На "Рамштайне" будут искать "инновационное решение" проблемы производства боеприпасов, - Остин

Одной из тем заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн-10" будет поиск "инновационного решения" проблемы производства боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Так что эта Контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки. Нам также необходимо найти способы получить новые поставки боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны для Украины", - сказал он.

По словам главы Пентагона, с целью увеличения производства боеприпасов страны-участники этой Контактной группы объединяются, чтобы "вместе разработать инновационное решение проблем промышленного производства".

Читайте также: Весной и летом Украине предстоит тяжелая борьба. Проблему боеприпасов будут решать, - Пентагон

"И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы обеспечить покрытие потребностей Украины весной и в дальнейшем", - сказал Остин.

Он также подчеркнул, что партнеры должны обеспечить украинские войска всем необходим для дальнейшей борьбы, а выполнение взятых сторонами обязательств должно проходить "в полной мере и быстро". В частности, глава Пентагона обратил внимание не только на поставки самого вооружения, но и запасных частей и техническое обслуживание продаваемой техники.

Также читайте: 20 марта будет утверждено решение о финансировании боеприпасов для Украины, - Боррель