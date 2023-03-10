Лідер республіканців МакКарті відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Київ
Спікер Палати представників Кевін МакКарті відкинув пропозицію Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, як розподіляється американська допомога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
В інтерв'ю CNN МакКарті так пояснив свою відмову: "Прояснімо, що саме я сказав: ніяких відкритів чеків, гаразд? Тож, з такої перспективи мені немає потреби їхати в Україну, щоб знати, чи були відкриті чеки, чи ні. Я продовжуватиму отримувати свої брифінги, але мені не треба їхати до України, щоб щось побачити. І моя думка завжди була така: я нікому ніколи не дам відкритий чек".
Видання зазначає, що МакКарті не підтримав у Конгресі резолюцію, запропоновану республіканцем Меттом Гейцом про "втому" від допомоги Україні, але при цьому спікер наголосив, що це не означає, що він автоматично підтримає будь який пакет допомоги, яку запропонує адміністрація Байдена, навіть якщо представники США контролюватимуть кожний витрачений долар.
Зеленський запросив МакКарті в Україну, аргументуючи це тим, що: "Він має приїхати сюди, він має побачити, що ми робимо, що тут спричинила війна... Він ніколи не відвідував Київ, я думаю це допоможе йому з його позицією".
Раніше Україну вже відвідували американські високопосадовці, зокрема президент США Джо Байден і попередниця МакКарті Ненсі Пелосі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба більше агресії, більшої активності. Треба дати антидемократам проукраїнський вибір. Євреї саме так агресивно поводяться - нехай хоч хтось десь щось скаже невигідне їм типу засумнівається в голокості то його з гівном змішають, зроблять фашистом, нацистом, педофілом, наркоманом (підстав те що порицає спільнота частиною якої він є) та навіть можуть вбити.
God bless America? ..Щось я вже сумніваюся .
Шкода лише, що Трамп його не пропустить на праймеріз. І не пропустить навіть Дісанктіс.
А чого можна очікувати, коли знов пішли в хід петиції стосовно відкриття справ на попередників.
Вчіть придурки сопромат, чим більше тиск...
Дешеві маніпуляції Лідора тут не пройдуть, бо ці яструби в політиці собаку з'їли, вони не клоуни, обрані "па-пріколу". І якщо вони не захочуть давати гроші, то й не дадуть.
Позволю напомнить, что мои мобилизованные и мои бывшие сослуживцы именно сейчас уничтожают ЧМОбиков и вагнеровцев в Бахмуте.
В одном правы - после победы они вернутся...
Я бы вообще начал деньги давать после того, как у казино Ройял" в Монако были замечены браться Суркисы с кружкой для милостыни "на пропитание"...
Коли цього лицеміра слухають політики і аплодують - це лише політика, така їхня робота;
коли цього гундоса слухають наші зомбі телевізора і аплодують - це вже давно діагноз, така їхня доля;
в нормальному світі його лицемірство бачити зайвий раз не хочуть, це нормально
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/4814
Твой Суркис милостыню еще не собирает себе на пиво, и Конча-Заспа не горит с четырех сторон...
В його інтерв'ю нема жодної неповаги до України, я це інтерв'ю прочитав.
Цікаво в якому окрузі Каліфорнії його вибрали в Республіканську партію ? Каліфорнія - однопартійна республіка, як ссср.
Партии лучше всего сходить на заседании зеленой зрады - понюхать какими парфумами пахнет, посмотреть какие сумочки и какие часы на руках "зеленых защитников демократи", а вечером - в киевский ресторан к Коле Котлете, где продолжаются политические баталии. Ну и посетить казармы постоянной дислокации батальона "Монако" в Конче-Заспе...
С другой стороны - меньше украдут с передовой... А то может так оказаться, что половина генераторов подсветку блиндажей Кончи-Заспы освещает...
Трампісти з грин та МАГА над цим працюють.
С привычной наглостью зелёный прыщ поучает спикера Сената США.