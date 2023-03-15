РУС
Враг по нескольким направлениям пытается захватить Бахмут, - Минобороны

бахмут

Враг пытается захватить Бахмут по нескольким направлениям, окружить его, бои продолжаются.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона во вторник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Враг на нескольких направлениях фактически пытается продвигаться вперед. Бои идут не только в Бахмуте, они сегодня идут и в районе Кременной, Белогоровки, Спорного. Безусловно, Бахмут - это эпицентр. Что касается самого Бахмута - там также из нескольких направлений враг пытается захватить город" , окружить его", - сказала она.

Также Маляр сообщила о значительных успехах Сил обороны Украины, однако добавила, что не уверена, что это можно сейчас озвучивать.

В Минобороны подчеркнули, что фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегического группирования "Хортица" происходят наступательные действия врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть четкая позиция Ставки - усиливать Бахмутское направление, - Зеленский. ВИДЕО

"Украинские войска делают абсолютно все, что могут для недопущения реализации враждебных планов", - сказала она.

Маляр снова призвала доверять украинским военным, отметив, что бои продолжаются и этот "процесс динамичный".

Минобороны (9582) Бахмут (1609) Маляр Анна (412)
15.03.2023 07:03 Ответить
Пересувається на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення, написано у статті. А на самій лінії бойого зіткнення пересувають лише частини тіла ворога
15.03.2023 07:10 Ответить
Дебальцева не буде - ворог не зміг і не зможе оточити Бахмут, бо видихається і снарядний голод з б обох сторін. Зараз ми бачимо поступовий і до того ж дуже повільний відступ і при цьому кожного дня продовжуе працювати м'ясорубка, яка перемелює залишки його наступального потенціалу. Якщо ворог і десь просувається, так залишаючи гори трупів за кожну бахмутівську вулицю, а ми відходимо хоч і з втратами, але вони набагато менші, ніж у ворогоа 1 до п'яти і такого співідношення достатньо, щоб звести "великий наступ" нанівець
15.03.2023 07:01 Ответить
15.03.2023 07:10 Ответить
Зеля тут з сирським хочуть Дебальцево?
показать весь комментарий
15.03.2023 06:46 Ответить
Дебальцева не буде - ворог не зміг і не зможе оточити Бахмут, бо видихається і снарядний голод з б обох сторін. Зараз ми бачимо поступовий і до того ж дуже повільний відступ і при цьому кожного дня продовжуе працювати м'ясорубка, яка перемелює залишки його наступального потенціалу. Якщо ворог і десь просувається, так залишаючи гори трупів за кожну бахмутівську вулицю, а ми відходимо хоч і з втратами, але вони набагато менші, ніж у ворогоа 1 до п'яти і такого співідношення достатньо, щоб звести "великий наступ" нанівець
15.03.2023 07:01 Ответить
15.03.2023 07:03 Ответить
Птн Пнх 76a150e3 , я вот не розумію, хто ви, під гримом , не впізнаю. Думки арістовича, а почерк Данілова
15.03.2023 07:09 Ответить
У него в голове просто Перемогометр заклинило.Все что на Донбассе не происходит-то наша победа. А то что отступаем уже год и города в труху превратили мясорубкой-то таке..
15.03.2023 09:34 Ответить
Не треба ломитись в відчинені двері - довіряти військовим . Військовим довіряють , ОПі не довіряють.
15.03.2023 07:25 Ответить
Хлопці. Будь ласка, бережить себе.
15.03.2023 07:28 Ответить
Чим ця жіночка займається в МО, і звідки вона знає про реальну обстановку?
15.03.2023 07:41 Ответить
МАЛЯР ГАННА https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%A0+%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90&rlz=1C1CHBF_enCA958CA958&sourceid=chrome&ie=UTF-8
15.03.2023 08:20 Ответить
 
 