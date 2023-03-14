УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10583 відвідувача онлайн
Новини Війна
15 585 67

Запрошуємо колишнього офіцера Десантіса відвідати Україну, щоб побачити різницю між "суперечкою" та війною, - МЗС

десантіс

В Міністерстві закордонних справ України запрошують губернатора штату Флорида Рона Десантіса.

Про це йдеться у твіті речника МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ

"Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між "суперечкою" та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США", - написав він.

Запрошуємо колишнього офіцера Десантіса відвідати Україну, щоб побачити різницю між суперечкою та війною, - МЗС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США й Австралія підтвердили готовність подальшої підтримки України у захисті від агресії РФ

Нагадаємо, в інтервʼю телеканалу Fox News Рон Десантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і вказав, що допомога Києву не входить до життєво необхідних інтересів США.

Автор: 

вибори (6747) США (24362) Десантіс Рон (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Сашко Лірник

Смачна совєцька ковбаса по 2.20

Попереджаю- я не даю оцінок і пишу виключно те, що сам бачив і відчував.

Я дуже добре пам'ятаю всі ті ковбаси.

Десь в 1965- 75 роках були смачні сердельки. Дуже смачні. Їх просто виготовляли на місцевому м'ясокомбінаті для «місцевих». Там реально було м'ясо.

А ковбаси «централізованого постачання» були двох сортів- докторська і любительська. Любительська це та ж сама докторська тільки із великими шматками неїстивного сала.

На смак ковбаса була якась прісна і недобра. Любительську можна було якось їсти, повиколупувавши те сало.

З 75 року смачні сердельки зникли.

Казали що поміняли ГОСТ( суворі правила і технічні умови), і в ковбасу стали добавляти замість дефіцитного м'яса якісь інші маси.

Ближче до 80 х років ковбаса стала просто гидотна. Але іншої не було. Мабуть там уже була соя і ще якісь наповнювачі. Знайомий, який працював на м'ясокомбінаті, категорично відмовлявся їсти цю ковбасу і всіх відмовляв від цього. Деякі подробиці розказував, і після цього хотілося ригати.

Студент, який жив в кімнаті з моїм братом, підробляв в ковбасному цеху у Львові. Розказував як щурі падають в ту масу, що мелеться для ковбаси.

От десь така вона смачна по 2.20

Ковбасу можна було їсти , тільки підсмаживши її на олії. Вона ставала коричнева і зморщувалась, а у сковорді набиралося з неї багато рідини, яка випаровувалася.

А вже після 80 року, воду з ковбаси просто вичавлювали руками. Десь до третини ваги.

Витікала фарбована рідина із запахом.

Залишалась якась гумова маса, яка була без смаку.

Був популярний жарт совковий- туалетного паперу немає, бо його весь в ковбасу кладуть.

Появилася ще ковбаса «Чайна». Така як докторська, тільки відверто гірша і якась з пустотами. Нагадувала, пардон, дрислю.

Про сосиски і сердельки мовчу, бо що там було всередині можна тільки уявити. М'яса там точно не було.

Анекдот тих часів про Брєжнєва- він мав вставну щелепу і, коли говорив «соціалістічєскіє страни», то виходило «сосіскі срані».

А головне, що тої ковбаси було не купити. Скажені черги, або просто нема.

Пізніше з'явились талони- карточки. Видавали талони на 0,5 кг ковбаси на місяць на людину.

За ковбасою посилали «гінців» у Київ, бо там ковбасу «викидали» в магазини, і можна було хоч якось купити.

На підприємствах люди скидалися грошима і посилали одного- двох на закупи. На роботі їм ставили робочий день, щоб не було прогулів і виписували якусь премію, щоб люди були зацікавлені їхати.

Був совєцький жарт- що таке довге, зелене і ковбасою пахне? - Це електричка з Києва( Львова, москви, і т.д.)

Профспілки як могли допомогали, якщо були толкові керівники.

У нас на заводі профспілки посилали «гінців» навіть в інші республіки і домовлялися про «дефіцит». Якось по бартеру чи що.

Тоді на новий рік можна було здати гроші і отримати «набір» із кільця ковбаси, банки маринованих помідорів, баночки конфітюру-варення, пачки чаю, чи розчинної кави і трьох **********. Десь так.

Великою удачею було дістати тушонку у залізних банках «військову». Вона була вимащена тавотом(змазкою), і вважалася дуже якісною. Хоча це була неправда.Твердий пласт жиру був неїстивний і як смалець був негодящий, бо чомусь смердів.

Копчені і сухі ковбаси ми іноді бачили в магазині. Куштували на великі свята, як вдавалося десь «дістати».

Можна було купити рибні консерви «Кілька в томаті». Правда не дешево. А головне всередині була якась суміш кишок, кісток, голів і всякого такого. Консерви мали специфічний запах і смак. Томатний концентрат добавляли, щоб забити сморід і той самий смак рибних відходів.

Але і це було своєрідним делікатесом.

Ще були консерви «Завтрак туриста»- якийсь соєвий фарш із рисом. Неїстивна суміш. Його вже на крайній випадок брали алкоголіки на закуску.

Окрема тема - ліверна ковбаса. І на вигляд і мабуть на смак і запах як гівно. Я не їв.

Цікаво, що і коти не їли цю ковбасу.

Любив я кабачкову ікру. І зараз люблю. Туди нічого добавити. Вона була всюди.

Чай був грузинський «із паличок» і на свята- індійський( хто дістав).

Кави не було. Був кавовий напій із перепаленого цикорію( рослина «Петрові батоги»)

Цукерки були льодяники із цукру, м'ятні льодяники і іноді «рачки»( ракові шийки).

Ми цукерки робили самі не гірші із плавленого цукру.

Велика удача була купити в селі доброго молока. Бо продавали в місті з бочок мішане з водою.

З сільського молока ми збивали вдома масло, колотили в трилітровій банці. Довго. Але було м'яке і смачне. Все робили самі.

Морозиво. Був пломбір, «Івасик Телесик» по 7 копійок і по 28 Київський каштан». Смачне. Таке як і зараз. Нічим не відрізняється. Я навпаки любив більш водянисте, яке робили в кіоску на автовокзалі.

В дитячому журналі «Вісьолиє картінкі»я бачив веселих негренят і мавпочок, які чистили і їли банани.

Тому я мріяв скуштувати цей дивовижний жовтий солодкий фрукт.

Скуштував я його в другому класі, коли тато десь «дістав» два банани. Вони були чорні і геть як каша. Не вийшло.

Ми всі чули легенди про сите московське життя, про сервілат( не знав що це, але назва подобалась. Якась солідна як слово «брикет»), про червону ікру і про ананаси. Ікри ми не бачили, сервілата теж, а ананаси на картинках з неграми теж були присутні.

Ми їх малювали на конкурсах малюнків про щасливе життя в ссср. Там завжди був зображений совєцький піонер, китаєць в конічному солом'яному капелюсі і негр з ананасом.

Банан в руці ми не малювали, бо нас сварили за те що у нас виходило.

А ще ананас був намальований на обгорточці шоколадної цукерки «Ананасна». Тож я знав , що ананас якийсь «в сіточку» і зверху як цибуля.

Тож малювати було легко.

На день народження брата, нам привезли з Києва торт «Київський», і вся родина отруїлася і попала в інфекційну лікарню. Я не отруївся, бо чомусь не захотів їсти торт і з'їв лише мармеладку з нього. Так і жив вдома сам два дні, поки не приїхала тьотя і не забрала мене.

Я не боявся і їв глазуровані пластівці. У мене була пачка по 7 копійок. Чомусь там була намальована коза і семеро козенят.

Відтоді я люблю глазуровані пластівці і казки.

Якось тато поїхав у відрядження до москви і привіз ящик апельсинів. Мама урочисто видавала нам з братом апельсин на день. На новий рік у нас були апельсини, мамин торт із коржів і сметани, яку тато збивав у макітрі з цукром і кролик з морквою із села. Дякую батькам.

Всі жили із городів і «села». В місті всі намагалися отримати пару соток землі під городництво. Давали на підприємствах. От на вихідних і після роботи в сезон, вся родина копала лопатами землю і садила картоплю і моркву і соняшник. Якщо не розікрали, то вдавалося щось зібрати.

Соняшник міняли на олію у олійні і з того жили.

Село( родичі, мами і т.д.) постачало яйця, курей і кролів. А особливо багаті- свинячу тушонку.

Але треба було на вихідних їхати на село, щоб допомагати. Інакше ніяк.

В село везли цигарки Пріма і пиво в пляшках.

Із села картоплю, моркву, капусту , і, як поталанить, то курку.

Курку «розтягували» на тиждень для всієї родини.

Класичне примітивне одноосібне кріпацьке господарство.

Робота після роботи.

Тобто ти працював кріпаком на совєцьку державу, а потім ішов працювати на свій город, щоб прогодувати родину.

Совок тільки гнобив і грабував.

Тим людям, у яких не було «села» і городів, можна було тільки поспівчувати.

Макарони з хлібом і кілька в томаті.

Моя кохана дружина в молодості зробила на балконі загородку і вони тримали там курей і півня. Щоб були яйця для малої племіннички. На 12 поверсі.

Мене до глибини душі вразив колись совєцькій фільм-комедія( забув назву) із артистом Куравльовим.

Згадав. «Опасно для жизні».)))

Він зранку готував сніданок для родини із трьох людей - кидав в каструлю купу сосисок, смажив десяток яєць, ще там щось.

А я жахався від думки, що він за один раз використав місячну норму харчів совєцького чєловека. Що ж вони завтра будуть їсти?

У 80х я працював докером в порту Миколаєва. Ми розвантажували рефрижератори(судна) типу «Чапаєв». Вони возили м'ясо з Аргентини. Яловичина, язики, печінка.

Все було заморожене на кістку в коробках по 30 кг.

Все м'ясо йшло на Москву. Охорона стояла на палубі, на причалі і у ешелонах вагонах- морозилках.

Жоден кілограм не мав потрапити кудись інакше.

Стратегічна сировина.

Банани теж ішли на Москву. Тільки які згнивали, то ті «викидали» для продажу в Миколаєві.

Окремий трюм з сухою ковбасою охороняли автоматники.

Вагони вантажили на причалі, перераховуючи кожен ящик по кілька разів. Двері пломбували і ешелон ішов вночі під охороною.

До речі, все це розвантажували чомусь по ночах.

Банани і вдень. А м'ясо вночі.

Можна детективи знімати і екшини про доставк
показати весь коментар
14.03.2023 21:41 Відповісти
+17
петушара маринована-вот він хто
показати весь коментар
14.03.2023 21:38 Відповісти
+13
В тому то і справа, що втоми від війни там і близько намає. Американці та їх діти не гинуть на війні, а допомога - це такі копійки, що вони навіть не замічають їх по власному ганамнцю. І за всіма опитмуваннями американський народ більшістю підтримує допомогою України. Те, що він іде навіть на передвиборчих перегонах всупереч волі народу говорить лише про одне, що він зрадник, яких продався ху#лу
показати весь коментар
14.03.2023 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
петушара маринована-вот він хто
показати весь коментар
14.03.2023 21:38 Відповісти
Не надо сильно гнать на него так .Десантис политик ещё и кандидат в президенты потому и вынужден подстраиваться под настроения своих избирателей ,чтобы выиграть президентскую гонку .Как ни крути усталость от войны постепенно будет накапливаться и в наших союзников и отображаться на электоральном поле чем и будут пользоваться политики и в штатах в том числе
показати весь коментар
14.03.2023 21:44 Відповісти
В тому то і справа, що втоми від війни там і близько намає. Американці та їх діти не гинуть на війні, а допомога - це такі копійки, що вони навіть не замічають їх по власному ганамнцю. І за всіма опитмуваннями американський народ більшістю підтримує допомогою України. Те, що він іде навіть на передвиборчих перегонах всупереч волі народу говорить лише про одне, що він зрадник, яких продався ху#лу
показати весь коментар
14.03.2023 22:00 Відповісти
Я впевнений і достатньо обгрунтував свою точку зору. Ваш неаргументований вкид - ось де спавжній примітив
показати весь коментар
14.03.2023 22:22 Відповісти
на час виборів забудь про совість Бога і все інше, потім згадаешь
показати весь коментар
15.03.2023 02:23 Відповісти
эта петушара может стать президентом США. И тогда нам хана.
показати весь коментар
14.03.2023 22:05 Відповісти
о! тут-то я вас и ждал! не вы ли мне недавеча доказывали про хороших респов?!!
после этих новостей жить не хочется, а вы там в сша фигней страдаете...
показати весь коментар
14.03.2023 22:51 Відповісти
господи, у вас опять хто вср*вся - Байден
Да он плохой дедушка, но ваши респы еще хуже.
Он делает хоть что-то, а что говорит десантис кандидат в президенты США??? блеет про конфликт и спорные территории? вы там не ох*ли часом??!!
показати весь коментар
14.03.2023 23:34 Відповісти
кандидат завтра может стать президентом. И что вы тогда запоете, когда помощь Украине, в "конфликте за территории", прекратят?
пусть каждый за себя отвечает. Байден за свои косяки, но ваш трамп с десантисом, то вообще дно.
показати весь коментар
15.03.2023 00:21 Відповісти
Це чеправда за Байдена.

А республіканці підтримують великий бізнес А великому бізнесу потрібний китай. Тож надія лише на те, що Байден буде у формі і виграє наступнпі вибори. Сподіваюся українська, польська, литовська та інші діаспори будуть у цьому однозначнін
показати весь коментар
15.03.2023 00:00 Відповісти
нет нам нужен десантис с трампом которые вообще прекратят помощь
показати весь коментар
15.03.2023 22:31 Відповісти
т.е. заявления трампа с десантисом нам надо смахнуть с ушей и жить в ожидании, что они нае*ут своих избирателей и поступят по другому? мда...
показати весь коментар
15.03.2023 22:59 Відповісти
Ну во первых он не петушара,а во вторых врядли он станет президентом США,а в третьих основной массе жителей США похеру,хана или нет лично таким петухам как ты,которые оскорбляют уважаемых политиков США.
показати весь коментар
15.03.2023 00:58 Відповісти
Ну….крадет ЗЕбанда…ракеты в асфальт закатали ….шашлыки жарили…….а виноваты США в лице Байдена…..что помогает как никто другой. Печально все.
показати весь коментар
15.03.2023 08:22 Відповісти
Сашко Лірник

Смачна совєцька ковбаса по 2.20

Попереджаю- я не даю оцінок і пишу виключно те, що сам бачив і відчував.

Я дуже добре пам'ятаю всі ті ковбаси.

Десь в 1965- 75 роках були смачні сердельки. Дуже смачні. Їх просто виготовляли на місцевому м'ясокомбінаті для «місцевих». Там реально було м'ясо.

А ковбаси «централізованого постачання» були двох сортів- докторська і любительська. Любительська це та ж сама докторська тільки із великими шматками неїстивного сала.

На смак ковбаса була якась прісна і недобра. Любительську можна було якось їсти, повиколупувавши те сало.

З 75 року смачні сердельки зникли.

Казали що поміняли ГОСТ( суворі правила і технічні умови), і в ковбасу стали добавляти замість дефіцитного м'яса якісь інші маси.

Ближче до 80 х років ковбаса стала просто гидотна. Але іншої не було. Мабуть там уже була соя і ще якісь наповнювачі. Знайомий, який працював на м'ясокомбінаті, категорично відмовлявся їсти цю ковбасу і всіх відмовляв від цього. Деякі подробиці розказував, і після цього хотілося ригати.

Студент, який жив в кімнаті з моїм братом, підробляв в ковбасному цеху у Львові. Розказував як щурі падають в ту масу, що мелеться для ковбаси.

От десь така вона смачна по 2.20

Ковбасу можна було їсти , тільки підсмаживши її на олії. Вона ставала коричнева і зморщувалась, а у сковорді набиралося з неї багато рідини, яка випаровувалася.

А вже після 80 року, воду з ковбаси просто вичавлювали руками. Десь до третини ваги.

Витікала фарбована рідина із запахом.

Залишалась якась гумова маса, яка була без смаку.

Був популярний жарт совковий- туалетного паперу немає, бо його весь в ковбасу кладуть.

Появилася ще ковбаса «Чайна». Така як докторська, тільки відверто гірша і якась з пустотами. Нагадувала, пардон, дрислю.

Про сосиски і сердельки мовчу, бо що там було всередині можна тільки уявити. М'яса там точно не було.

Анекдот тих часів про Брєжнєва- він мав вставну щелепу і, коли говорив «соціалістічєскіє страни», то виходило «сосіскі срані».

А головне, що тої ковбаси було не купити. Скажені черги, або просто нема.

Пізніше з'явились талони- карточки. Видавали талони на 0,5 кг ковбаси на місяць на людину.

За ковбасою посилали «гінців» у Київ, бо там ковбасу «викидали» в магазини, і можна було хоч якось купити.

На підприємствах люди скидалися грошима і посилали одного- двох на закупи. На роботі їм ставили робочий день, щоб не було прогулів і виписували якусь премію, щоб люди були зацікавлені їхати.

Був совєцький жарт- що таке довге, зелене і ковбасою пахне? - Це електричка з Києва( Львова, москви, і т.д.)

Профспілки як могли допомогали, якщо були толкові керівники.

У нас на заводі профспілки посилали «гінців» навіть в інші республіки і домовлялися про «дефіцит». Якось по бартеру чи що.

Тоді на новий рік можна було здати гроші і отримати «набір» із кільця ковбаси, банки маринованих помідорів, баночки конфітюру-варення, пачки чаю, чи розчинної кави і трьох **********. Десь так.

Великою удачею було дістати тушонку у залізних банках «військову». Вона була вимащена тавотом(змазкою), і вважалася дуже якісною. Хоча це була неправда.Твердий пласт жиру був неїстивний і як смалець був негодящий, бо чомусь смердів.

Копчені і сухі ковбаси ми іноді бачили в магазині. Куштували на великі свята, як вдавалося десь «дістати».

Можна було купити рибні консерви «Кілька в томаті». Правда не дешево. А головне всередині була якась суміш кишок, кісток, голів і всякого такого. Консерви мали специфічний запах і смак. Томатний концентрат добавляли, щоб забити сморід і той самий смак рибних відходів.

Але і це було своєрідним делікатесом.

Ще були консерви «Завтрак туриста»- якийсь соєвий фарш із рисом. Неїстивна суміш. Його вже на крайній випадок брали алкоголіки на закуску.

Окрема тема - ліверна ковбаса. І на вигляд і мабуть на смак і запах як гівно. Я не їв.

Цікаво, що і коти не їли цю ковбасу.

Любив я кабачкову ікру. І зараз люблю. Туди нічого добавити. Вона була всюди.

Чай був грузинський «із паличок» і на свята- індійський( хто дістав).

Кави не було. Був кавовий напій із перепаленого цикорію( рослина «Петрові батоги»)

Цукерки були льодяники із цукру, м'ятні льодяники і іноді «рачки»( ракові шийки).

Ми цукерки робили самі не гірші із плавленого цукру.

Велика удача була купити в селі доброго молока. Бо продавали в місті з бочок мішане з водою.

З сільського молока ми збивали вдома масло, колотили в трилітровій банці. Довго. Але було м'яке і смачне. Все робили самі.

Морозиво. Був пломбір, «Івасик Телесик» по 7 копійок і по 28 Київський каштан». Смачне. Таке як і зараз. Нічим не відрізняється. Я навпаки любив більш водянисте, яке робили в кіоску на автовокзалі.

В дитячому журналі «Вісьолиє картінкі»я бачив веселих негренят і мавпочок, які чистили і їли банани.

Тому я мріяв скуштувати цей дивовижний жовтий солодкий фрукт.

Скуштував я його в другому класі, коли тато десь «дістав» два банани. Вони були чорні і геть як каша. Не вийшло.

Ми всі чули легенди про сите московське життя, про сервілат( не знав що це, але назва подобалась. Якась солідна як слово «брикет»), про червону ікру і про ананаси. Ікри ми не бачили, сервілата теж, а ананаси на картинках з неграми теж були присутні.

Ми їх малювали на конкурсах малюнків про щасливе життя в ссср. Там завжди був зображений совєцький піонер, китаєць в конічному солом'яному капелюсі і негр з ананасом.

Банан в руці ми не малювали, бо нас сварили за те що у нас виходило.

А ще ананас був намальований на обгорточці шоколадної цукерки «Ананасна». Тож я знав , що ананас якийсь «в сіточку» і зверху як цибуля.

Тож малювати було легко.

На день народження брата, нам привезли з Києва торт «Київський», і вся родина отруїлася і попала в інфекційну лікарню. Я не отруївся, бо чомусь не захотів їсти торт і з'їв лише мармеладку з нього. Так і жив вдома сам два дні, поки не приїхала тьотя і не забрала мене.

Я не боявся і їв глазуровані пластівці. У мене була пачка по 7 копійок. Чомусь там була намальована коза і семеро козенят.

Відтоді я люблю глазуровані пластівці і казки.

Якось тато поїхав у відрядження до москви і привіз ящик апельсинів. Мама урочисто видавала нам з братом апельсин на день. На новий рік у нас були апельсини, мамин торт із коржів і сметани, яку тато збивав у макітрі з цукром і кролик з морквою із села. Дякую батькам.

Всі жили із городів і «села». В місті всі намагалися отримати пару соток землі під городництво. Давали на підприємствах. От на вихідних і після роботи в сезон, вся родина копала лопатами землю і садила картоплю і моркву і соняшник. Якщо не розікрали, то вдавалося щось зібрати.

Соняшник міняли на олію у олійні і з того жили.

Село( родичі, мами і т.д.) постачало яйця, курей і кролів. А особливо багаті- свинячу тушонку.

Але треба було на вихідних їхати на село, щоб допомагати. Інакше ніяк.

В село везли цигарки Пріма і пиво в пляшках.

Із села картоплю, моркву, капусту , і, як поталанить, то курку.

Курку «розтягували» на тиждень для всієї родини.

Класичне примітивне одноосібне кріпацьке господарство.

Робота після роботи.

Тобто ти працював кріпаком на совєцьку державу, а потім ішов працювати на свій город, щоб прогодувати родину.

Совок тільки гнобив і грабував.

Тим людям, у яких не було «села» і городів, можна було тільки поспівчувати.

Макарони з хлібом і кілька в томаті.

Моя кохана дружина в молодості зробила на балконі загородку і вони тримали там курей і півня. Щоб були яйця для малої племіннички. На 12 поверсі.

Мене до глибини душі вразив колись совєцькій фільм-комедія( забув назву) із артистом Куравльовим.

Згадав. «Опасно для жизні».)))

Він зранку готував сніданок для родини із трьох людей - кидав в каструлю купу сосисок, смажив десяток яєць, ще там щось.

А я жахався від думки, що він за один раз використав місячну норму харчів совєцького чєловека. Що ж вони завтра будуть їсти?

У 80х я працював докером в порту Миколаєва. Ми розвантажували рефрижератори(судна) типу «Чапаєв». Вони возили м'ясо з Аргентини. Яловичина, язики, печінка.

Все було заморожене на кістку в коробках по 30 кг.

Все м'ясо йшло на Москву. Охорона стояла на палубі, на причалі і у ешелонах вагонах- морозилках.

Жоден кілограм не мав потрапити кудись інакше.

Стратегічна сировина.

Банани теж ішли на Москву. Тільки які згнивали, то ті «викидали» для продажу в Миколаєві.

Окремий трюм з сухою ковбасою охороняли автоматники.

Вагони вантажили на причалі, перераховуючи кожен ящик по кілька разів. Двері пломбували і ешелон ішов вночі під охороною.

До речі, все це розвантажували чомусь по ночах.

Банани і вдень. А м'ясо вночі.

Можна детективи знімати і екшини про доставк
показати весь коментар
14.03.2023 21:41 Відповісти
Можна детективи знімати і екшини про доставку аргентинського м'яса голодуючим москвичам.

А ви кажете ковбаса по 2.20!
показати весь коментар
14.03.2023 21:44 Відповісти
Мой дядька, работая на Херсонском мясокомбинате, никогда не ел ту "колбасу", хотя тягал через проходную ее по полной) Он видел сколько крыс шло на фарш)))
показати весь коментар
14.03.2023 22:10 Відповісти
. Не совсем правда ,если в 65 -х ,ты уже покупал колбасу ,то тебе уже лет 80. Колбаса была действительна натуральная и вкусная. Кроме Докторской ,и Любительской ,действительно с вкусным и натуральным салом ,были Шахтерская ,Останкинская ,Телячья ,Говяжья ,Краснодарская ,Столичная и тд. В фале ,в кругах и пузыре. Сардели и сосиськи ,были с маслом ,сливками и тд. Потом пошла химия ,но не 75 - 80 х ,а в 2000 г. С водой ,да ,бывал перебор. Чем больше мясо возьмет воды ,тем больше мог украсть штат.
показати весь коментар
15.03.2023 05:39 Відповісти
не буду казати за 70-ті, але за 80-ті написана абсолютна правда. я чудово пам'ятаю, як йшли у 3 години ночі у 83-му з мамою займати чергу за ковбасою, бо зранку повинні "викинути" тієї субстанції, яку називали ковбасою. потім десь годині о сьомій ранку маму заміняла бабуся, бо треба було на роботу, а на вечерю ми їли цю "ковбасу", яку спочатку смажили, тому що сирою її їсти було не можливо, але після смаження ковбаси ставало вдвічі менше і вигляд вона мала рихло-мерезенний.
показати весь коментар
15.03.2023 09:17 Відповісти
Ну от звідки вони отакі вилазять?
показати весь коментар
14.03.2023 21:41 Відповісти
Наші дипломати погано працюють. І не лише у США. Скрізь. Вважайте що нам допомагають бо народ бориться і Зеля гарно грає на публіку. Решта людей при владі взагалі ні аб чьом.
показати весь коментар
14.03.2023 21:41 Відповісти
Він сцикло. Не прилетить. В США офіцери на передовій?🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.03.2023 21:46 Відповісти
Олег Пономарь: "https://www.ponomaroleg.com/gubernator-floridy-ron-disantis-otkryl-lichiko/ Губернатор Флориды Рон ДиСантис открыл личико " (до відома, ту всі інші тези того висеру)
показати весь коментар
14.03.2023 21:46 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/iezuitskij-otvet-disantisa/ редкостный поц
показати весь коментар
14.03.2023 22:17 Відповісти
вони у мзс'і хочуть десантіса з нашими (тобто, пардон, їхніми) мін'єтчицями познайомити? що ж, це цілком у стилі "нестандартних" підходів зеленої дипломатії... "крєатівнєнько", так би мовити...
показати весь коментар
14.03.2023 21:57 Відповісти
это все очень плохие новости для нас. Шизанутый трамп, теперь десантис. Не дай Бог....
показати весь коментар
14.03.2023 22:07 Відповісти
Якби люди знали 5 років тому , які Трамп зробить антиукраїнські заяви, то в них би серце схопило, коли вони почули б результати виборів. Але ми таки пережили трампокаліпсис з єдиним созником, на чолі якого 5 років був запеклий ворог України і який продався абсольтному злу. Витримали і без летальної збої, без дієвих санкцій, і саме з тим ставленням Трампа до нас, яке обіцяє Десантіс у своїй програмі. Тому витримаємо таке ж ставлення і від самого Десантіса, бо за нами двопалатна підтримка Конгресу та американського народу, проти якої любий президент безсилий
показати весь коментар
14.03.2023 22:29 Відповісти
"Без летальної зброї і без дієвих санкцій" - це ви про 500 джавелінів і санкції щодо Nordstream 2?
показати весь коментар
14.03.2023 22:47 Відповісти
Такі дієві санкції, що росія спокійно добудувала цей потік, і заповнила аж поки Байден його не перекрив справжніми санцкціями. А Згідно з умовами іноземних військових продажів США, установки Javelin мали розташовуватися не на сході України, а на заході - а це тисячі кілометрів від поля бою, тому справжня летальна зброя - це не жалюгідні 500 трампівських Джавелінів, якими навіть користуватися неможливо, а Джавеліни Байдена та Джоносона, яких більше ніж танків у всьому світі
показати весь коментар
14.03.2023 23:02 Відповісти
Авжеж добудувала - Байден же зняв ці санкції навесні 2021.
"Жалюгідні 500 джавелінів" більше ніж нічого летального, наданого за адміністрації Обами/Байдена.
показати весь коментар
14.03.2023 23:30 Відповісти
Ці 500 Джавелінів від Трамп, якими не можна воювати на ліні фронту набагато більше до нічого ,ніж Джавеліни Байдена, яких більше ніж танків у всьому світі. А завдяки Байдену Потік став ще одною санкцією, бо гроші на завершення його будівницва Байден потопив на дні моря, бо добудували для морських ракушок
показати весь коментар
15.03.2023 06:09 Відповісти
что мне в вас нравится, что вы в любой говн*ой новости умеете найти позитив
вам надо психологом пойти работать. Людей утешать. Но на самом деле, если сша нас сольют..... даже думать не буду.
показати весь коментар
14.03.2023 22:54 Відповісти
Зараз все так далеко зайшло, що США вже просто не можуть нас злити, бо разом з нами зільють самих себе. Без України США зіллють і Європу, Тайвань, а без американського впливу у світі США превратиться в жалюгідну латиноамериканську країну
показати весь коментар
14.03.2023 23:06 Відповісти
ну афган-то они слили...опыт уже есть.
показати весь коментар
14.03.2023 23:09 Відповісти
Трамп,Десантис,Байден и.т.д. прежде всего работают на американский народ и избираются им же,в Конгресе также американцы которые в первую очередь все делают для интереса США,поэтому как бы не хотелось верить что Украина понад все,не обижайтесь но США всегда все делали,делают и будут делать только в своих интересах,Украина нажаль для них это второстепенное.
показати весь коментар
15.03.2023 01:09 Відповісти
Подивись результати опитування щодо допомоги Україні і дізнаєшся про інтереси американського народу. Продажня шкура на чолі держави, зрадник ніколи не буде в інтересах ніякого народу
показати весь коментар
15.03.2023 06:06 Відповісти
плохо, что мы вынуждены оглядываться на подобных субъектов. своё вооружение производить надо. тогда не особо важно будет, кто там в президенты попадёт - рыжий или этот недоделок.
показати весь коментар
14.03.2023 22:20 Відповісти
Правильна позиція. Підху#ловник Трамп задав антиукраїнський тренд і за ним пішов цей Десантіс як тупий баран чи теж продався. Але Україна зараз вже не бананова республіка, яку колись ніхто не чув, а у центрі уваги кожного американця та жителя планети. Тож хоч і з тимчасової але високої трибуни треба добряче дати чортів цьому Десантісу, хай його рейтинг полетить - а він полетить. З цієї трибуни треба поставити питання ребром - ти з ким - з ху#лом чи з американським народом? І вже не відвертиться. І зробити це в назідання іншим кандидатам і вони швидко змінять тренди передвибочих перегонів, якщо не схотять вилетіти разом з Трампоном та Десантісом цим дов6аним
показати весь коментар
14.03.2023 22:34 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 19:45 Відповісти
Шось забагато останнім часом ********** почав когось запрошувати і всі йому відмовляють. Он і якийсь Оскар його послав.
показати весь коментар
14.03.2023 22:44 Відповісти
Цього - десантника покусав трамп , не інакше .
показати весь коментар
14.03.2023 22:52 Відповісти
Путин и надеется что бы мудрый американский нарид выбрал очередного тупого идиота.
показати весь коментар
14.03.2023 23:21 Відповісти
Якщо він не прийме виклик то доведе, що він "зайчик без яйчик" а не офіцер...
показати весь коментар
14.03.2023 23:47 Відповісти
розгрібати - это слить Украину русским?
показати весь коментар
15.03.2023 01:20 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
15.03.2023 02:59 Відповісти
Ось що каже сенатор Марко Рубіо:

https://www.newsmax.com/newsfront/marco-rubio-ron-desantis-ukraine/2023/03/14/id/1112163/?fbclid=IwAR2eDj_lTCcMbm3EQDoXBIkmSQXNm7HqvfUINlEOpBoRD9hZgrp9CceoiI8

Sen. Marco Rubio, R-Fla., questioned Florida GOP Gov. Ron DeSantis' position on Ukraine as not being one of "vital national interests," suggesting the potential 2024 GOP primary candidate lacks foreign policy chops.

DeSantis called Vladimir Putin's war in Ukraine "https://nypost.com/2023/03/13/ron-desantis-helping-ukraine-not-a-vital-us-strategic-interest/ a territorial dispute between Ukraine and Russia" and Rubio rejected the neo-isolationist position, saying the governor is uninformed or out of line.

Rubio said the U.S. not only "has an interest" in Ukraine's sovereignty, but it is "the number one interest in the world," because of a growing alliance between China and Russia.

Rubio also took exception to DeSantis calling Putin's war in Ukraine a mere "territorial dispute."

"Well, it's not a territorial dispute in the sense that any more than it would be a territorial dispute if the United States decided that it wanted to invade Canada or take over the Bahamas," Rubio continued. "Just because someone claims something doesn't mean it belongs to them. This is an invasion.
показати весь коментар
15.03.2023 19:18 Відповісти
честь и хвала Рубио, только он не будет президентом сша и десантису плевать на него.
показати весь коментар
15.03.2023 22:29 Відповісти
Але ж ви бачили новини: сьогодні інші республіканці критикували його позицію.

Хто б не був обраний, нікому на партію не плювати.
показати весь коментар
15.03.2023 23:21 Відповісти
хороших респов меньше чем плохих. Факт.
показати весь коментар
15.03.2023 23:27 Відповісти
Я вважаю, що ви помиляєтеся. Але це - ваша думка і ви маєте на неї право.
показати весь коментар
15.03.2023 23:32 Відповісти
 
 