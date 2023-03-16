Британія закликає РФ поважати міжнародний повітряний простір, - Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував інцидент з російським винищувачем та американським безпілотником у Чорному морі і закликав Москву поважати міжнародний повітряний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Цьому передувала заява США про те, що дії Росії спричинили падіння одного з її безпілотників у Чорне море.

"Головне тут у тому, щоб усі сторони поважали міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо до цього російську сторону", - заявив Воллес.

"Американці заявили, що вони вважають, що дії Росії є непрофесійними", - додав він.

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Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.