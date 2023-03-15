РУС
Украина может получить больше систем ПВО, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил об увеличении количества стран, обязывающих усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

"В связи с жестокими российскими бомбардировками количество стран, предоставляющих средства противовоздушной обороны, также продолжает увеличиваться", - сказал глава Пентагона.

По его словам, в феврале на предварительном заседании в формате "Рамштайн" Италия и Франция сообщили, что передадут Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba.

"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды обязались предоставить системы Patriot и многие другие страны предоставили системы ПВО ближнего радиуса действия. Канада и Германия предоставили системы ПВО средней дальности, такие как NASAMS и IRIS-T", - добавил Остин.

А ще це у зРаді протягнули за законопроект про позбавлення військових виборчого права
так є в нас петріот - чи нема в нас петріота?

оце питання

мурине, кажи як є, не бійся, ми захистимо тебе від работорговців)
А ну ка давайка *уло погоди.
А ну ка давайка *уло погоди.
А ще це у зРаді протягнули за законопроект про позбавлення військових виборчого права
так є в нас петріот - чи нема в нас петріота?

оце питання

мурине, кажи як є, не бійся, ми захистимо тебе від работорговців)
Не може, а давай щоб отримала. Популіст. Може. А може і не може.
Щит ето хорошо. Но одним щитом битву не выиграешь. Нужно еще жало чтобы поражать врага и отрубить ему голову.
Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba

Ну повідомили. І де вони?
- У повідомленні.
,,,,більше систем ППО, - Остін,це потрібно,але крім цього Україні потрібна зброя котра є необхідною,щоб гнати рашиста з України.
а може й не отримати. ромашка.
Де снаряди? Мудозвонство якесь
Яке дурнувате слово- " може". Простіше одержить або ні.
Хай ще виділять Україні хоч 1 чи 2 системи Петріот.
