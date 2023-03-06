Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги, - Сирський
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗСУ в Бахмуті зменшили наступальний потенціал противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмуту, намагаючись не допустити оточення міста", - зазначив він.
За словами Сирського, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги.
Командувач наголосив, що український опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців.
"Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - додав Сирський.
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Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.
Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти
1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.
2. "Бахмут оточений підрозділами росіян". Згідно з цим наративом, щодня з'являтимуться повідомлення про повне оточення Бахмута і все частіше вживатимуть маргінальний термін "котел". При цьому наратив про "котел" практично завжди поєднуватимуть з наративом про втрати.
3. "ЗСУ поспіхом і хаотично залишають Бахмут". Згідно з цим наративом, буде поширюватися неправдива інформація про те, що ЗСУ "втікають" з міста часом навіть усупереч наказам командування, тобто, не підкоряються наказам, дезертують, самовільно залишають позиції.
4. "Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через Бахмут перебувають у жорсткій конфронтації та взаємній ворожості". В принципі, цей фейк існує ще з лютого 2022 року, але зараз йому додадуть додаткових життєвих соків.
Всі ці фейки і маніпуляції будуть реалізовуватися за допомогою використання як інформаційних майданчиків сірого сегменту, так і ЗМІ. Особливо в межах коментарів та інтерв'ю деяких джерел, що заслуговують на довіру, але зберігають анонімність.
Наприклад, "солдат/командир" підрозділу ЗСУ з-під Бахмута розповів про "колосальні втрати". "Джерело" в ОП розповіло на умовах анонімності про "конфлікт" Зеленського та Залужного. "Військовослужбовець" з Бахмута, який побажав залишитися невідомим, розповів про "оточення".
У цьому контексті зазначу, що ситуація у районі Бахмута і справді важка. Але вона ніколи й не була простою. Проте ми повинні зберігати критичне мислення та не піддаватися на провокації російської пропаганди, довіряючи виключно офіційній, перевіреній інформації.
Збереження інформаційної гігієни, послідовний аналіз інформації та джерел, а також зіставлення з офіційними заявами та перевіреними джерелами, є запорукою перемоги не лише на інформаційному полі бою, а й у реальному.
https://24tv.ua/propagandisti-gotuyut-feyki-pro-situatsiyu-bilya-bahmuta_n2268352
Краще ніж Буданов.
Уявляю як Залужний їм каже - так хлопці , можете тут в Генштабі ходити - заглядати хоч і цілодобово ,, дивитись будь які документи , перевіряти секретну інформацію в сейфах і т.д.
Я ще повірю в те що наше руковоцтво може зливати інфу кацапам ( до речі - воно це вже робило раніше ) , але - щоб німцям і французам . !! Найн .