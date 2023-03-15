Враг по нескольким направлениям пытается захватить Бахмут, - Минобороны

Враг пытается захватить Бахмут по нескольким направлениям, окружить его, бои продолжаются.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона во вторник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Враг на нескольких направлениях фактически пытается продвигаться вперед. Бои идут не только в Бахмуте, они сегодня идут и в районе Кременной, Белогоровки, Спорного. Безусловно, Бахмут - это эпицентр. Что касается самого Бахмута - там также из нескольких направлений враг пытается захватить город" , окружить его", - сказала она.

Также Маляр сообщила о значительных успехах Сил обороны Украины, однако добавила, что не уверена, что это можно сейчас озвучивать.

В Минобороны подчеркнули, что фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегического группирования "Хортица" происходят наступательные действия врага.

"Украинские войска делают абсолютно все, что могут для недопущения реализации враждебных планов", - сказала она.

Маляр снова призвала доверять украинским военным, отметив, что бои продолжаются и этот "процесс динамичный".