Зеленский и Сунак обсудили оборону Бахмута и экономическую поддержку
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Украинского государства сообщил в твиттере.
"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины", - отметил он.
Президент добавил, что Украина ценит неизменную позицию Великобритании.
Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна дополнительная поддержка для обеспечения преимущества на поле боя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1636371281884098561 2 ч
Бутусов Одного з кращих комбатів ЗСУ знімають з посади За інтерв'ю "Вашингтон пост" Комбат 46 аеромоб\бр\з позивн\"Купол" воював з 2014 "Купол"-єдиний кадр\військ\у батальоні,повністю складен\з резервістів З 500 бійців 1 складу загинуло-100 Поранено-400
так шо... я от якби ходив голосувати, і голосував би за клоуна, то сказав би шо я 2 рази п..дар, але я просто не ходив, бо ненавиджу вже і тоді всю нашу "політику".тук-тук(ой...!!!(ховається від воєнкома))
єто же **** то же самое почти как и ***** - давай зохвотІ - ой, нет, так нет, ну ладно, давй.Те про надои уродов и корово-цементобудивництва.
мля...а народ... бівает типо.... ну, демократия, там же біло 39 челов - Вибірай мля.. я вот плевался и не пошел. мля, не переключил на кац. клавиатуру, ну и пох, кацапам - смерть, а нам прикол
балачки тріпати зе може а на роялі як грае мурку
Стіл перемовин - це поступки з обидвох сторін. Це що, ми їм так і залишимо загарбане?? Чи нехай наголошує, що перемовини на НАШИХ умовах. Поверненням всіх полонених, дітей, земель, репарації. Заборона виготовляти зброю. Будь яку.
Зробили з цього гебнявого урода нового гітлера, а ми вигрібаємо.
ти умнік почитай за Гітлера.
ти обісрешся, просто за то шо ти "срав.ніл" ***** з ним.
ти тупо, ну так як всі совки, - кричиш, не знаючи шо й до чого.
дурень та й годі.
"гойда" ****.
гівнопутіна зрівнюють з Гітлером хіба що
або звіздараси, або совки, що одне й те ж.
я ж ясно написав - Гітлер був солдатом.
Може я й ненавиджу Сталіна, але, срівнювати Гітлера з ****** = ти підар.
. гггг. ну просто тупо. реально. ти би почитав як воював Гітлер - у нас солдатів таких мож 15, а може 30, а може взагалі 5 знайдеться. і ок, - я то не брешу, можеш сам почитати. буде мені тут вознікать то ..(сорі, але совків - ненавижу)
Гітлер був художником, а не солдатом. Він дивом вижив. І на підставі цього, коли у окопі загинули всі, він вигадав, що є мєссією. А не євреєм з бідної родини.
По друге, дєвочка, тобі що, вже коксу зелені друзі відсипали? Бо не тяпниця, а вже хню мелеш.
ну так звісно шо, ... скажімо, тоді є "доля" т.з., так як і про і за - і як завгодно, але, ту нашу Зелю ""доля вибрала""(про шо говорю цілком справедливо, так як всі козли про це знали шо виберуть козла.)),
так шо - все ж "вибрано"?
мені смішно з вірунів шо кричать - ой, чо нападуть - ...(мля, "")там написано ж)Ж?
так шо - шо - чо ти тут мені пишеш - я то не екстрасенс(исивка)(смешно как феминизмі пишут на
ТСН)
дебилі - типо "как там.. тегерановкаЮ, или чепушиловка или мля.. некромантка и екстрасенсорка ггггггггггггггггггггг и еще чет.. екстрасенсорка"
ти - русня шолі?
там інакше сказано, дурень!