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Лідер республіканців МакКарті відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Київ

маккарті

Спікер Палати представників Кевін МакКарті відкинув пропозицію Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, як розподіляється американська допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

В інтерв'ю CNN МакКарті так пояснив свою відмову: "Прояснімо, що саме я сказав: ніяких відкритів чеків, гаразд? Тож, з такої перспективи мені немає потреби їхати в Україну, щоб знати, чи були відкриті чеки, чи ні. Я продовжуватиму отримувати свої брифінги, але мені не треба їхати до України, щоб щось побачити. І моя думка завжди була така: я нікому ніколи не дам відкритий чек". 

Видання зазначає, що МакКарті не підтримав у Конгресі резолюцію, запропоновану республіканцем Меттом Гейцом про "втому" від допомоги Україні, але при цьому спікер наголосив, що це не означає, що він автоматично підтримає будь який пакет допомоги, яку запропонує адміністрація Байдена, навіть якщо представники США контролюватимуть кожний витрачений долар. 

Зеленський запросив МакКарті в Україну, аргументуючи це тим, що: "Він має приїхати сюди, він має побачити, що ми робимо, що тут спричинила війна... Він ніколи не відвідував Київ, я думаю це допоможе йому з його позицією".

Раніше Україну вже відвідували американські високопосадовці, зокрема президент США Джо Байден і попередниця МакКарті Ненсі Пелосі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена пропонує окреме фінансування допомоги Україні у бюджеті США на 2024 рік

Конгрес США (1237) спікер (61) допомога і підтримка (1167) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+42
Американський політикум поволі починає прозрівать і розуміть що "Зеленський" та "Україна" - це різні речі Тому стараються по можливості "дистанціюваться" від "Блазня" Бо бачать, що всі подібні зустрічі він використовує виключно для власного "піару", а не для потреб України Тому не бажають приймать участь у пропагандистському "балагані"
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10.03.2023 13:55 Відповісти
+32
Зеленський дограється зі своїм "Він має..., він має .." Всі мають йому, тільки він "никому ничего не должен".
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10.03.2023 13:53 Відповісти
+24
https://t.me/Chornovil_official/12686 Тарас Чорновіл :

З допомогою Україні можуть статися перебої. Смертельні для дуже багатьох українців. І тоді зразу вилізуть усі ці зеленські, шмигалі, рєзнікови та купа їхніх крикливих шавок, щоб розказувати, як нас зраджують та обділяють. Зеленський і його шеф Єрмак чудово усвідомлювали, що з початку року діє правило: гроші й зброя за реформи, боротьбу з корупцією та очищення влади. Але ця злодійська шайка досі переконана, що на Заході лохи, які нічого не зрозуміють, а як і побачать, то нікуди не дінуться - вони ж нам винні... Щось зовсім аналогічне я вже чув від оточення януковича в 2013-му. На жаль, так само мислять і зо дві третини звичайних українців з тих, які "а какая разніца".
То може із зброєю ще по різному буде, але гроші й інша фінансова допомога можуть почати танути. Та й ставлення до України явно погіршується, а в учорашніх друзів прорізаються відверто дратівливі нотки. Призначення єрмаківського корупціонера й ланцюгового пса на службі у влади директором НАБУ призвело союзників до ступора. З одного боку ніби ж за правилами. А з іншого боку - правила пишуть для чесних людей, а не для картярських шулерів. Більшість утрималися від жорстких коментарів, висловивши дуже стримані "побажання", в яких уже й відповідь закладена. Але є й відвертіші вияви невдоволення. Доки йде війна, союзники стримуватимуть емоції, але їхні сигнали вже красномовні.
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10.03.2023 13:58 Відповісти
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ні не переплутав,якраз така риторика звучала про Пороха,тому про чоботи ти правий.але про наші "чоботи".
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10.03.2023 23:11 Відповісти
Може і ні, якщо з коксу можна зстрибнути. В кварталі на ньому усі, крім Юзіка, сиділи.
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10.03.2023 16:15 Відповісти
Ну що ж він повинен програти. Його треба так в гавно замочити і викупати в ньому щоб більше не зміг представляти для нас небезпеку. Ну і заодно запропонувати їх спільноті респів якусь заміну. Треба вчитись в євреїв як вони знищують нелояльних політиків у важливих для них країнах.
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10.03.2023 14:06 Відповісти
******* логіка, от прийде трамп який скаже ВСЬО хватить давайте віддавайте ***** що взяв,а далі типу мир,бо ви ж критиків ********* зхавали."наші вороги" ніхрена собі бидло самовпевненість відростило
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10.03.2023 14:59 Відповісти
Той в кого небо в сіточку нікуди прийти не зможе, а підстави всі є. Вже не кажучи за те що його може спіткати несчасний випадок, бо росіяни своїх завжди кидають.

Треба більше агресії, більшої активності. Треба дати антидемократам проукраїнський вибір. Євреї саме так агресивно поводяться - нехай хоч хтось десь щось скаже невигідне їм типу засумнівається в голокості то його з гівном змішають, зроблять фашистом, нацистом, педофілом, наркоманом (підстав те що порицає спільнота частиною якої він є) та навіть можуть вбити.
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10.03.2023 16:36 Відповісти
Євреї, тобто секта Хабад якраз трампона і просуває. Маючи шалений вплив вони і привели руду бєлку до влади. До речі, його донька Іванка вийшла заміж за єврея, прийняла іудаїзм та очолила жіночу секту Хабаду.
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10.03.2023 18:38 Відповісти
Чек-шмек...що за підарас черговий? Видно що заточений на гроші...які йому кацапи і закидують.

God bless America? ..Щось я вже сумніваюся .
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10.03.2023 14:10 Відповісти
Американський Орбан.
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10.03.2023 14:23 Відповісти
ні. Він навіть не трампіст. Просто - політичний опонент Байдену і демократам.
Шкода лише, що Трамп його не пропустить на праймеріз. І не пропустить навіть Дісанктіс.
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10.03.2023 14:48 Відповісти
Десантіс.
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10.03.2023 18:25 Відповісти
чого це,він макнув ********* показавши хто в світі вирішує,і всього,але бачу "нарот-баганосєц" чогось вирішив що він вах який унікальний... в чому? в скаканні по граблях?
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10.03.2023 22:56 Відповісти
нехай зустрінеться з хєрмаком, татровим, смірновим, етц. і разом пошукають баканова
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10.03.2023 14:19 Відповісти
так не знайде,навіть буба не знає де його лєпший друган)))
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10.03.2023 23:01 Відповісти
Відмовив МакКарті в приїзді та й відмовив, зелена шобла видихнула з полегшенням, не дуже хотілось отримати чергову піздюліну, а от це що зеДебілу відмовили покрасуватись перед глядачами на церемонії вручення "Оскара" 13 березня довела дебіла до істерики, це як без лідора **********?
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10.03.2023 14:27 Відповісти
Знов випустять маляршу і Ко на марафон з розповіддю про ІПСО.
А чого можна очікувати, коли знов пішли в хід петиції стосовно відкриття справ на попередників.
Вчіть придурки сопромат, чим більше тиск...
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10.03.2023 14:48 Відповісти
Ну так правильно - навіщо той Київ? Нехай відвідає те ж Запоріжжя, - подивиться на місці, як воно розподіляється...
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10.03.2023 15:06 Відповісти
Не бажає маратись об ЗЕлене лайно
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10.03.2023 15:06 Відповісти
Дуже просте пояснення чому він не їде,внутрішнє партійне середовище республіканської партії звідки він є просто кипить, що б втримати владу він домовляється з радикалами трампістами які взагалі проти будь якої допомоги для українців.Певно він не хоче ризикувати та й все.
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10.03.2023 15:08 Відповісти
Это вам Ермак на ушко рассказал?
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10.03.2023 16:10 Відповісти
реси не проти допомоги,вони проти того, що бабло списують під ту "допомогу" і хрен знайдеш кінці...
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10.03.2023 23:02 Відповісти
Эх,Вовка так его любил,он буквально носил на руках..
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10.03.2023 15:12 Відповісти
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10.03.2023 15:25 Відповісти
Сику
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10.03.2023 15:12 Відповісти
Скоро на марафоні - NATO - хренове, США - хренове, сім'я Байдена у мене на гачку - голова ДБР мій квшний кориш, Европа - хренова. Уьобок.
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10.03.2023 15:17 Відповісти
Сім'я байденів на гачку в кєтайців. І вже давно. Лише наші активісти клавіатури про це не знають.
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10.03.2023 18:27 Відповісти
Це те, на що натякали американці. Що контрнаступ повинен бути успішним, бо допомога може скоротится через респів.
Дешеві маніпуляції Лідора тут не пройдуть, бо ці яструби в політиці собаку з'їли, вони не клоуни, обрані "па-пріколу". І якщо вони не захочуть давати гроші, то й не дадуть.
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10.03.2023 15:19 Відповісти
і я про те ж,що вони натякають,мовляв,а не припухли ви часом,робіть щось корисне,бо буде ата та та ...
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10.03.2023 23:04 Відповісти
А може потрібно щось і самим робити для України, а не проти неї? А то кажуть, що влада все неправильно робить: і про Конституційний суд, і про свободу слова, і про боротьбу з корупцією, і про обрання глави НАБУ, і про престиж армії, зменшивши їм зарплати, і про співпрацю з Білорусією і багато ще чого "неправильного". Але все стає різко правильним, якщо мета - знищення країни.
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11.03.2023 07:42 Відповісти
Так вы состоите в украинском филиале Демократической партии США?
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11.03.2023 10:52 Відповісти
Таке враження, що Ви відповідаєте не на мій коментар. У мене мова про те, що у влади інша мета, ніж перемога України. І що чекати демократів, або респів, як Ви пишите, цього мало. А до Вас "притензії" відсутні. Можете самі насолоджуватись діями зевлади, якщо Вам це до вподоби, приймали Ви в цьому участь чи ні.
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11.03.2023 11:56 Відповісти
Я про те, що чекати демократів або республіканців, лежачи на дивані - марна справа. І вони Вам не слуги, щоб виконувати Ваші побажання. Можете починати хоч з Полтави, хоч з Харкова (Боже, який тонкий гумор), хоч зі свого робочого місця, хоч зі свого оточення. Я Вам не Президент і не нянька, а Ви, сподіваюсь, не вихованець дитячого садочку.
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11.03.2023 12:35 Відповісти
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11.03.2023 13:31 Відповісти
Одно скажу, по моим наблюдениям - вам хмизда и при демократах, и при республиканцах, и при анархистах... Когда придут с фронта солдаты и увидят на каких машинах ездят в парикмахерскую "разведчицы Слуг народа"... И почем маникюр депутата с наценками военного времени...
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11.03.2023 07:53 Відповісти
Мадам, вы не спутали реальность?
Позволю напомнить, что мои мобилизованные и мои бывшие сослуживцы именно сейчас уничтожают ЧМОбиков и вагнеровцев в Бахмуте.
В одном правы - после победы они вернутся...
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11.03.2023 10:50 Відповісти
Ну ні то ні, жопа нам - шукай безлімітний чек і мясо для Прибалтики. Таке воно міжнародне "право" без яз твоя роль боксерської груші
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10.03.2023 15:24 Відповісти
Нічого дивного. І у другу війну такі ж проповідники ізоляції шустрили в Конгресі, аж поки японці не вдарили зненацька. А з другої сторони 14 разів "слуги Трампа" провалювали його персону на голову конгресу, а коли "дав слово не виписувати чек на війну" таки обрали. Нервово реагує, бо Трамп завжди у фарватері Путіна, як і Обама з Бушем молодшим. Там недавно прикол був з рижим. Наговорив про здачу Україною територій на вимогу друга Путіна, а потім схаменулась сімейка та вирізали . Учудив клоун, учудив.
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10.03.2023 15:44 Відповісти
ніякого "зненацька" не було,США прекрасно знали,Пірл-Харбор був жертвенною ціллю... нажаль,сам Рузвельт говорив що хоче знищити усі імперії Землі...
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10.03.2023 23:05 Відповісти
На той час залишалася, фактично, тільки одна імперія: британська. Ви вже договорюйте до кінця. Саме її корисний ідіот сталіна рузвельт і мав на увазі.
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11.03.2023 06:58 Відповісти
О , як на Цензорі зраділи цій новині
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10.03.2023 15:56 Відповісти
тех любителей пу в респах от силы штук 10-15,остальные или умереные респы или олд скул аля маккейн-рейган.
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10.03.2023 16:06 Відповісти
А шо вам не так с американцами?
Я бы вообще начал деньги давать после того, как у казино Ройял" в Монако были замечены браться Суркисы с кружкой для милостыни "на пропитание"...
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10.03.2023 16:13 Відповісти
Вы не поняли мадам - Макарти сказал что не будет оплачивать чеки, в которых цена на яйца указана в гривнах за килограмм...
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10.03.2023 16:35 Відповісти
Мадам, извиняюсь, но вам нечем мулять! Хотя, снимаю шляпу - вот у вашего пана Гезникова не яйца, а прямо гранаты наступательные тира РГ-5. Во всяком случае - по цене за штуку в контракте...
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11.03.2023 07:37 Відповісти
Вони не ваші, бо придбані за чужі гроші.
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11.03.2023 07:45 Відповісти
Та знают! И видят, шо первыми встречают ту помощь Украине шатающиеся от голода тушки таможенников на границу, которые хотят из каждой банки тушенки себе отщипнуть и деткам своим, голодающим в английском селе Оксфорд. Скабеева сказала, шо уже даже всех белок там съели...
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11.03.2023 07:59 Відповісти
Himikus:
Коли цього лицеміра слухають політики і аплодують - це лише політика, така їхня робота;
коли цього гундоса слухають наші зомбі телевізора і аплодують - це вже давно діагноз, така їхня доля;
в нормальному світі його лицемірство бачити зайвий раз не хочуть, це нормально

https://t.me/dmitriy_chekalkyn/4814
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10.03.2023 16:20 Відповісти
Так и было никогда никаких открытых чеков, о чем республиканцы лепят постоянно?!
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10.03.2023 16:26 Відповісти
Было, пока не засекли Тимошенко самца из ОП на джипе американском...
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11.03.2023 08:04 Відповісти
Да блин, Макарти не приедет в Киев... Эх, а ведь могла бы в магазинах скумбрия по восемь появиться, хоть на один день... И яйца по семнадцать раздавали бы в метро всем, у кого своих яиц нет... Пичалька в цирке...
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10.03.2023 16:26 Відповісти
Радієш, лапоть ?
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10.03.2023 16:29 Відповісти
не вразили маккарті спортивні штани зеленого піdарьониша, ох не вразили...
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10.03.2023 16:31 Відповісти
Не, рано радоваться!
Твой Суркис милостыню еще не собирает себе на пиво, и Конча-Заспа не горит с четырех сторон...
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10.03.2023 16:32 Відповісти
Скурвились республіканці по повній-підхопили заразу під назвою трампізм.
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10.03.2023 16:36 Відповісти
МакКарті все сказав чітко і мав на увазі перш за все контроль за ДемПартією в США, а вдруге контроль за ОП в Україні.

В його інтерв'ю нема жодної неповаги до України, я це інтерв'ю прочитав.

Цікаво в якому окрузі Каліфорнії його вибрали в Республіканську партію ? Каліфорнія - однопартійна республіка, як ссср.
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10.03.2023 16:49 Відповісти
бо гімно сцяве. хто міг таке подумати про республіканців ? (((( на жаль немає Рейгана , немає Маккейна . залишилося тільки г на патичку (((((
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10.03.2023 18:14 Відповісти
ага так і бачу Рейган кидає баблом в ********* які його приздять швидше ніж воно долітає,не треба плутати Рейгана з долбойобом.
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10.03.2023 23:10 Відповісти
Я уявляю офіційну особу, яка приїхала не собори розглядать, а подивитись на Бородянку, Ірпінь,Бучу. Послухати, що кажуть люди. Хіба ця посадова особа вже представляє Сполучені Штати? Ні. Це представник партії, а партії не завадило б розуміти обставини НЕ ЗАЛЕЖНО, ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ПРЕЗЕДЕНТ.
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10.03.2023 18:34 Відповісти
Попахивает цинизмом...
Партии лучше всего сходить на заседании зеленой зрады - понюхать какими парфумами пахнет, посмотреть какие сумочки и какие часы на руках "зеленых защитников демократи", а вечером - в киевский ресторан к Коле Котлете, где продолжаются политические баталии. Ну и посетить казармы постоянной дислокации батальона "Монако" в Конче-Заспе...
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11.03.2023 07:44 Відповісти
Просто лидер республиканцев МакКарти ссыкливый гондон такой же как и трамп.
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10.03.2023 21:01 Відповісти
Ну да... То ли наш...
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11.03.2023 07:45 Відповісти
плохая новость
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11.03.2023 00:23 Відповісти
Как для кого...
С другой стороны - меньше украдут с передовой... А то может так оказаться, что половина генераторов подсветку блиндажей Кончи-Заспы освещает...
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11.03.2023 07:47 Відповісти
Да уж, ничего хорошего для бедных сирот...
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11.03.2023 10:48 Відповісти
Когда люди посещают Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Вам чем попахивает? Мне ужасом войны. Надо ли посещать такие места? Безусловно.
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11.03.2023 09:53 Відповісти
Грьобані респи вже почали «ні цента Україні».

Трампісти з грин та МАГА над цим працюють.
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11.03.2023 13:18 Відповісти
" .. Он никогда не посещал Киев, я думаю, это поможет ему с его позицией".

С привычной наглостью зелёный прыщ поучает спикера Сената США.
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24.07.2023 22:42 Відповісти
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