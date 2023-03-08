Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News

Іран таємно поставив Росії сотні тисяч куль, ракет і мінометних снарядів для війни проти України.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За даними джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту в січні, прямуючи до Росії через Каспійське море. Вони перевозили приблизно 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів. Повідомляється, що на суднах також були боєприпаси для РСЗВ, мінометів і кулеметів. Зазначається, що РФ заплатила за боєприпаси готівкою.

Джерело видання також повідомило, що два вантажні судна, які ймовірно брали участь у перевезенні боєприпасів з Ірану в Росію, носять назви Musa Jalil і Begey. Обидва плавають під російським прапором.

Повідомляється, що один із кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший - приблизно 12 січня. Згідно з данними джерела, обидва судна перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю. Дослідження відділу даних і криміналістики Sky News підтвердили загальне твердження про рух кораблів, хоча дати дещо відрізнялися. Незалежно перевірити, що саме перевозили судна, журналістам не вдалося.

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Морський трекер MarineTraffic зафіксував два кораблі в іранському порту Амірабад в Каспійському морі 9 січня. На супутникових знімках наступного дня, видно, що принаймні одне з суден все ще знаходиться в порту. Згідно з даними морського відстеження, Musa Jalil вийшов з порту близько 10:00 за місцевим часом 10 січня, а Begey - того ж дня. 12 січня обидва судна зупиняються біля берегів Туркменістану на декілька днів. Причина зупинки невідома. Потім судна перетнули Каспійське море і прибули в російський порт Астрахань 27 січня. Згідно з даними стеження, вони залишалися в порту кілька днів до виходу 3 лютого.

Джерело у службі безпеки не підтвердило ані назву порту в Ірані, з якого вийшли два кораблі, ані порту Росії, в який вони прибули. Проте воно підтвердило, що кораблі прямували до Росії через Каспійське море.

"Іран відправив два вантажні кораблі в зону бойових дій в Україні, перевозячи приблизно 200 нових транспортних контейнерів, які містили боєприпаси для російських військових дій в Україні", - повідомило джерело.

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За данними джерела на борту суден знаходилося:

приблизно 100 мільйонів куль різного розміру, які окупанти використовують у пістолетах, автоматах та кулеметах;

гранати для гранатометів;

протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів;

артилерійські ракети;

приблизно 10 тисяч бронежилетів та шоломів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія побоюється купувати іранські балістичні ракети, бо в такому випадку США погрожують надати Україні ATACMS.

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