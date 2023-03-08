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Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News

іран

Іран таємно поставив Росії сотні тисяч куль, ракет і мінометних снарядів для війни проти України.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News

За даними джерела видання, два вантажні судна під російським прапором вийшли з іранського порту в січні, прямуючи до Росії через Каспійське море. Вони перевозили приблизно 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів. Повідомляється, що на суднах також були боєприпаси для РСЗВ, мінометів і кулеметів. Зазначається, що РФ заплатила за боєприпаси готівкою.

Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News 01

Джерело видання також повідомило, що два вантажні судна, які ймовірно брали участь у перевезенні боєприпасів з Ірану в Росію, носять назви Musa Jalil і Begey. Обидва плавають під російським прапором.

Повідомляється, що один із кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший - приблизно 12 січня. Згідно з данними джерела, обидва судна перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю. Дослідження відділу даних і криміналістики Sky News підтвердили загальне твердження про рух кораблів, хоча дати дещо відрізнялися. Незалежно перевірити, що саме перевозили судна, журналістам не вдалося.

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Морський трекер MarineTraffic зафіксував два кораблі в іранському порту Амірабад в Каспійському морі 9 січня. На супутникових знімках наступного дня, видно, що принаймні одне з суден все ще знаходиться в порту. Згідно з даними морського відстеження, Musa Jalil вийшов з порту близько 10:00 за місцевим часом 10 січня, а Begey - того ж дня. 12 січня обидва судна зупиняються біля берегів Туркменістану на декілька днів. Причина зупинки невідома. Потім судна перетнули Каспійське море і прибули в російський порт Астрахань 27 січня. Згідно з даними стеження, вони залишалися в порту кілька днів до виходу 3 лютого.

Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів, - Sky News 02

Джерело у службі безпеки не підтвердило ані назву порту в Ірані, з якого вийшли два кораблі, ані порту Росії, в який вони прибули. Проте воно підтвердило, що кораблі прямували до Росії через Каспійське море.

"Іран відправив два вантажні кораблі в зону бойових дій в Україні, перевозячи приблизно 200 нових транспортних контейнерів, які містили боєприпаси для російських військових дій в Україні", - повідомило джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран розробив нову балістичну ракету з радіусом дії 1650 км, - Reuters

За данними джерела на борту суден знаходилося:

  • приблизно 100 мільйонів куль різного розміру, які окупанти використовують у пістолетах, автоматах та кулеметах;
  • гранати для гранатометів;
  • протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів;
  • артилерійські ракети;
  • приблизно 10 тисяч бронежилетів та шоломів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія побоюється купувати іранські балістичні ракети, бо в такому випадку США погрожують надати Україні ATACMS.

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Іран (2067) зброя (7532)


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Топ коментарі
+45
Це для слухачів тєлємарафону. Тих, що вірять, що у кацапів закінчуються набої.
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08.03.2023 13:09 Відповісти
+37
Ніщєброди та голодранці. І це друга армія свтіту... По світу побираються і зброю канючать...
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08.03.2023 13:07 Відповісти
+24
Ці два судна потрібно було б потопити разом з екіпажем 😠
мразота іранська , допомагає мразоті кремлівській ,
будьте ви всі прокляті 😡
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08.03.2023 13:20 Відповісти
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ну, що зелена піdарасня, ви знову не розірвете з персами дипвідносини?! зелені піdари, й після цього ви не розірвете їх?!
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08.03.2023 14:54 Відповісти
Почему Украине до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Ираном?
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08.03.2023 14:55 Відповісти
я взагалі чув що човни мають особливість тонути. Чи не може шановне керівництво розглянути такий варіянт.то може бути не офіційно, якась яхта, випадково, так ся стало..
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08.03.2023 14:57 Відповісти
Это всё что надо знать про санкции против бармалеев.
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08.03.2023 15:06 Відповісти
Не исключено что это помощь от китайских товарищей.
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08.03.2023 15:08 Відповісти
Клоун де нащі ракети Грім 2 які можуть накрити Каспій ?
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08.03.2023 16:00 Відповісти
100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов: Иран и РФ провели тайную оперцию

Иран, который официально не признает своей военной помощи Кремлю, тайно передал пули, ракеты и минометные снаряды стране-агрессору РФ в колоссальном объеме и планирует отправить еще, передает Тelegram-канал "Украина 365".

https://www.dialog.ua/ukraine/269399_1678282186
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08.03.2023 16:02 Відповісти
Утром в среду, 8 марта, в подконтрольном проиранским силам районе Хамидия провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии прогремел мощный взрыв склад вооружений , после авиаудара..
По данным сирийских оппозиционных сил, погибли не менее восьми человек, есть раненые.
Как отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, сирийская оппозиция сообщает о взрыве склада боеприпасов для проиранских бандформирований.

В ночь на 7 марта государственное телевидение Сирии сообщило, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по международному аэропорту Алеппо, он выведен из строя.
В сообщении SANA со ссылкой на "военный источник" сказано: "Сегодня ровно в 2:07 израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб. Он выведен из эксплуатации".
Обычно, через Алеппо, иранские грузовые самолеты доставляют оружие проиранским бандформированиям.
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08.03.2023 16:10 Відповісти
Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на баллистические ракеты, но, по словам западных официальных лиц и аналитиков, эти переговоры зашли в тупик, отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.
В частности, Израиль предупредил Россию: получите ракеты от Ирана - мы поставим высокотехнологические ракеты Украине.
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08.03.2023 16:20 Відповісти
Залишається тільки виявляти будь-які рашистські склади з ************ і перетворювати їх у пил.

Цікаво, а скільки ще залишилося пуль і ракет у іранців
Чи всі віддали нью фашистам?

Іранці посібники фашистів, які творять геноцид
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08.03.2023 16:23 Відповісти
Вскрываются все гнойники на планете Земля
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08.03.2023 16:28 Відповісти
В январе-феврале, Израиль передал, со складов США, через одну из стран Евросоюза, Украине - 300.000 снарядов.
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08.03.2023 16:30 Відповісти
США передали з Ізраїлю)
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08.03.2023 22:06 Відповісти
От у яких випадках потрібна дальня авіація та ракети великої дальності. ******* по морському порту рашистів на березі Каспія, після прибуття корит, нафаршированих зброєю, щоб забезпечити їм негативну плавучість. А для профілактики - і по іранському порту. Щоб чалматоголові обісрались від страху
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08.03.2023 16:41 Відповісти
Ну от в чому прикол даної інфи для людей і воєних?Всі все бачать всі все знають і все рівно все дішло.Воно буде стріляти воно буде вбивати.21 століття якщо є інфа воєнного характеру без знищення це пуста інфа.Друге діло якщо ці кораблики потопили ябо якось згоріли.А так прочитали,подивилися і що нам це дає?Та нічого ! Те що Іран п"дараси і терористи ми і так знаємо.
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08.03.2023 16:51 Відповісти
Холодной думай головой.

Ведь в мире все закономерно:

Зло, излучённое тобой,

К тебе вернется непременно.

Омар Хайям, персидский поэт
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08.03.2023 16:51 Відповісти
Ні так світ не працює.Друга світова 50 мільйонів ба більше загиблих.І це коштувало труп якогось поца Гітлера і після воєний фактично розквіт Німечини.Вони зараз лідери Європи і добре живуть.Наказало зло?Чи інші воєнні конфлікти і злочини?Ні.Це лише бажання людей так думати.По факту світ багатополярний і несправедливий.А справедливість і покарання буває тільки людська і то незрівняність злочину з покаранням зла.Вбили тисячі а карають якогь покидька.
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08.03.2023 16:56 Відповісти
Та ніхрена не таємно. А явно та очікувано.
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08.03.2023 18:44 Відповісти
зовсім не здивуюсь, що це зробили саме китайці через Іран. Ірану зброя зараз самим потрібна, зважаючи на їхню воєнну присутність у Сирії.
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08.03.2023 19:51 Відповісти
Дайте це прочитати різним будановим і довбаним сценаристам клоуна, а це ще китай не відзначився і корея....
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08.03.2023 20:46 Відповісти
ізраїльська розвідка трошки заснула чи що,
могли б сумісну операцію зробити по знищенню цих припасів
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08.03.2023 21:04 Відповісти
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