Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав воїнів-добровольців із Днем українського добровольця.

Слова вдячності він розмістив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність. З Днем українського добровольця!", - зазначив Залужний.

Як повідомлялось, сьогодні в Україні відзначають День добровольця.

