На "Рамштайні" шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва боєприпасів, - Остін
Однією з тем засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Отже, ця Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки. Нам також необхідно знайти способи отримати нові постачання боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України", - сказав він.
За словами глави Пентагону, з метою збільшення виробництва боєприпасів країни-учасниці цієї Контактної групи об'єднуються, щоб "разом розробити інноваційне вирішення проблем промислового виробництва".
"І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоб забезпечити задоволення потреб України навесні й надалі", - зазначив Остін.
Також він наголосив, що партнери мають забезпечити українські війська всім необхідним для подальшої боротьби, а виконання взятих сторонами зобов'язань повинне відбуватися "повною мірою і швидко". Зокрема, глава Пентагону звернув увагу не лише на постачання самого озброєння, а й на запасні частини та технічне обслуговування техніки, що передається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чего его искать? "Томагавки".
пічаль
Дивлячись на ситуацію в Бахмуті снарядного голоду в кацапів немає
а що хочуть?
Але ж ви і далі будете тягнути кота за хвіст і робити вигляд, що щиро хочете нам допомогти...
розумію, всім мегабімбу-вундервафлю відразу дай.
спитайте любого лейтенанта, що по вуха в багнюці,
що його роті-взводу потрібно насамперед і зараз?
і якщо він вам відповість "Томагавки"?
сміло командіруйте в опу - там таких мішок і маленька торба....
Язык без костей: ОНИ "шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва".