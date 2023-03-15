РУС
На "Рамштайне" будут искать "инновационное решение" проблемы производства боеприпасов, - Остин

Одной из тем заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн-10" будет поиск "инновационного решения" проблемы производства боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Так что эта Контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки. Нам также необходимо найти способы получить новые поставки боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны для Украины", - сказал он.

По словам главы Пентагона, с целью увеличения производства боеприпасов страны-участники этой Контактной группы объединяются, чтобы "вместе разработать инновационное решение проблем промышленного производства".

Читайте также: Весной и летом Украине предстоит тяжелая борьба. Проблему боеприпасов будут решать, - Пентагон

"И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы обеспечить покрытие потребностей Украины весной и в дальнейшем", - сказал Остин.

Он также подчеркнул, что партнеры должны обеспечить украинские войска всем необходим для дальнейшей борьбы, а выполнение взятых сторонами обязательств должно проходить "в полной мере и быстро". В частности, глава Пентагона обратил внимание не только на поставки самого вооружения, но и запасных частей и техническое обслуживание продаваемой техники.

Также читайте: 20 марта будет утверждено решение о финансировании боеприпасов для Украины, - Боррель

+7
Дивуюсь, як НАТО збиралось протистояти Московії? Україна рік воює, а вони тільки "збираються розробляти"!
15.03.2023 16:16 Ответить
+6
а вони по факту нам нічого не винні !!! усі питання до "найвеличнішого ... " !!! воно усю українську зброю в асфальт для танків кацапських закатало !!! 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 16:18 Ответить
+4
Будут искать "інноваційне вирішення"?
Чего его искать? "Томагавки".
15.03.2023 16:13 Ответить
Для нас Рамштайн, а в **********, шо за группа поддержки.
15.03.2023 16:12 Ответить
15.03.2023 16:13 Ответить
Пока перекрыться ракетами, кассетами и Джейдэмами, а попозже уже получить произведённые снаряды. А вообще конечно хочеться уже увидеть наш Рамштайн с участием главы Охфиса, Прэжыдэнта, Премьер-Министра, Главы ВРУ с путями решения этой проблемы
15.03.2023 16:19 Ответить
пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва ***********.

пічаль
15.03.2023 16:27 Ответить
15.03.2023 16:16 Ответить
15.03.2023 16:18 Ответить
До чого твій флуд? Я про НАТО і Московію, а ти про Зєлю і Пєтю
15.03.2023 16:26 Ответить
який флуд, ти про що ??? за 2.5 роки можна було зробити все щоб мати наприклад зі 100-200 гаубиць богдана, по 50-100 громів2, нептунів, вільх-м, тощо і не ходити з протягнутою просити у всіх дайте нам бо ***** напало !!! воно ткому і напало бо ви дибіли не готувалися до війни !!!
15.03.2023 16:32 Ответить
а в странах НАТО тоже все это время Зеля промышлял? как так получилось что всей Европой не могут набрать снарядов, а ты решил что Зеля за 4 года смог бы переплюнуть всю Европу?
15.03.2023 17:24 Ответить
Так що все - таки за Петю голосувати ? Я за нього голосував в 19 - му.
16.03.2023 07:04 Ответить
а сами кацапы как готовились,уже с осени снарядный голод,даже меньше года войны с Украиной)понятно что в войне с нато они бы максимум недельку протянули пока их бы томагавками и авиацией укатали полностью но все же все эти байки аля " за уралом склады с бк на 10 лет войны с нато)))))"...оказалось пшик)))
15.03.2023 16:41 Ответить
Снарядний голод у кацапів? Це вкид з ЗЕ-марафону. Подивіться на deep state щодо Бахмуту https://t.me/DeepStateUA/15953 . Цитую:

Дивлячись на ситуацію в Бахмуті снарядного голоду в кацапів немає
15.03.2023 20:11 Ответить
В цьому-то і полягає глобальна помилка путлера:якби він вдаврив по НАТО через Прибалтику і Калінінград, то зараз вже всім очевидно, що програма "НАТО (а не Київ) за 3 дні" мала всі шанси бути успішною. Як ми зараз бачимо, НАТО просто не було (і, до речі, не є) готовим до серйозної війни, а особливо з таким противником як росія. Перші залпи з градів по їх городах і вони пішли б на перемовини з путлером на його умовах.
15.03.2023 17:16 Ответить
поки що "рамштайни" не носять ознак постачання Україні тих видів озброєннь.котрі б допомогли гнати рашиста з окупованої ним України ."возня" подібна на змову ,згідно котрої Україна, мала би поступитися куйлу, своїми територіями.
15.03.2023 16:18 Ответить
тобто робити і передавати Україні не хочуть.

а що хочуть?
15.03.2023 16:19 Ответить
Я щось не розумію. Вчора Шольц - все буде. Зранку група НАТО - все буде. Рамштайн то окремо, чи намахали?
15.03.2023 16:25 Ответить
Є одне іноваційне рішення: дати нарешті нам ту зброю, яку ми вже давно просимо, і почекати кілька місяців. А далі ми швидко звільнимо свою територію і закінчимо цю війну. І вам не доведеться нічого шукати.

Але ж ви і далі будете тягнути кота за хвіст і робити вигляд, що щиро хочете нам допомогти...
15.03.2023 16:31 Ответить
не нехтуйте мінамі і снарядами.
розумію, всім мегабімбу-вундервафлю відразу дай.
спитайте любого лейтенанта, що по вуха в багнюці,
що його роті-взводу потрібно насамперед і зараз?
і якщо він вам відповість "Томагавки"?
сміло командіруйте в опу - там таких мішок і маленька торба....
15.03.2023 16:31 Ответить
Такие РАБСКИЕ ЫМПЕРИИ как парашка - это динозавры с маленькой башкой на длинной шее, покончить с ними легко (отрубив голову монстру), но нет ни политической воли, ни смелости и страх перед тем, что РАБЫ останутся без ХОЗЯЕВ и будут бузить!
15.03.2023 18:12 Ответить
Чого ви дивуєтесь? Пентагон півроку розробляв КОНТРАКТИ з підрядниками на виробництво зброї ВТЧ. Снарядів!!!! Пів року під час війни. Біда з керівництвом не тільки в нас. Або є гірше пояснення...
15.03.2023 21:30 Ответить
На "Рамштайні" шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва ***********,

Язык без костей: ОНИ "шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва".
16.03.2023 07:04 Ответить
Щось в мене таке враження що було би краще щоб у нас були такі союзники як у них , а у них такі як у нас.
16.03.2023 07:06 Ответить
 
 