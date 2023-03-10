Лідер республіканців МакКарті відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Київ

Спікер Палати представників Кевін МакКарті відкинув пропозицію Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, як розподіляється американська допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

В інтерв'ю CNN МакКарті так пояснив свою відмову: "Прояснімо, що саме я сказав: ніяких відкритів чеків, гаразд? Тож, з такої перспективи мені немає потреби їхати в Україну, щоб знати, чи були відкриті чеки, чи ні. Я продовжуватиму отримувати свої брифінги, але мені не треба їхати до України, щоб щось побачити. І моя думка завжди була така: я нікому ніколи не дам відкритий чек".

Видання зазначає, що МакКарті не підтримав у Конгресі резолюцію, запропоновану республіканцем Меттом Гейцом про "втому" від допомоги Україні, але при цьому спікер наголосив, що це не означає, що він автоматично підтримає будь який пакет допомоги, яку запропонує адміністрація Байдена, навіть якщо представники США контролюватимуть кожний витрачений долар.

Зеленський запросив МакКарті в Україну, аргументуючи це тим, що: "Він має приїхати сюди, він має побачити, що ми робимо, що тут спричинила війна... Він ніколи не відвідував Київ, я думаю це допоможе йому з його позицією".

Раніше Україну вже відвідували американські високопосадовці, зокрема президент США Джо Байден і попередниця МакКарті Ненсі Пелосі.

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