Зеленский и Сунак обсудили оборону Бахмута и экономическую поддержку

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Украинского государства сообщил в твиттере.

"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины", - отметил он.

Президент добавил, что Украина ценит неизменную позицию Великобритании.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна дополнительная поддержка для обеспечения преимущества на поле боя.

