВІДВЕДИТЬ ЛЮДЕЙ ТА СПАЛИТИ ТАМ ВСЕ !!! А БО КРАЩЕ ШАБЛІ НАГОЛО Й ПОСКАКАЛИ САМІ !!!
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06.03.2023 20:46 Відповісти
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