Иран тайно передал России сотни тысяч снарядов, - Sky News

Иран тайно поставил России сотни тысяч пуль, ракет и минометных снарядов для войны против Украины.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По данным источника издания, два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта в январе, направляясь в Россию через Каспийское море. Они перевозили около 100 млн пуль и около 300 тысяч снарядов. Сообщается, что на судах также находились боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов. Отмечается, что РФ заплатила за боеприпасы наличными.

Источник издания также сообщил, что два грузовых судна, предположительно участвовавших в перевозке боеприпасов из Ирана в Россию, носят названия Musa Jalil и Begey. Оба плавают под русским флагом.

Сообщается, что один из кораблей вышел из Ирана примерно 10 января, а другой – примерно 12 января. Согласно данным источника, оба судна перевозили около 200 транспортных контейнеров, наполненных оружием. Исследования отдела данных и криминалистики Sky News подтвердили общее утверждение о движении кораблей, хотя даты несколько отличались. Независимо проверить, что именно перевозили суда, журналистам не удалось.

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Морской трекер MarineTraffic зафиксировал два корабля в иранском порту Амирабад в Каспийском море 9 января. На спутниковых снимках на следующий день видно, что, по крайней мере, одно из судов все еще находится в порту. Согласно данным морского отслеживания, Musa Jalil вышел из порта около 10:00 по местному времени 10 января, а Begey – в тот же день. 12 января оба судна останавливаются у берегов Туркменистана на несколько дней. Причина остановки неизвестна. Затем судна пересекли Каспийское море и прибыли в российский порт Астрахань 27 января. Согласно данным слежки, они оставались в порту несколько дней до выхода 3 февраля.

Источник в службе безопасности не подтвердил ни название порта в Иране, из которого вышли два корабля, ни порт России, в который они прибыли. Однако оно подтвердило, что корабли следовали в Россию через Каспийское море.

"Иран отправил два грузовых корабля в зону боевых действий в Украину, перевозя около 200 новых транспортных контейнеров, которые содержали боеприпасы для российских военных действий в Украине", - сообщил источник.

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По данным источника на борту судов находилось:

примерно 100 миллионов пуль разного размера, которые оккупанты используют в пистолетах, автоматах и ​​пулеметах;

гранаты для гранатометов;

противотанковые ракеты и минометные снаряды разных размеров;

артиллерийские ракеты;

примерно 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия опасается покупать иранские баллистические ракеты, потому что в таком случае США угрожают предоставить Украине ATCMS.

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