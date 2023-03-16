Швеція передасть Україні вісім артилерійських установок Archer
Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NV з посиланням на Dagens Nyheter.
"Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи", - йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Джонсона.
Згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.
Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються в понад шість мільярдів крон (приблизно 537 329 544 млн євро). Це гроші, які збройні сили мають одержати протягом 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.
"Можна сказати, що система Archer - це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерійській системі противника робить Archer унікальним", - додав Джонсон.
Україна отримає установки за кілька місяців, на них будуть встановлені комп'ютери для управління вогнем, відбудуться навчання українського персоналу, а також поряд з Україною буде створено логістичний хаб для обслуговування та ремонту. Вважається, що Україна може використати шість із восьми одиниць одночасно на полі бою, оскільки дві необхідно тримати в резерві, щоб мати можливість підібрати запчастини.
Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 перебувають на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.
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і так ви, дідок, тупото кричиш шоб я йшов воювати - нє, у мене захворювання є - Викреван закручунець - - слаба мужекринє.
я інвалід, (біжить доказувати)
чо ти до мене доколєбався то?
йди сам, я то не хочу за "Неньку" мочитись.
прямо кажу, так, я пацан, ну і просто мені впадлу.
просто прямо кажу, а ти дєд, ну і шо?
чо тут спорити то?
мені впадлу, тобі тим більше
самі москалі об ствол не часто вбиваються.
може. ну так погугли - всі про це кричали вже рік, а ти - ой, а шо за завод. Заводський завод.
Вилазе тут створіння с заводськими заводами
"проєкт "Укроборонпрому""
правда ненавиджу словечко "проЄкт".
який ужас.
слиш, мужик, а я ж не казав - шо НЕ зроблено ПІСЛЯ того як напали, а ДО того, нє?
ніхера різниця, м?
давай не будеш виглядати дурнем, ок?
екскалібури починають розсипатися після влучання, не вибухають як кажуть з нуля.
раптово.
як на мене якщо армії сіли на сраки то перемагає той хто має більше снарядів.
тож, зараз саме час вдарити по москалям БЕЗЛІМІТНИМ наданням снарядів а не як сьогодні жабоїди заявили що вони не хочуть щоб на війні хтось окрім країн ЕС наживався тож вони проти виготовлення снарядів у потрібній кількости за межами ЕС.
Мужні солдати і Легіон, Рицарські, Агресивні - тільки зачепи(зразу здадуться)
подяка друзям-шведам від донецько-сумського полтавця (ого?!), а тепер ще й киянина..