5 588 14

Україна може отримати більше систем ППО, - Остін

ппо,samp/t

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про збільшення кількості країн, які беруть зобов’язання посилити українську систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У зв'язку з жорстокими російськими бомбардуваннями кількість країн, які надають засоби протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися", - сказав очільник Пентагону.

За його словами, у лютому, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba.

"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіуса дії. Канада і Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", - додав Остін.

ППО (3579) Остін Ллойд (521)
+6
А ще це у зРаді протягнули за законопроект про позбавлення військових виборчого права
15.03.2023 15:20 Відповісти
+2
так є в нас петріот - чи нема в нас петріота?

оце питання

мурине, кажи як є, не бійся, ми захистимо тебе від работорговців)
15.03.2023 15:22 Відповісти
+1
А ну ка давайка *уло погоди.
15.03.2023 15:20 Відповісти
15.03.2023 15:18 Відповісти
Не може, а давай щоб отримала. Популіст. Може. А може і не може.
15.03.2023 15:25 Відповісти
Щит ето хорошо. Но одним щитом битву не выиграешь. Нужно еще жало чтобы поражать врага и отрубить ему голову.
15.03.2023 15:30 Відповісти
Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba

Ну повідомили. І де вони?
15.03.2023 15:30 Відповісти
- У повідомленні.
15.03.2023 15:39 Відповісти
,,,,більше систем ППО, - Остін,це потрібно,але крім цього Україні потрібна зброя котра є необхідною,щоб гнати рашиста з України.
15.03.2023 15:41 Відповісти
а може й не отримати. ромашка.
15.03.2023 15:48 Відповісти
Де снаряди? Мудозвонство якесь
15.03.2023 15:55 Відповісти
Яке дурнувате слово- " може". Простіше одержить або ні.
15.03.2023 17:50 Відповісти
Хай ще виділять Україні хоч 1 чи 2 системи Петріот.
15.03.2023 19:48 Відповісти
 
 