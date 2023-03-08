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Новини Війна
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Падіння ВВП України сповільнилося завдяки налагодженню роботи енергетичного сектору, - Свириденко

свириденко

Падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) України у лютому 2023 року становило 26% (2%), що є кращим за показник січня - 32% (2%).

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, у лютому порівняно з січнем поточного року дещо покращилася ситуація у промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника як дефіцит електроенергії, ураховуючи запуск в роботу дев’яти атомних блоків. Крім того, у лютому ракетних ударів по об’єктах електроенергетики було менше ніж у січні поточного року, а їх негативний вплив ще й нівелювався більшою адаптивністю виробників.

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За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях. Так у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту, окрім авіаперевезень, які не можуть бути відновлені через бойові дії. Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема у регіонах, які відносно менше постраждали від війни і куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращились очікування ділової активності сфери торгівлі, яка є чутливою до змін попиту.

Спостерігається поступове покращення ситуації і у будівельній сфері. Це сталося через те, що на деокупованих територіях активізовуються будівельні роботи, зокрема з відновлення зруйнованих чи пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів.

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ВВП (1378) Мінекономрозвитку (2370) Свириденко (332)


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Топ коментарі
+2
якщо прибрати корупцію то економіка ще швидше відновиться
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08.03.2023 14:40 Відповісти
+1
Ага, то вони за рахунок підняття вартості елекктрики та іншого хочуть підняти ВВП . Ну ну!
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08.03.2023 14:42 Відповісти
+1
Плохо, что Свириденко - агент влияния Китая. Потому Ермак с Зеленским ее и взяли, чтобы рассорить Украину с США и взять деньги у Китая и попасть под его влияние и контроль
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08.03.2023 14:53 Відповісти
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якщо прибрати корупцію то економіка ще швидше відновиться
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08.03.2023 14:40 Відповісти
Юлечка, кому ты лапшу вешаешь?!

Опять наш благодетель Ахметов ( монополист энергетики) спасает Украину ?!???

Экономика Украины стоит только потому что идет финансовая помощь Запада!

Все остальное мелкие припарки, которые ничего не определяют.

Не надо всех граждан держать за идеотов.
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08.03.2023 14:41 Відповісти
Ти путаєш бюджетні витрати з відновленням роботи місцевого бізнесу. В статті мова йде про бізнес, який запускається після зимових відключень електрики
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08.03.2023 16:20 Відповісти
Супер, что тут путать?!

все просто как апельсин.

Ахметов, « владелец заводов, газет, пароходов» взял в заложники каждую украинскую семью своим « электрическим бизнесом».
Там же ( в том же месте) и «промышленность»…

Монополист « всегда прав».
Он может нарисовать любую цифру в каждой квитанции за « свет».

И он всегда найдет пару « умных дядей и тетей», которые будут народу втюхивать, что это очень полезно для экономики
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08.03.2023 23:44 Відповісти
"...у лютому порівняно з січнем поточного року дещо покращилася ситуація у промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника як дефіцит електроенергії, ураховуючи запуск в роботу дев'яти атомних блоків. Крім того, у лютому ракетних ударів по об'єктах електроенергетики було менше ніж у січні поточного року, а їх негативний вплив ще й нівелювався більшою адаптивністю виробників".

Якщо тобі статтю впадло читати
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09.03.2023 06:17 Відповісти
Ага, то вони за рахунок підняття вартості елекктрики та іншого хочуть підняти ВВП . Ну ну!
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08.03.2023 14:42 Відповісти
Будете менше на сайтах в інтернеті лазити, а працювати, заробляти та оплачувати.
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08.03.2023 15:09 Відповісти
Плохо, что Свириденко - агент влияния Китая. Потому Ермак с Зеленским ее и взяли, чтобы рассорить Украину с США и взять деньги у Китая и попасть под его влияние и контроль
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08.03.2023 14:53 Відповісти
Взять деньги у Китая это как Украине засунуть голову в мышеловку с бесплатным сыром!

Китай может « проглотить « всю Украину и не подавиться.

От таких друзей ( коммунистический Китай, РФ) надо бежать без оглядки. За свой высокий забор.

И строить нормальное цивилизованное государство с богатым и.свободным народом, способным себя защитить.
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08.03.2023 15:14 Відповісти
Цибуля, яка коштувала 26гривень у листопаді, а зараз коштує 52 гривні за кг. ставить лайк цій експерткині.
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08.03.2023 15:58 Відповісти
 
 