ПВО на юге уничтожила 18 ракет и беспилотник, - ОК "Південь"

Этой ночью на юге противовоздушная оборона уничтожила 19 воздушных целей: 18 ракет и один беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"В нашей зоне зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, они не критичны, но энергетики уже работают над восстановлением. ПВО отработала очень хорошо. Было уничтожено 19 целей, это 18 ракет и один беспилотник", - рассказала Гуменюк.

Она также рассказала, что враг проводил эту атаку двумя волнами и пытался отвлечь украинскую систему ПВО. оккупанты запускали ракеты Х-22, Х-101, Х-59 и "Калибры" по объектам критической инфраструктуры.

Сегодня ночью враг совершил очередную массированную ракетную атаку на Украину. В частности, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Львовской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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