Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав воїнів-добровольців із Днем українського добровольця.
Слова вдячності він розмістив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність. З Днем українського добровольця!", - зазначив Залужний.
Як повідомлялось, сьогодні в Україні відзначають День добровольця.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це теж треба нам пам'ятати, бо ворог і так знає і використовує.
https://defence-line.org/2023/03/dve-temy-na-noch/ Две темы на ночь
Сейчас многие сталкиваются с различного рода заявлениями, которые делают разные деятели - от Буданова и Подоляка до американских военных, по поводу грядущего наступления ВСУ. Заявления эти противоречивы только в одном, в сроках, а то, что оно готовится, скрыть просто невозможно физически. Да и надо ли это делать? Противник потихоньку варится в собственном соку и чем дальше, тем для него очевиднее, что максимальные обороты его армии, которые он развил прямо сейчас, сдерживаются силами, которые намеренно выделены для обороны.
А вот то, что готовится, это сложно назвать резервами, поскольку эти войска готовятся для другого вида военных действий в принципе, а не для подкрепления тех сил, которые сейчас врылись в землю по линии фронта. Конечно, мне трудно это утверждать, но по совокупности данных, которые приходят из разных мест, все, кто сейчас стоят в обороне, просто будут выведены на отдых и пополнение, когда все начнется, поскольку свою титаническую миссию - держать фронт на своих плечах, они выполнили, а дальше будет действовать тот кулак, который враг еще не разу не принимал по своей холке.
Причем, подготовка идет в разных местах, и не только в Украине, хотя и у нас идет подготовка ежедневная, изнурительная и без дураков. Это - не фантазии и не дедукция, для такого утверждения мы имеем все основания. Просто все то, что происходит на территории Украины, не подлежит огласке, а вот то, что делается за рубежом, особой тайны не представляет и ссылаясь на европейскую прессу, мы уже писали о подготовке наших военных в той же Германии или Польше, а вот в Сети появились фото наших подразделений, которы на военной базе San Gregoria, недалеко от Сарагосы, осваивают танки Leopard 2A4, которые нам передает Испания.
В общем, сам факт подготовки к наступлению никто не скрывает, но понятно, что место и время наступления - тайна за семью печатями, о чем не знает даже Ермак. Вернее. то, что он знает, это то - что ему положено знать и не больше того. Ну а противник сейчас сидит на изжоге и лихорадочно шевелит своей агентурой, пытаясь выйти хоть на какие-то переговоры. Но как мы знаем, переговоры могут быть лишь после изгнания врага с нашей территории, а их предметом могут быть: порядок выплаты репараций и порядок выдачи военных преступников. А до этого, пускай думает, где и когда все начнется. Поэтому - куча заявлений на эту тему, создает «дымовую завесу» и садит нервы противник. Посему - реагируйте на это спокойно. Ни один персонаж из тех, кто об этом говорит - понятия не имеет о том, когда все начнется.
Кстати о военных преступниках. Международный уголовный суд (МУС) начнет судебное преследование нескольких человек по двум делам за военные преступления, связанные с вторжением России в Украину. Это первые международные обвинения, выдвинутые после нескольких месяцев работы специальных следственных групп. Как стало известно европейской прессе, первые два эпизода касаются похищения украинских детей и помещение их в специальные лагеря для «перевоспитания» и преднамеренного уничтожения гражданской инфраструктуры.
Главный прокурор Карим Хан должен сначала представить свои обвинения коллегии судей предварительного производства. После этого коллегия примет решение о том, были ли соблюдены все нормы международного уголовного права при выдвижении обвинения и возможно - при направления в суд ордеров на арест, либо необходимы какие-то дополнительные доказательства. Прессе не удалось добыть имен фигурантов, но журналисты сходятся во мнении, что в списке фигурантов, может оказаться нынешний президент федерации - прутин.
Тут возникает некая дилемма, путей разрешения которой пока не видно. С одной стороны, МУС не обращает внимания на дипломатический иммунитет первых лиц государств, если дело касается военных преступлений и вполне может выдвинуть обвинение самому прутину. Но с другой, процессуальные нормы МУС не позволяют вести судебные слушания заочно, а это значит, что пока прутина не приволокут в Гаагу, процесс будет приостановлен на стадии выдвижения обвинений. Но в любом случае, как только это произойдет, то даже Си с Эрдоганом ему уже не подадут руки и понятно почему.
Так что сохраняем спокойствие и делаем все, что можем для нашей победы. Каждый на своем месте. Ми переможемо!
Я тільки "ретранслюю"
На тому сайті багато цікавих та вірних текстів.
Разом нас багато, нас не подолати!