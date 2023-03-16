Зеленський і Сунак обговорили оборону Бахмуту та економічну підтримку

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Української держави повідомив у твіттері.

"Хороша розмова з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмуту. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України", - зазначив він.

Президент додав, що Україна цінує незмінну позицію Великої Британії.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак упевнений, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин, але зараз Києву потрібна додаткова підтримка для забезпечення переваги на полі бою

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