Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, - CNN

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник Міноборони США.

"Усі мають бути готові до того, як виглядатимуть сценарії погроз, коли Іран візьме тактику, методи та процедури, які він вивчив в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (на Близькому Сході. - Ред.)", - зазначив він.

Чиновник додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "летальну допомогу".

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