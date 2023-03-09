Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, - CNN
Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник Міноборони США.
"Усі мають бути готові до того, як виглядатимуть сценарії погроз, коли Іран візьме тактику, методи та процедури, які він вивчив в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (на Близькому Сході. - Ред.)", - зазначив він.
Чиновник додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "летальну допомогу".
Топ коментарі
+27 Виктор Дийнега
показати весь коментар09.03.2023 15:38 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар09.03.2023 15:43 Відповісти Посилання
+10 Evgeny N
показати весь коментар09.03.2023 15:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кремлевского упыря. Это важно понимать и найти в себе ресурсы позволяющие держать себя в руках.
В некоторых школах восточных единоборств, учеников обучают перенаправлять силу противника на самого атакующего. От ракетных ударов - должны страдать сами кацапы. От расстрелов украинцев - должны страдать сами кацапы - причем страдать всем стадом.
Украине же, нужно показывать всему миру лицо и почерк этих мразей и объяснять о важности санкций и поставок оружия Украине. Наступит время и Украина получит значительный перевес в вооружениях. Это произойдет 100% так как производственные станки военного назначения у рашистов имеют свойство изнашиваться, артиллерийские стволы имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Это приведет к истощению военных возможностей ватной армии фактически под ноль.
Вот тогда и разговаривать с ублюдками будем совсем по другому. Цель одна - раз уже поймали медведя в капкан, отпускать его нельзя. Скажу одно - чем слабее будет становится бункерное недоразумение, тем больше оно будет устраивать военных преступлений против украинцев. Это истерика. Тот кто умеет терпеть физическую и душевную боль, способен и наносить
противнику смертельный удар.
Причому, основні події, як бачимо, теж відбувалися в степах Донбасу і Запоріжжя.