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Новости Агрессия России против Украины Война
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Иран тайно передал России сотни тысяч снарядов, - Sky News

іран

Иран тайно поставил России сотни тысяч пуль, ракет и минометных снарядов для войны против Украины.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По данным источника издания, два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта в январе, направляясь в Россию через Каспийское море. Они перевозили около 100 млн пуль и около 300 тысяч снарядов. Сообщается, что на судах также находились боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов. Отмечается, что РФ заплатила за боеприпасы наличными.

Иран тайно передал России сотни тысяч снарядов, - Sky News 01

Источник издания также сообщил, что два грузовых судна, предположительно участвовавших в перевозке боеприпасов из Ирана в Россию, носят названия Musa Jalil и Begey. Оба плавают под русским флагом.

Сообщается, что один из кораблей вышел из Ирана примерно 10 января, а другой – примерно 12 января. Согласно данным источника, оба судна перевозили около 200 транспортных контейнеров, наполненных оружием. Исследования отдела данных и криминалистики Sky News подтвердили общее утверждение о движении кораблей, хотя даты несколько отличались. Независимо проверить, что именно перевозили суда, журналистам не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран - соучастник преступлений и будет нести ответственность вместе с РФ, - Шмыгаль

Морской трекер MarineTraffic зафиксировал два корабля в иранском порту Амирабад в Каспийском море 9 января. На спутниковых снимках на следующий день видно, что, по крайней мере, одно из судов все еще находится в порту. Согласно данным морского отслеживания, Musa Jalil вышел из порта около 10:00 по местному времени 10 января, а Begey – в тот же день. 12 января оба судна останавливаются у берегов Туркменистана на несколько дней. Причина остановки неизвестна. Затем судна пересекли Каспийское море и прибыли в российский порт Астрахань 27 января. Согласно данным слежки, они оставались в порту несколько дней до выхода 3 февраля.

Иран тайно передал России сотни тысяч снарядов, - Sky News 02

Источник в службе безопасности не подтвердил ни название порта в Иране, из которого вышли два корабля, ни порт России, в который они прибыли. Однако оно подтвердило, что корабли следовали в Россию через Каспийское море.

"Иран отправил два грузовых корабля в зону боевых действий в Украину, перевозя около 200 новых транспортных контейнеров, которые содержали боеприпасы для российских военных действий в Украине", - сообщил источник.

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По данным источника на борту судов находилось:

  • примерно 100 миллионов пуль разного размера, которые оккупанты используют в пистолетах, автоматах и ​​пулеметах;
  • гранаты для гранатометов;
  • противотанковые ракеты и минометные снаряды разных размеров;
  • артиллерийские ракеты;
  • примерно 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия опасается покупать иранские баллистические ракеты, потому что в таком случае США угрожают предоставить Украине ATCMS.

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Иран (1828) оружие (10263)


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Топ комментарии
+45
Це для слухачів тєлємарафону. Тих, що вірять, що у кацапів закінчуються набої.
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08.03.2023 13:09 Ответить
+37
Ніщєброди та голодранці. І це друга армія свтіту... По світу побираються і зброю канючать...
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08.03.2023 13:07 Ответить
+24
Ці два судна потрібно було б потопити разом з екіпажем 😠
мразота іранська , допомагає мразоті кремлівській ,
будьте ви всі прокляті 😡
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08.03.2023 13:20 Ответить
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ну, що зелена піdарасня, ви знову не розірвете з персами дипвідносини?! зелені піdари, й після цього ви не розірвете їх?!
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08.03.2023 14:54 Ответить
Почему Украине до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Ираном?
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08.03.2023 14:55 Ответить
я взагалі чув що човни мають особливість тонути. Чи не може шановне керівництво розглянути такий варіянт.то може бути не офіційно, якась яхта, випадково, так ся стало..
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08.03.2023 14:57 Ответить
Это всё что надо знать про санкции против бармалеев.
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08.03.2023 15:06 Ответить
Не исключено что это помощь от китайских товарищей.
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08.03.2023 15:08 Ответить
Клоун де нащі ракети Грім 2 які можуть накрити Каспій ?
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08.03.2023 16:00 Ответить
100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов: Иран и РФ провели тайную оперцию

Иран, который официально не признает своей военной помощи Кремлю, тайно передал пули, ракеты и минометные снаряды стране-агрессору РФ в колоссальном объеме и планирует отправить еще, передает Тelegram-канал "Украина 365".

https://www.dialog.ua/ukraine/269399_1678282186
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08.03.2023 16:02 Ответить
Утром в среду, 8 марта, в подконтрольном проиранским силам районе Хамидия провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии прогремел мощный взрыв склад вооружений , после авиаудара..
По данным сирийских оппозиционных сил, погибли не менее восьми человек, есть раненые.
Как отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, сирийская оппозиция сообщает о взрыве склада боеприпасов для проиранских бандформирований.

В ночь на 7 марта государственное телевидение Сирии сообщило, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по международному аэропорту Алеппо, он выведен из строя.
В сообщении SANA со ссылкой на "военный источник" сказано: "Сегодня ровно в 2:07 израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб. Он выведен из эксплуатации".
Обычно, через Алеппо, иранские грузовые самолеты доставляют оружие проиранским бандформированиям.
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08.03.2023 16:10 Ответить
Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на баллистические ракеты, но, по словам западных официальных лиц и аналитиков, эти переговоры зашли в тупик, отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.
В частности, Израиль предупредил Россию: получите ракеты от Ирана - мы поставим высокотехнологические ракеты Украине.
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08.03.2023 16:20 Ответить
Залишається тільки виявляти будь-які рашистські склади з ************ і перетворювати їх у пил.

Цікаво, а скільки ще залишилося пуль і ракет у іранців
Чи всі віддали нью фашистам?

Іранці посібники фашистів, які творять геноцид
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08.03.2023 16:23 Ответить
Вскрываются все гнойники на планете Земля
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08.03.2023 16:28 Ответить
В январе-феврале, Израиль передал, со складов США, через одну из стран Евросоюза, Украине - 300.000 снарядов.
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08.03.2023 16:30 Ответить
США передали з Ізраїлю)
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08.03.2023 22:06 Ответить
От у яких випадках потрібна дальня авіація та ракети великої дальності. ******* по морському порту рашистів на березі Каспія, після прибуття корит, нафаршированих зброєю, щоб забезпечити їм негативну плавучість. А для профілактики - і по іранському порту. Щоб чалматоголові обісрались від страху
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08.03.2023 16:41 Ответить
Ну от в чому прикол даної інфи для людей і воєних?Всі все бачать всі все знають і все рівно все дішло.Воно буде стріляти воно буде вбивати.21 століття якщо є інфа воєнного характеру без знищення це пуста інфа.Друге діло якщо ці кораблики потопили ябо якось згоріли.А так прочитали,подивилися і що нам це дає?Та нічого ! Те що Іран п"дараси і терористи ми і так знаємо.
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08.03.2023 16:51 Ответить
Холодной думай головой.

Ведь в мире все закономерно:

Зло, излучённое тобой,

К тебе вернется непременно.

Омар Хайям, персидский поэт
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08.03.2023 16:51 Ответить
Ні так світ не працює.Друга світова 50 мільйонів ба більше загиблих.І це коштувало труп якогось поца Гітлера і після воєний фактично розквіт Німечини.Вони зараз лідери Європи і добре живуть.Наказало зло?Чи інші воєнні конфлікти і злочини?Ні.Це лише бажання людей так думати.По факту світ багатополярний і несправедливий.А справедливість і покарання буває тільки людська і то незрівняність злочину з покаранням зла.Вбили тисячі а карають якогь покидька.
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08.03.2023 16:56 Ответить
Та ніхрена не таємно. А явно та очікувано.
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08.03.2023 18:44 Ответить
зовсім не здивуюсь, що це зробили саме китайці через Іран. Ірану зброя зараз самим потрібна, зважаючи на їхню воєнну присутність у Сирії.
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08.03.2023 19:51 Ответить
Дайте це прочитати різним будановим і довбаним сценаристам клоуна, а це ще китай не відзначився і корея....
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08.03.2023 20:46 Ответить
ізраїльська розвідка трошки заснула чи що,
могли б сумісну операцію зробити по знищенню цих припасів
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08.03.2023 21:04 Ответить
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