Запрошуємо колишнього офіцера Десантіса відвідати Україну, щоб побачити різницю між "суперечкою" та війною, - МЗС

В Міністерстві закордонних справ України запрошують губернатора штату Флорида Рона Десантіса.

Про це йдеться у твіті речника МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ

"Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між "суперечкою" та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США й Австралія підтвердили готовність подальшої підтримки України у захисті від агресії РФ

Нагадаємо, в інтервʼю телеканалу Fox News Рон Десантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і вказав, що допомога Києву не входить до життєво необхідних інтересів США.