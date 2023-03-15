Ворог із кількох напрямків намагається захопити Бахмут, - Міноборони

Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, оточити його, бої тривають.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ворог на кількох напрямках фактично пробує просуватися вперед. Бої точаться не лише в Бахмуті, вони сьогодні відбуваються і в районі Кремінної, Білогорівки, Спірного. Безумовно, Бахмут - це епіцентр. Що стосується самого Бахмута - там також із кількох напрямків ворог намагається захопити місто, оточити його", - сказала вона.

Також Маляр повідомила про значні успіхи Сил оборони України, однак додала, "що не впевнена, що це можна зараз озвучувати".

У Міноборони наголосили, що фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога.

"Українські війська роблять абсолютно все, що можуть для недопущення здійснення ворожих планів", - сказала вона.

Маляр знову закликала довіряти українським військовим, зазначивши, що бої тривають і цей "процес динамічний".