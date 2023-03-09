ППО на півдні збила 18 ракет та безпілотник, - ОК "Південь"

Цієї ночі на півдні протиповітряна оборона знищила 19 повітряних цілей: 18 ракет та один безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У нашій зоні зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, вони не критичні, але енергетики вже працюють над відновленням. ППО відпрацювала дуже добре. Було збито 19 цілей, це 18 ракет та один безпілотник", - розповіла Гуменюк.

Вона розповіла також, що ворог проводив цю атаку двома хвилями і намагався відволікти українську систему ППО. Окупанти запускали ракети Х-22, Х-101, Х-59 і "Калібри" по об'єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні вночі ворог здійснув чергову масовану ракетну атаку на Україну. Зокрема, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Львівській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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