Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News
Іран таємно поставив Росії сотні тисяч куль, ракет і мінометних снарядів для війни проти України.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За даними джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту в січні, прямуючи до Росії через Каспійське море. Вони перевозили приблизно 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів. Повідомляється, що на суднах також були боєприпаси для РСЗВ, мінометів і кулеметів. Зазначається, що РФ заплатила за боєприпаси готівкою.
Джерело видання також повідомило, що два вантажні судна, які ймовірно брали участь у перевезенні боєприпасів з Ірану в Росію, носять назви Musa Jalil і Begey. Обидва плавають під російським прапором.
Повідомляється, що один із кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший - приблизно 12 січня. Згідно з данними джерела, обидва судна перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю. Дослідження відділу даних і криміналістики Sky News підтвердили загальне твердження про рух кораблів, хоча дати дещо відрізнялися. Незалежно перевірити, що саме перевозили судна, журналістам не вдалося.
Морський трекер MarineTraffic зафіксував два кораблі в іранському порту Амірабад в Каспійському морі 9 січня. На супутникових знімках наступного дня, видно, що принаймні одне з суден все ще знаходиться в порту. Згідно з даними морського відстеження, Musa Jalil вийшов з порту близько 10:00 за місцевим часом 10 січня, а Begey - того ж дня. 12 січня обидва судна зупиняються біля берегів Туркменістану на декілька днів. Причина зупинки невідома. Потім судна перетнули Каспійське море і прибули в російський порт Астрахань 27 січня. Згідно з даними стеження, вони залишалися в порту кілька днів до виходу 3 лютого.
Джерело у службі безпеки не підтвердило ані назву порту в Ірані, з якого вийшли два кораблі, ані порту Росії, в який вони прибули. Проте воно підтвердило, що кораблі прямували до Росії через Каспійське море.
"Іран відправив два вантажні кораблі в зону бойових дій в Україні, перевозячи приблизно 200 нових транспортних контейнерів, які містили боєприпаси для російських військових дій в Україні", - повідомило джерело.
За данними джерела на борту суден знаходилося:
- приблизно 100 мільйонів куль різного розміру, які окупанти використовують у пістолетах, автоматах та кулеметах;
- гранати для гранатометів;
- протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів;
- артилерійські ракети;
- приблизно 10 тисяч бронежилетів та шоломів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія побоюється купувати іранські балістичні ракети, бо в такому випадку США погрожують надати Україні ATACMS.
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Иран, который официально не признает своей военной помощи Кремлю, тайно передал пули, ракеты и минометные снаряды стране-агрессору РФ в колоссальном объеме и планирует отправить еще, передает Тelegram-канал "Украина 365".
https://www.dialog.ua/ukraine/269399_1678282186
По данным сирийских оппозиционных сил, погибли не менее восьми человек, есть раненые.
Как отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, сирийская оппозиция сообщает о взрыве склада боеприпасов для проиранских бандформирований.
В ночь на 7 марта государственное телевидение Сирии сообщило, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по международному аэропорту Алеппо, он выведен из строя.
В сообщении SANA со ссылкой на "военный источник" сказано: "Сегодня ровно в 2:07 израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб. Он выведен из эксплуатации".
Обычно, через Алеппо, иранские грузовые самолеты доставляют оружие проиранским бандформированиям.
В частности, Израиль предупредил Россию: получите ракеты от Ирана - мы поставим высокотехнологические ракеты Украине.
Цікаво, а скільки ще залишилося пуль і ракет у іранців
Чи всі віддали нью фашистам?
Іранці посібники фашистів, які творять геноцид
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно.
Омар Хайям, персидский поэт
могли б сумісну операцію зробити по знищенню цих припасів