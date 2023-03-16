РУС
Новости
Зеленский и Сунак обсудили оборону Бахмута и экономическую поддержку

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Украинского государства сообщил в твиттере.

"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины", - отметил он.

Президент добавил, что Украина ценит неизменную позицию Великобритании.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна дополнительная поддержка для обеспечения преимущества на поле боя.

Читайте также: Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров

Зеленский Владимир (22060) Бахмут (1609) Сунак Риши (129)
Топ комментарии
+6
16.03.2023 18:50 Ответить
+5
+5
Воно під коксом 24/7
16.03.2023 19:19 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1636371281884098561 2 ч

Бутусов Одного з кращих комбатів ЗСУ знімають з посади За інтерв'ю "Вашингтон пост" Комбат 46 аеромоб\бр\з позивн\"Купол" воював з 2014 "Купол"-єдиний кадр\військ\у батальоні,повністю складен\з резервістів З 500 бійців 1 складу загинуло-100 Поранено-400
16.03.2023 18:44 Ответить
Так говорять шо "раді піара" "Лідар" наказав раніш - штурмувати острівець той , оЗмієний, ну і отримали то шо орки вбили підготовлених спеців, які просто нахрен там були непотрібні, там просто контролювати можна береговими комплексами, та й просто банальними "градами".
так шо... я от якби ходив голосувати, і голосував би за клоуна, то сказав би шо я 2 рази п..дар, але я просто не ходив, бо ненавиджу вже і тоді всю нашу "політику".тук-тук(ой...!!!(ховається від воєнкома))
16.03.2023 19:02 Ответить
так учора кіно показали по г+г 15 чоловік загинуло доки політика суне носа в військо то доті і буде біда
16.03.2023 19:14 Ответить
та ну нах(я з сумом і з ПІздєц яким обуренням) - воно ж сделало там, да и наверное не только - топо - "операция - если удачно, то = видос, если нет, то = "них.я
єто же **** то же самое почти как и ***** - давай зохвотІ - ой, нет, так нет, ну ладно, давй.Те про надои уродов и корово-цементобудивництва.
мля...а народ... бівает типо.... ну, демократия, там же біло 39 челов - Вибірай мля.. я вот плевался и не пошел. мля, не переключил на кац. клавиатуру, ну и пох, кацапам - смерть, а нам прикол
16.03.2023 19:36 Ответить
говорили-балакали сіли заплакати
балачки тріпати зе може а на роялі як грае мурку
16.03.2023 18:49 Ответить
Який стіл перемовин? Ще один..мокшу треба винищити..загнати на болота..бо ці падли оговтаються, зроблять роботу над помилками і років через 20 знову почнуть.

Стіл перемовин - це поступки з обидвох сторін. Це що, ми їм так і залишимо загарбане?? Чи нехай наголошує, що перемовини на НАШИХ умовах. Поверненням всіх полонених, дітей, земель, репарації. Заборона виготовляти зброю. Будь яку.

Зробили з цього гебнявого урода нового гітлера, а ми вигрібаємо.
16.03.2023 18:49 Ответить
ахаха,
ти умнік почитай за Гітлера.
ти обісрешся, просто за то шо ти "срав.ніл" ***** з ним.
ти тупо, ну так як всі совки, - кричиш, не знаючи шо й до чого.
дурень та й годі.
"гойда" ****.
16.03.2023 19:04 Ответить
Ти в очі довбишся??
показать весь комментарий
ти сама може не з тим і не те зрів.нюєш
гівнопутіна зрівнюють з Гітлером хіба що
або звіздараси, або совки, що одне й те ж.
я ж ясно написав - Гітлер був солдатом.
Може я й ненавиджу Сталіна, але, срівнювати Гітлера з ****** = ти підар.
. гггг. ну просто тупо. реально. ти би почитав як воював Гітлер - у нас солдатів таких мож 15, а може 30, а може взагалі 5 знайдеться. і ок, - я то не брешу, можеш сам почитати. буде мені тут вознікать то ..(сорі, але совків - ненавижу)
16.03.2023 19:29 Ответить
По перше. Я тобі не тикала. Але, як тобі завгодно. Потицяю тоді.

Гітлер був художником, а не солдатом. Він дивом вижив. І на підставі цього, коли у окопі загинули всі, він вигадав, що є мєссією. А не євреєм з бідної родини.

По друге, дєвочка, тобі що, вже коксу зелені друзі відсипали? Бо не тяпниця, а вже хню мелеш.
16.03.2023 20:00 Ответить
а, ну ок, ви не одна пише.Те тут
ну так звісно шо, ... скажімо, тоді є "доля" т.з., так як і про і за - і як завгодно, але, ту нашу Зелю ""доля вибрала""(про шо говорю цілком справедливо, так як всі козли про це знали шо виберуть козла.)),
так шо - все ж "вибрано"?
мені смішно з вірунів шо кричать - ой, чо нападуть - ...(мля, "")там написано ж)Ж?
так шо - шо - чо ти тут мені пишеш - я то не екстрасенс(исивка)(смешно как феминизмі пишут на

ТСН)
дебилі - типо "как там.. тегерановкаЮ, или чепушиловка или мля.. некромантка и екстрасенсорка ггггггггггггггггггггг и еще чет.. екстрасенсорка"
16.03.2023 20:44 Ответить
16.03.2023 18:50 Ответить
вроді перекривили висловлювання.
ти - русня шолі?
там інакше сказано, дурень!
16.03.2023 19:05 Ответить
До речі, а куди таки ділися Шевролє Тахо, передані США для евакуації цивільного населення? 50 потужних позашляховиків це все ж ***** собі техніка, поки МО в армію передає іржаві ПАЗи, які тримаються купи тільки завдяки пташиному лайну і десяткам шарів фарби, назбираних за роки.
показать весь комментарий
я так само так і думаю, бо тут - йди і воюй, а у вас на Києві - крадуть та їздять, ось так.(ну, так у нас тут думають - чо ви не воюєш, йди)
показать весь комментарий
Знов кляньчив дєтішкам на молочішко.
16.03.2023 18:56 Ответить
хороша розмова,то типу".. де наші Торнадо?"хамовита скотина по іншому не вміє говорити з партнерами..
16.03.2023 18:57 Ответить
Воно під коксом 24/7
16.03.2023 19:19 Ответить
дуже на то схоже..."...кокаїн проникає у мозок і блокує процес зворотного захоплення дофаміну,який відповідає в організмі за процес руху,уваги і навчання.Після отримання дози у залежного виникає помилкове відчуття всемогутності..."
16.03.2023 19:44 Ответить
Це вже перебор -- якщо в нас висока корупція -- то нам і помагати не треба -- а солдати в чому винні .
16.03.2023 19:09 Ответить
що таке колективна відповідальність,знаєте?..винні всі,хто обирав цього дегенерата і хто не обирав-тоже..
16.03.2023 19:35 Ответить
В нас зараз не тои час шоб заиматись самобічеванієм і посипати голову попелом .
16.03.2023 20:40 Ответить
 
 