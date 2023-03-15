На "Рамштайне" будут искать "инновационное решение" проблемы производства боеприпасов, - Остин
Одной из тем заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн-10" будет поиск "инновационного решения" проблемы производства боеприпасов.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Так что эта Контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки. Нам также необходимо найти способы получить новые поставки боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны для Украины", - сказал он.
По словам главы Пентагона, с целью увеличения производства боеприпасов страны-участники этой Контактной группы объединяются, чтобы "вместе разработать инновационное решение проблем промышленного производства".
"И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы обеспечить покрытие потребностей Украины весной и в дальнейшем", - сказал Остин.
Он также подчеркнул, что партнеры должны обеспечить украинские войска всем необходим для дальнейшей борьбы, а выполнение взятых сторонами обязательств должно проходить "в полной мере и быстро". В частности, глава Пентагона обратил внимание не только на поставки самого вооружения, но и запасных частей и техническое обслуживание продаваемой техники.
Чего его искать? "Томагавки".
пічаль
Дивлячись на ситуацію в Бахмуті снарядного голоду в кацапів немає
а що хочуть?
Але ж ви і далі будете тягнути кота за хвіст і робити вигляд, що щиро хочете нам допомогти...
розумію, всім мегабімбу-вундервафлю відразу дай.
спитайте любого лейтенанта, що по вуха в багнюці,
що його роті-взводу потрібно насамперед і зараз?
і якщо він вам відповість "Томагавки"?
сміло командіруйте в опу - там таких мішок і маленька торба....
Язык без костей: ОНИ "шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва".