Після вибухів у Маріуополі окупанти почали перегруповуватися, - мер

За словами мера тимчасово окупованого Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти перестали почуватися у місті в безпеці.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Події, що сталися в місті останнім часом, мер описує так: "Відбувається те, що сьогодні ми чуємо і має назву "бавовна". І вона руйнує те, що сформувалося всередині бачення агресора, що вони перебувають у глибокому тилу. Тобто вони відчули силу українського війська і відчули руйнівну силу наших ракет, які знищили декілька важливих "вузлів"".

Спочатку було знищено майстерню у порту, де окупанти лагодили свою техніку, потім "бавовнило" на декількох складах з боєкомплектом. Цим Бойченко пояснює те, що окупанти "трошки пішли" з міста. На думку мера це все наслідки підготовки ЗСУ до контрнаступу.

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"Терористи, які сьогодні штурмують інші міста, скаржаться на те, що не вистачає зброї... Не вистачає темпу, щоб тримати той вогонь і просуватися далі... Тому що наше військо знищило ці склади, які не дають можливість підвозити це з Маріуполя і забезпечити російських рух вперед. Тобто їх це зупинило. І ми сьогодні формуємо можливість руху нашого війська вперед", - наголосив він.

Також Бойченко зауважив, що росіяни призупинили те, що вони називали "ремонтом міста". Нагадаємо, що за час окупації росіяни знищили кожну другу багатоповерхівку у Маріуполі.

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