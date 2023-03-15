УКР
Ворог із кількох напрямків намагається захопити Бахмут, - Міноборони

Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, оточити його, бої тривають.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ворог на кількох напрямках фактично пробує просуватися вперед. Бої точаться не лише в Бахмуті, вони сьогодні відбуваються і в районі Кремінної, Білогорівки, Спірного. Безумовно, Бахмут - це епіцентр. Що стосується самого Бахмута - там також із кількох напрямків ворог намагається захопити місто, оточити його", - сказала вона.

Також Маляр повідомила про значні успіхи Сил оборони України, однак додала, "що не впевнена, що це можна зараз озвучувати".

У Міноборони наголосили, що фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонна операція на Бахмутському напрямку - ключова у стійкості оборони всього фронту, - Залужний. ФОТОрепортаж

"Українські війська роблять абсолютно все, що можуть для недопущення здійснення ворожих планів", - сказала вона.

Маляр знову закликала довіряти українським військовим, зазначивши, що бої тривають і цей "процес динамічний".

Міноборони (7678) Бахмут (1567) Маляр Ганна (525)
Топ коментарі
+11
15.03.2023 07:03 Відповісти
+6
Пересувається на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення, написано у статті. А на самій лінії бойого зіткнення пересувають лише частини тіла ворога
15.03.2023 07:10 Відповісти
+5
Дебальцева не буде - ворог не зміг і не зможе оточити Бахмут, бо видихається і снарядний голод з б обох сторін. Зараз ми бачимо поступовий і до того ж дуже повільний відступ і при цьому кожного дня продовжуе працювати м'ясорубка, яка перемелює залишки його наступального потенціалу. Якщо ворог і десь просувається, так залишаючи гори трупів за кожну бахмутівську вулицю, а ми відходимо хоч і з втратами, але вони набагато менші, ніж у ворогоа 1 до п'яти і такого співідношення достатньо, щоб звести "великий наступ" нанівець
15.03.2023 07:01 Відповісти
15.03.2023 07:10 Відповісти
Зеля тут з сирським хочуть Дебальцево?
15.03.2023 06:46 Відповісти
15.03.2023 07:01 Відповісти
15.03.2023 07:03 Відповісти
Птн Пнх 76a150e3 , я вот не розумію, хто ви, під гримом , не впізнаю. Думки арістовича, а почерк Данілова
15.03.2023 07:09 Відповісти
У него в голове просто Перемогометр заклинило.Все что на Донбассе не происходит-то наша победа. А то что отступаем уже год и города в труху превратили мясорубкой-то таке..
15.03.2023 09:34 Відповісти
Не треба ломитись в відчинені двері - довіряти військовим . Військовим довіряють , ОПі не довіряють.
15.03.2023 07:25 Відповісти
Хлопці. Будь ласка, бережить себе.
15.03.2023 07:28 Відповісти
Чим ця жіночка займається в МО, і звідки вона знає про реальну обстановку?
15.03.2023 07:41 Відповісти
МАЛЯР ГАННА https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%A0+%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90&rlz=1C1CHBF_enCA958CA958&sourceid=chrome&ie=UTF-8
15.03.2023 08:20 Відповісти
 
 