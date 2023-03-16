УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10147 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 514 23

Британія закликає РФ поважати міжнародний повітряний простір, - Воллес

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував інцидент з російським винищувачем та американським безпілотником у Чорному морі і закликав Москву поважати міжнародний повітряний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Цьому передувала заява США про те, що дії Росії спричинили падіння одного з її безпілотників у Чорне море.

"Головне тут у тому, щоб усі сторони поважали міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо до цього російську сторону", - заявив Воллес.

"Американці заявили, що вони вважають, що дії Росії є непрофесійними", - додав він.

Також дивіться: Атака російського Су-27 на американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. ВIДЕО

Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

Автор: 

безпілотник (4425) Велика Британія (5687) росія (66417) Воллес Бен (218)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Потрібно діяти як Ердоган збив ватольот. Інакше кацапня не розуміє і такі заклики сприймає як слабкість.
показати весь коментар
16.03.2023 13:22 Відповісти
+3
Щоб поважали требе там втопити все, що після "москви" лишилося.
показати весь коментар
16.03.2023 13:18 Відповісти
+3
Можливо, це формальність, але вам, панове бріти, самим не смішно це робити?!
Ви закликаєте щось поважати дебілів, що приіздили до вас "дивитись на шпілі" і труїти Скрипалів?!
показати весь коментар
16.03.2023 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб поважали требе там втопити все, що після "москви" лишилося.
показати весь коментар
16.03.2023 13:18 Відповісти
краще було б промовчати...
а США у відповідь потрібно зняти дурне самообмеження на удари HIMARS по території мордору.
показати весь коментар
16.03.2023 13:41 Відповісти
не здивуюся якщо за штурвалом був той самий літун що збив 13 років тому грузинський дрон над чорним морем.

тоді росію за нахабство не покарали, зло упевнилося що воно безкарне, ЗРОСЛО і пішло вбивати.
показати весь коментар
16.03.2023 13:19 Відповісти
Можливо, це формальність, але вам, панове бріти, самим не смішно це робити?!
Ви закликаєте щось поважати дебілів, що приіздили до вас "дивитись на шпілі" і труїти Скрипалів?!
показати весь коментар
16.03.2023 13:20 Відповісти
публичные заявления с осуждением - одна из его обязанностей. А действия чаще всего остаются за кадром. Ибо болтун - находка для шпиона.
но они ЕСТЬ.
крайне глупо обвинять в пустом балабольстве министра обороны Британии. БРИТАНИИ!
показати весь коментар
16.03.2023 13:25 Відповісти
А де ви побачили звинувачення? Ще й в "пустому балабольстві"?
показати весь коментар
16.03.2023 14:23 Відповісти
Оці їхні заклики ну просто жалюгідні. Вони рахувати скільки разів русня на них хоч якось відреагувала?
показати весь коментар
16.03.2023 13:21 Відповісти
жалкие не заявления. а высеры ботов против министра обороны Британии.
значит, хорошо сраки у вас горят от политики Британии. правильно все делают.
показати весь коментар
16.03.2023 13:27 Відповісти
Потрібно діяти як Ердоган збив ватольот. Інакше кацапня не розуміє і такі заклики сприймає як слабкість.
показати весь коментар
16.03.2023 13:22 Відповісти
плохой совет. Ибо со временем Эрдоган дал заднюю.

Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган 27 июня 2016 года выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул готовность делать всё возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россиейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83-24_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8#cite_note-103 [

28 июля бывший премьер-министр Турции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83 Ахмет Давутоглу признался, что это он отдал приказ об уничтожении российского Су-24. Кроме того, два пилота, сбивших Су-24, которые участвовали в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_(2016) попытке военного переворота , были арестованы турецкими властями. Предполагаемый убийца российского пилота Альпарслан Челик находится в Турции под стражей.
показати весь коментар
16.03.2023 13:30 Відповісти
Чушь. Кацапский блохолет сбили в ноябре 2015. Эрдоган не давал заднюю и не извинялся. Четко тогда сказал в духе "нехй шастать!". А после попытки переворота в июле 2016 на пилотов, которые учавствовали в мятеже просто повесили лишнее обвинение.
показати весь коментар
16.03.2023 13:41 Відповісти
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган в личном письме президенту России Владимиру Путину извинился перед родственниками пилота за то, что турецкие военные сбили российский Су-24, вследствие чего погиб пилот.

"У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации", - написал Эрдоган в послании. "Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью", - цитирует Эрдогана Кремль. Позднее это подтвердил и официальный представитель президента Турции, уточнив, что извинения касаются только семьи погибшего пилота, но не России.

В послании Эрдогана также отмечается, что в отношении гражданина Турции, который "ассоциируется со смертью российского пилота", ведется расследование.
показати весь коментар
16.03.2023 14:04 Відповісти
Це яке джерело ви цитуєте?
Можна посилання?
показати весь коментар
16.03.2023 14:25 Відповісти
DW. гугл в помощь, лень сейчас искать.
показати весь коментар
17.03.2023 12:06 Відповісти
Ага, зразу вірю, DW російською...
Чи ти в Гугл-транслейт асс?
показати весь коментар
17.03.2023 12:30 Відповісти
Підорафія це невиліковний дебіл, якого тільки смерть заставить перестати зневажати все і вся!
показати весь коментар
16.03.2023 13:28 Відповісти
Волес твої поважання русофашисто тупо до лампочки,ви поки не зібєте тих піда..сів нічого не буде.Ті занепокоєння і стурбування їм як мертвому припарка!
показати весь коментар
16.03.2023 13:45 Відповісти
Слова непідріплені діями, призводять до девальвації власного авторитету
показати весь коментар
16.03.2023 13:45 Відповісти
Заклики та стурбованість - єдине, на що Захід здатний? Кацапи задоволені...
показати весь коментар
16.03.2023 13:46 Відповісти
если бы это было все, на что способен Запад, то мы бы сейчас оборонялись не под Бахмутом, а где-то под Буковелем.
показати весь коментар
16.03.2023 14:05 Відповісти
як би українці, стільки раз були б стурбовані, як гейропейці, то лінія зіткнення вже булаб в районі ламанша .....
показати весь коментар
16.03.2023 14:13 Відповісти
О, сразу кацапские агенты прибежали критиковать ВБ.
показати весь коментар
16.03.2023 13:52 Відповісти
😂😂😂...закликали... рф... поважати...😂😂😂.
показати весь коментар
16.03.2023 14:12 Відповісти
 
 