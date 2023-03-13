УКР
Новини
3 707 18

Росія згодна продовжити "зернову угоду" на 60 днів, - МЗС РФ

зерно

Росія не має заперечень проти продовження "зернової угоди", але лише на 60 днів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На брифінгу в Женеві після завершення чергового раунду консультацій із представниками ООН російський чиновник зазначив, що надалі позиція РФ визначатиметься ситуацією з російським сільськогосподарським експортом, включно з банківськими платежами, логістикою і постачанням аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса".

Водночас Вершинін заявив, що заявлені раніше США, ЄС і Великою Британією санкційні послаблення для російських продовольства і добрив на ділі "не працюють" і заявив про проблеми у російських експортерів.

Також читайте: Україна працює над продовженням та розширенням "зернової угоди", попри дії Росії, - посол у Туреччині Боднар

Нагадуємо, дія Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою українське зерно постачають із порту "Одеса", закінчується 18 березня 2023 року. 

Автор: 

зерно (3192) МЗС рф (980) росія (67900) зерновий коридор (584)
Топ коментарі
+6
**** весь світ боїться півтора метрової потвори. Десять хвилин і всі кацапські лоханки годують бичків.
13.03.2023 20:17 Відповісти
+4
"надалі позиція РФ визначатиметься ситуацією з російським сільськогосподарським експортом, включно з банківськими платежами, логістикою і постачанням аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" Джерело:

Нагадало:
Дайте води попить, а то так їсти хочеться, що аж переночувать нема де! (с)

Дай московиту палець - відкусить по лікоть
13.03.2023 20:18 Відповісти
+3
а як не згодна то що ? хай спробує людський балкер потопити
13.03.2023 20:18 Відповісти
Значить щось вже дістали.
13.03.2023 20:13 Відповісти
А що,кацапів хтось ще питає?!
13.03.2023 20:14 Відповісти
Абрамовичи договорятся.
13.03.2023 22:36 Відповісти
а як не згодна то що ? хай спробує людський балкер потопити
13.03.2023 20:18 Відповісти
людський балкер Це як?)))
13.03.2023 20:28 Відповісти
людський ? це такий що належить людині або групі людей, ще можна сказати хазяйський
13.03.2023 23:18 Відповісти
Кацапи диктують свої умови всьому світу! Бляха! Весь світ прогинається-це лютий треш!!!!
13.03.2023 20:36 Відповісти
Зрозуміло, отже озвучені 3 хотєлки хремля-виведення з-під санкцій окремих банків, логістика тобто зняття санкцій зі страхування вантажів ( російське збіжжя та міндобрива)та відновлення постачання аміакопроводом тобто буде суттєве джерело фінансування продовження війни в Україні отже більш-менш стає зрозумілим візит Гутеріша: вмовляв на аміакопровід
13.03.2023 20:38 Відповісти
Типу якби лапатнікі не погодились то вона би не відбулась...Та не смішіть...
13.03.2023 20:49 Відповісти
цілком можливо,що так звана "зернова угода" може працювати більше для інтересів 3,14дерації,як для інтересів не України???
13.03.2023 21:03 Відповісти
можно делать из зерна спирт и запилить спиртопровод вместо нефтепровода. экологически чистое топливо так сказать, должно пользоваться спросом. да и кацапы оперативно сопьются через ес попадут в рай привычным способом.
а аммиакопровод во время войны это Хйло наверное с удовольствием химатаку хочет запилить. кстати ООН что-то про ядерный терроризм давно молчит. неначасі, наверное, переговоры за кацапских экспортеров важнее.
13.03.2023 21:06 Відповісти
може надати монополію на перевезення балкерам під прапором США?
13.03.2023 21:10 Відповісти
капец... встаньте кораблями нато под Одессой...
13.03.2023 21:25 Відповісти
За трубопровід тольятті - Одеса, забудьте кацапи назавжди.
13.03.2023 23:32 Відповісти
 
 