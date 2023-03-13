Росія згодна продовжити "зернову угоду" на 60 днів, - МЗС РФ
Росія не має заперечень проти продовження "зернової угоди", але лише на 60 днів.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
На брифінгу в Женеві після завершення чергового раунду консультацій із представниками ООН російський чиновник зазначив, що надалі позиція РФ визначатиметься ситуацією з російським сільськогосподарським експортом, включно з банківськими платежами, логістикою і постачанням аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса".
Водночас Вершинін заявив, що заявлені раніше США, ЄС і Великою Британією санкційні послаблення для російських продовольства і добрив на ділі "не працюють" і заявив про проблеми у російських експортерів.
Нагадуємо, дія Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою українське зерно постачають із порту "Одеса", закінчується 18 березня 2023 року.
Нагадало:
Дайте води попить, а то так їсти хочеться, що аж переночувать нема де! (с)
Дай московиту палець - відкусить по лікоть
оперативно сопьются через еспопадут в рай привычным способом.
а аммиакопровод во время войны это Хйло наверное с удовольствием химатаку хочет запилить. кстати ООН что-то про ядерный терроризм давно молчит. неначасі, наверное, переговоры за кацапских экспортеров важнее.