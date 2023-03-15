На "Рамштайні" шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва боєприпасів, - Остін

Однією з тем засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Отже, ця Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки. Нам також необхідно знайти способи отримати нові постачання боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України", - сказав він.

За словами глави Пентагону, з метою збільшення виробництва боєприпасів країни-учасниці цієї Контактної групи об'єднуються, щоб "разом розробити інноваційне вирішення проблем промислового виробництва".

"І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоб забезпечити задоволення потреб України навесні й надалі", - зазначив Остін.

Також він наголосив, що партнери мають забезпечити українські війська всім необхідним для подальшої боротьби, а виконання взятих сторонами зобов'язань повинне відбуватися "повною мірою і швидко". Зокрема, глава Пентагону звернув увагу не лише на постачання самого озброєння, а й на запасні частини та технічне обслуговування техніки, що передається.

