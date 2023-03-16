Британія закликає РФ поважати міжнародний повітряний простір, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував інцидент з російським винищувачем та американським безпілотником у Чорному морі і закликав Москву поважати міжнародний повітряний простір.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Цьому передувала заява США про те, що дії Росії спричинили падіння одного з її безпілотників у Чорне море.
"Головне тут у тому, щоб усі сторони поважали міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо до цього російську сторону", - заявив Воллес.
"Американці заявили, що вони вважають, що дії Росії є непрофесійними", - додав він.
Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
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а США у відповідь потрібно зняти дурне самообмеження на удари HIMARS по території мордору.
тоді росію за нахабство не покарали, зло упевнилося що воно безкарне, ЗРОСЛО і пішло вбивати.
Ви закликаєте щось поважати дебілів, що приіздили до вас "дивитись на шпілі" і труїти Скрипалів?!
но они ЕСТЬ.
крайне глупо обвинять в пустом балабольстве министра обороны Британии. БРИТАНИИ!
значит, хорошо сраки у вас горят от политики Британии. правильно все делают.
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган 27 июня 2016 года выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул готовность делать всё возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россиейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83-24_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8#cite_note-103 [
28 июля бывший премьер-министр Турции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83 Ахмет Давутоглу признался, что это он отдал приказ об уничтожении российского Су-24. Кроме того, два пилота, сбивших Су-24, которые участвовали в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_(2016) попытке военного переворота , были арестованы турецкими властями. Предполагаемый убийца российского пилота Альпарслан Челик находится в Турции под стражей.
"У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - написал Эрдоган в послании. "Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью", - цитирует Эрдогана Кремль. Позднее это подтвердил и официальный представитель президента Турции, уточнив, что извинения касаются только семьи погибшего пилота, но не России.
В послании Эрдогана также отмечается, что в отношении гражданина Турции, который "ассоциируется со смертью российского пилота", ведется расследование.
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