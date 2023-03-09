"Енергосистема працює, колапсу не сталося", - Кудрицький

Енергосистема України не зазнала колапсу через 15-ту масовану ракетну атаку російських загарбників у ніч проти четверга, однак через ушкодження устаткування виникли проблеми з доставкою електроенергії до низки регіонів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Енергосистема працює, не погашена, колапсу не сталося, але пошкодження є в багатьох регіонах - і ТЕС, і підстанцій "Укренерго", через які передають електроенергію, і це призводить до обмежень енергопостачання в низці областей", - описав ситуацію голова системного оператора.

"Це була масштабна атака і за кількістю, і за номенклатурою озброєння. Працюємо над відновленням енергопостачання, десь буде швидше, десь знадобиться більше часу. Протягом або до кінця дня надамо більш точну інформацію про відновлення", - зазначив Кудрицький.

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Відповідаючи на запитання ведучого щодо можливості імпорту електроенергії з Європи, очільник "Укренерго" наголосив, що проблем покриття споживання в країні немає, проте є проблема в магістральній мережі, через яку постачають ресурс.

Водночас, за словами Кудрицького, в України завжди є можливість використовувати великі європейські резерви в разі потреби.

Як повідомлялося, обмеження електропостачання через 15-ту масовану ракетну атаку росіян і пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури застосовуються в Житомирській, Харківській та Одеській областях.

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