Иран тайно передал России сотни тысяч снарядов, - Sky News
Иран тайно поставил России сотни тысяч пуль, ракет и минометных снарядов для войны против Украины.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По данным источника издания, два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта в январе, направляясь в Россию через Каспийское море. Они перевозили около 100 млн пуль и около 300 тысяч снарядов. Сообщается, что на судах также находились боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов. Отмечается, что РФ заплатила за боеприпасы наличными.
Источник издания также сообщил, что два грузовых судна, предположительно участвовавших в перевозке боеприпасов из Ирана в Россию, носят названия Musa Jalil и Begey. Оба плавают под русским флагом.
Сообщается, что один из кораблей вышел из Ирана примерно 10 января, а другой – примерно 12 января. Согласно данным источника, оба судна перевозили около 200 транспортных контейнеров, наполненных оружием. Исследования отдела данных и криминалистики Sky News подтвердили общее утверждение о движении кораблей, хотя даты несколько отличались. Независимо проверить, что именно перевозили суда, журналистам не удалось.
Морской трекер MarineTraffic зафиксировал два корабля в иранском порту Амирабад в Каспийском море 9 января. На спутниковых снимках на следующий день видно, что, по крайней мере, одно из судов все еще находится в порту. Согласно данным морского отслеживания, Musa Jalil вышел из порта около 10:00 по местному времени 10 января, а Begey – в тот же день. 12 января оба судна останавливаются у берегов Туркменистана на несколько дней. Причина остановки неизвестна. Затем судна пересекли Каспийское море и прибыли в российский порт Астрахань 27 января. Согласно данным слежки, они оставались в порту несколько дней до выхода 3 февраля.
Источник в службе безопасности не подтвердил ни название порта в Иране, из которого вышли два корабля, ни порт России, в который они прибыли. Однако оно подтвердило, что корабли следовали в Россию через Каспийское море.
"Иран отправил два грузовых корабля в зону боевых действий в Украину, перевозя около 200 новых транспортных контейнеров, которые содержали боеприпасы для российских военных действий в Украине", - сообщил источник.
По данным источника на борту судов находилось:
- примерно 100 миллионов пуль разного размера, которые оккупанты используют в пистолетах, автоматах и пулеметах;
- гранаты для гранатометов;
- противотанковые ракеты и минометные снаряды разных размеров;
- артиллерийские ракеты;
- примерно 10 тысяч бронежилетов и шлемов.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия опасается покупать иранские баллистические ракеты, потому что в таком случае США угрожают предоставить Украине ATCMS.
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Иран, который официально не признает своей военной помощи Кремлю, тайно передал пули, ракеты и минометные снаряды стране-агрессору РФ в колоссальном объеме и планирует отправить еще, передает Тelegram-канал "Украина 365".
https://www.dialog.ua/ukraine/269399_1678282186
По данным сирийских оппозиционных сил, погибли не менее восьми человек, есть раненые.
Как отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, сирийская оппозиция сообщает о взрыве склада боеприпасов для проиранских бандформирований.
В ночь на 7 марта государственное телевидение Сирии сообщило, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по международному аэропорту Алеппо, он выведен из строя.
В сообщении SANA со ссылкой на "военный источник" сказано: "Сегодня ровно в 2:07 израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб. Он выведен из эксплуатации".
Обычно, через Алеппо, иранские грузовые самолеты доставляют оружие проиранским бандформированиям.
В частности, Израиль предупредил Россию: получите ракеты от Ирана - мы поставим высокотехнологические ракеты Украине.
Цікаво, а скільки ще залишилося пуль і ракет у іранців
Чи всі віддали нью фашистам?
Іранці посібники фашистів, які творять геноцид
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно.
Омар Хайям, персидский поэт
могли б сумісну операцію зробити по знищенню цих припасів