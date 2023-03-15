Україна може отримати більше систем ППО, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про збільшення кількості країн, які беруть зобов’язання посилити українську систему протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У зв'язку з жорстокими російськими бомбардуваннями кількість країн, які надають засоби протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися", - сказав очільник Пентагону.
За його словами, у лютому, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba.
"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіуса дії. Канада і Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", - додав Остін.
оце питання
мурине, кажи як є, не бійся, ми захистимо тебе від работорговців)
Ну повідомили. І де вони?