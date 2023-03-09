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"Енергосистема працює, колапсу не сталося", - Кудрицький

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Енергосистема України не зазнала колапсу через 15-ту масовану ракетну атаку російських загарбників у ніч проти четверга, однак через ушкодження устаткування виникли проблеми з доставкою електроенергії до низки регіонів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Енергосистема працює, не погашена, колапсу не сталося, але пошкодження є в багатьох регіонах - і ТЕС, і підстанцій "Укренерго", через які передають електроенергію, і це призводить до обмежень енергопостачання в низці областей", - описав ситуацію голова системного оператора.

"Це була масштабна атака і за кількістю, і за номенклатурою озброєння. Працюємо над відновленням енергопостачання, десь буде швидше, десь знадобиться більше часу. Протягом або до кінця дня надамо більш точну інформацію про відновлення", - зазначив Кудрицький.

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Відповідаючи на запитання ведучого щодо можливості імпорту електроенергії з Європи, очільник "Укренерго" наголосив, що проблем покриття споживання в країні немає, проте є проблема в магістральній мережі, через яку постачають ресурс.

Водночас, за словами Кудрицького, в України завжди є можливість використовувати великі європейські резерви в разі потреби.

Як повідомлялося, обмеження електропостачання через 15-ту масовану ракетну атаку росіян і пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури застосовуються в Житомирській, Харківській та Одеській областях.

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обстріл (29234) Укренерго (2724) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1097)


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Колапсу не сталося, ню-ню, точніше поки ще не сталося, а при тих темпах поставок засобів ПВО нашими західними сусідами цілком може статися, тільки от європейці із залитими жиром мізками все ніяк не допруть, що після України їхня черга настане ловити кацапські прильоти, дибіли... ***
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09.03.2023 13:08 Відповісти
а місяців за 2-3 Україна взагалі замерзне! і їсти буде нічого!
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09.03.2023 13:15 Відповісти
в свинособак підгорає, що Україна вистояла, ЗСУ їх перетворює на органічні добрива, а вони з цим нічого вже не вдіють.
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09.03.2023 13:30 Відповісти
нас ПВО толком не было в прошлом году и то свет был......а как нам обещали страшну зиму мы все помним....только зима прошла а кризи у электропостачанни нема...а про коллапс ваще смишно.
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09.03.2023 13:50 Відповісти
Где там зрадофилы и ИПСО которые гнусавили про то что мало сбили ракет....так все равно те шо не сбили большого ущерба не причинили.Панты в унитаз слились.
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09.03.2023 13:44 Відповісти
пошкодження є в багатьох регіонах - і ТЕС, і підстанцій "Укренерго", через які передають електроенергію, і це призводить до обмежень енергопостачання в низці областей

Тобто окрім тих трьох ТЕС, про які писали раніше, ще були влучання. І отже ті 39 ракет, які не збили, вразили свої цілі.
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09.03.2023 13:58 Відповісти
Україна зі світлом, нічого у кацапів не вийшло, це знак, найважче позаду, і це радує...
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09.03.2023 14:49 Відповісти
 
 