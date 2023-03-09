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Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, - CNN

іран

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник Міноборони США.

"Усі мають бути готові до того, як виглядатимуть сценарії погроз, коли Іран візьме тактику, методи та процедури, які він вивчив в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (на Близькому Сході. - Ред.)", - зазначив він.

Чиновник додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "летальну допомогу".

Також читайте: Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News

Автор: 

Іран (2070) США (23426)


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Топ коментарі
+27
Массированная и беспорядочная атака ракетами разной классификации, расстрел украинского военного с выкладыванием видео на всеобщее обозрение. Все это - психологическая операция кремлевских ублюдков против украинского населения, с целью создания панических настроений в украинском обществе, которое "по мнению кремлевского опарыша" должно усадить украинское правительство за стол переговоров с кремлевской крысой и выполнить все условия
кремлевского упыря. Это важно понимать и найти в себе ресурсы позволяющие держать себя в руках.

В некоторых школах восточных единоборств, учеников обучают перенаправлять силу противника на самого атакующего. От ракетных ударов - должны страдать сами кацапы. От расстрелов украинцев - должны страдать сами кацапы - причем страдать всем стадом.

Украине же, нужно показывать всему миру лицо и почерк этих мразей и объяснять о важности санкций и поставок оружия Украине. Наступит время и Украина получит значительный перевес в вооружениях. Это произойдет 100% так как производственные станки военного назначения у рашистов имеют свойство изнашиваться, артиллерийские стволы имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Это приведет к истощению военных возможностей ватной армии фактически под ноль.

Вот тогда и разговаривать с ублюдками будем совсем по другому. Цель одна - раз уже поймали медведя в капкан, отпускать его нельзя. Скажу одно - чем слабее будет становится бункерное недоразумение, тем больше оно будет устраивать военных преступлений против украинцев. Это истерика. Тот кто умеет терпеть физическую и душевную боль, способен и наносить
противнику смертельный удар.
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09.03.2023 15:38 Відповісти
+13
Трохи "не по темі" - На Східному Поліссі "генерал Погода" зміцнює свою "Лінію Манергейма" Другий день дощі ллють над Чернігівщиною І це при тому що вже всі заплави річок залиті повінню А "сябрам" ніяк не вдається "обзябрувать" свою армію - щоб іти по воді у наступ...
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09.03.2023 15:43 Відповісти
+10
Та не тільки Іран вивчає. Ще й Китай... І НАТО також... А от випробування новітньої натівської зброї в Україні - або відбувається і про нього мовчать (що є правильно), або такого немає (а було б не пагано).
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09.03.2023 15:40 Відповісти
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Массированная и беспорядочная атака ракетами разной классификации, расстрел украинского военного с выкладыванием видео на всеобщее обозрение. Все это - психологическая операция кремлевских ублюдков против украинского населения, с целью создания панических настроений в украинском обществе, которое "по мнению кремлевского опарыша" должно усадить украинское правительство за стол переговоров с кремлевской крысой и выполнить все условия
кремлевского упыря. Это важно понимать и найти в себе ресурсы позволяющие держать себя в руках.

В некоторых школах восточных единоборств, учеников обучают перенаправлять силу противника на самого атакующего. От ракетных ударов - должны страдать сами кацапы. От расстрелов украинцев - должны страдать сами кацапы - причем страдать всем стадом.

Украине же, нужно показывать всему миру лицо и почерк этих мразей и объяснять о важности санкций и поставок оружия Украине. Наступит время и Украина получит значительный перевес в вооружениях. Это произойдет 100% так как производственные станки военного назначения у рашистов имеют свойство изнашиваться, артиллерийские стволы имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Это приведет к истощению военных возможностей ватной армии фактически под ноль.

Вот тогда и разговаривать с ублюдками будем совсем по другому. Цель одна - раз уже поймали медведя в капкан, отпускать его нельзя. Скажу одно - чем слабее будет становится бункерное недоразумение, тем больше оно будет устраивать военных преступлений против украинцев. Это истерика. Тот кто умеет терпеть физическую и душевную боль, способен и наносить
противнику смертельный удар.
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09.03.2023 15:38 Відповісти
Та не тільки Іран вивчає. Ще й Китай... І НАТО також... А от випробування новітньої натівської зброї в Україні - або відбувається і про нього мовчать (що є правильно), або такого немає (а було б не пагано).
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09.03.2023 15:40 Відповісти
Китай вивчає, але не випробовує, бо жодної одиниці китайської зброї немає на Україні
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09.03.2023 16:28 Відповісти
дурні західні компанії з виробництва зброї не використовують такий шанс вдосконалити зброю на кацапах .
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09.03.2023 15:41 Відповісти
Трохи "не по темі" - На Східному Поліссі "генерал Погода" зміцнює свою "Лінію Манергейма" Другий день дощі ллють над Чернігівщиною І це при тому що вже всі заплави річок залиті повінню А "сябрам" ніяк не вдається "обзябрувать" свою армію - щоб іти по воді у наступ...
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09.03.2023 15:43 Відповісти
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yImsJ14rTDY Обманутый россиянин: Ребята, берите с таких парней пример! Возвращайтесь такими, как он!
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09.03.2023 15:45 Відповісти
Иран рассматривает как полигон Украину, но вы не присылайте АТОКАМС, а то спровоцирует кацапов 🤡
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09.03.2023 15:47 Відповісти
Запад дайте Томагавки для ответки иранским террористам, по ********** стрелять ими не будем, если не позволите.
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09.03.2023 16:02 Відповісти
В цілому Іранська зброя тут обісралась так само як обсиралась на Близькому Сході.
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09.03.2023 16:08 Відповісти
Нам дуже цікава ваша думка, маєте великий досвід на війні.
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09.03.2023 16:17 Відповісти
росія передасть ірану уран ,це те чого йому не вистачає для дестабілізації всього близького сходу.
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09.03.2023 16:18 Відповісти
ніхто не сумнівається..Україна-як полігон.Але чи будуть такі воїни у НАТО ,як в Україні. І чи будуть так воювати,та боронити державу,от це велике питання.
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09.03.2023 16:19 Відповісти
Надіюсь Ізраїль не чекатиме поки Іран завершить збагачення урану і створення атомнї бомби , а покаже іранцям "кузькину мать". А якщо до цього процесу підключаться ОАЄ та Саудовська Аравія.....
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09.03.2023 16:32 Відповісти
А на отій падлі богуслаєві можна повипробовувати???
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09.03.2023 16:37 Відповісти
Іранці вже колись зазнали поразки в Україні від скіфів. Перський цар Дарій ганебно накивав п'ятами з нашої землі. "Скіфскіє дєди ваєвалі" і "можем павтаріть".
Причому, основні події, як бачимо, теж відбувалися в степах Донбасу і Запоріжжя.

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09.03.2023 16:58 Відповісти
Ізраїльтяни та американці! Не хочете зробити з Ірану "бойову лабораторію" для своєї зброї? Колись же все одно прийдеться.
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09.03.2023 16:59 Відповісти
сша боиться разбомбить иран и рашку..ну бойтесь..как кадаффи
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09.03.2023 17:48 Відповісти
Іран треба вже вїбати по повній
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09.03.2023 18:10 Відповісти
 
 