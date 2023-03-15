Украина может получить больше систем ПВО, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил об увеличении количества стран, обязывающих усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В связи с жестокими российскими бомбардировками количество стран, предоставляющих средства противовоздушной обороны, также продолжает увеличиваться", - сказал глава Пентагона.

По его словам, в феврале на предварительном заседании в формате "Рамштайн" Италия и Франция сообщили, что передадут Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba.

"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды обязались предоставить системы Patriot и многие другие страны предоставили системы ПВО ближнего радиуса действия. Канада и Германия предоставили системы ПВО средней дальности, такие как NASAMS и IRIS-T", - добавил Остин.

