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Новини
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Швеція передасть Україні вісім артилерійських установок Archer

сау,archer

Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  NV з посиланням на  Dagens Nyheter.

"Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи", - йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Джонсона.

Згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.

Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються в понад шість мільярдів крон (приблизно 537 329 544 млн євро). Це гроші, які збройні сили мають одержати протягом 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2, - Остін

"Можна сказати, що система Archer - це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерійській системі противника робить Archer унікальним", - додав Джонсон.

Україна отримає установки за кілька місяців, на них будуть встановлені комп'ютери для управління вогнем, відбудуться навчання українського персоналу, а також поряд з Україною буде створено логістичний хаб для обслуговування та ремонту. Вважається, що Україна може використати шість із восьми одиниць одночасно на полі бою, оскільки дві необхідно тримати в резерві, щоб мати можливість підібрати запчастини.

Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 перебувають на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.

Також читайте: Швеція надасть 30 мільйонів доларів на підтримку енергетики України

Автор: 

допомога (8483) Швеція (976) техніка (1872) артилерія (803) САУ (233)


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Топ коментарі
+27
Щира подяка Швеціі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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16.03.2023 19:02 Відповісти
+24
Супер!...
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16.03.2023 19:01 Відповісти
+16
Це як снайперська гвинтівка тільки в артилерії...
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16.03.2023 19:03 Відповісти
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16.03.2023 19:01 Відповісти
Мы вам, *******, припомним битву под Полтавой.
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16.03.2023 19:02 Відповісти
Москалю, іди смокчи далі в свого плєшивого недофюрера і радій)
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16.03.2023 19:11 Відповісти
Він мабуть , має на увазі, що відплатемо москалям за поразку шведів+Мазепа під Полтавою.
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16.03.2023 19:41 Відповісти
Ну саме так! Він же написав підори,..А з історії ми знаємо що були Шведи і Карл 12 і Мазепа з козаками однієї сторони ,а підори і пьйотр 1 з другої.
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16.03.2023 20:35 Відповісти
Полта́вська би́тва - битва між союзними військами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII Карла XII , гетьмана https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0 Івана Мазепи та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Костя Гордієнка з одного боку, і московською армією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86 Петра I з іншого.
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16.03.2023 19:56 Відповісти
Московською армією і частиною козаків
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16.03.2023 23:10 Відповісти
Знову "нажерся"?
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16.03.2023 19:55 Відповісти
вас це хвилює?
і так ви, дідок, тупото кричиш шоб я йшов воювати - нє, у мене захворювання є - Викреван закручунець - - слаба мужекринє.
я інвалід, (біжить доказувати)
чо ти до мене доколєбався то?
йди сам, я то не хочу за "Неньку" мочитись.
прямо кажу, так, я пацан, ну і просто мені впадлу.
просто прямо кажу, а ти дєд, ну і шо?
чо тут спорити то?
мені впадлу, тобі тим більше
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16.03.2023 21:21 Відповісти
Та мені "похрєн" - чим ти займаєшся і який стан твого здоров"я (будеш так "квасить" - ніякого здоров"я не вистачить) Просто май до себе шану - не показуй усім форумчанам який ти алкоголік ....
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16.03.2023 21:34 Відповісти
Кому???
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16.03.2023 19:51 Відповісти
Щира подяка Швеціі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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16.03.2023 19:02 Відповісти
сподіваюся про снаряди не забули, ага.

самі москалі об ствол не часто вбиваються.
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16.03.2023 19:03 Відповісти
ну так, завод шо випускав снаряди, заЗелі влади так перейшов було на один день роботи в тиждень - писали так. охоче вірю, Єлдак не дасть збрехать
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16.03.2023 19:17 Відповісти
А він взагалі був той завод?
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16.03.2023 21:47 Відповісти
Аж три заводи випускали. Причому всі три міста з заводами починаються з букви "К"
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16.03.2023 23:11 Відповісти
Оце здивували, і щось це за заводи?
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17.03.2023 00:20 Відповісти
Лучік.
може. ну так погугли - всі про це кричали вже рік, а ти - ой, а шо за завод. Заводський завод.
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17.03.2023 07:44 Відповісти
А шо там гуглити, ось для тебе, спеціально про якісь три заводських заводи https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/ Україна запустила виробництво дефіцитних 152-міліметрових снарядів. Чому тільки зараз?


Вилазе тут створіння с заводськими заводами
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17.03.2023 10:01 Відповісти
так слава Перуну шо напоумив Єрмака зробити заводи.

"проєкт "Укроборонпрому""

правда ненавиджу словечко "проЄкт".
який ужас.

слиш, мужик, а я ж не казав - шо НЕ зроблено ПІСЛЯ того як напали, а ДО того, нє?
ніхера різниця, м?
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17.03.2023 10:18 Відповісти
Мужик, ти про що взагалі? Як не було ніяких заводів, так і нема.
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17.03.2023 10:33 Відповісти
тут навіть було не раз шо виробник мін(ті шо вистрілюються) - скоротив виробництво, чи навіть то шо МОУ - не закуповувало жодної міни для армії.
давай не будеш виглядати дурнем, ок?
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17.03.2023 11:08 Відповісти
Ескалібури підгонять Штати. Арчер через довжину ствола дуже далекобійний, а з плануючими керованими снарядами дістане ще далі. Це буде як макміллан 50 з лапуа для хірургічного удару
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16.03.2023 19:18 Відповісти
макміллан 50 з лапуа якщо влучить то влучить.

екскалібури починають розсипатися після влучання, не вибухають як кажуть з нуля.

раптово.

як на мене якщо армії сіли на сраки то перемагає той хто має більше снарядів.

тож, зараз саме час вдарити по москалям БЕЗЛІМІТНИМ наданням снарядів а не як сьогодні жабоїди заявили що вони не хочуть щоб на війні хтось окрім країн ЕС наживався тож вони проти виготовлення снарядів у потрібній кількости за межами ЕС.
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16.03.2023 19:27 Відповісти
До чого тут якісь жабоіди? Ти новиною помилився.
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16.03.2023 19:36 Відповісти
може він має на увазі шо жабоїдська армія дала б такого п.. оркам шо аж до Уралу би заховались.
Мужні солдати і Легіон, Рицарські, Агресивні - тільки зачепи(зразу здадуться)
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17.03.2023 11:11 Відповісти
У Archer такая же длина ствола (52 клб.) как и других современных западных САУ в ВСУ ( Caesar, Zuzana2,Pzh 2000, Krab). Дальность стрельбы одинаковая.
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16.03.2023 19:29 Відповісти
А вот по скорости развертывания, высокоточного отстрела и свертывания Арчерам равных в мире нет.
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16.03.2023 19:38 Відповісти
Эффективность любого оружия покажет только поле боя, да ещё при наличии прямых рук, правильной тактики и снабжения
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16.03.2023 19:44 Відповісти
Сашко Бабенко запіздав нагадати, то 100% забули, ага.
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16.03.2023 19:32 Відповісти
Це як снайперська гвинтівка тільки в артилерії...
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16.03.2023 19:03 Відповісти
Дякуємо шана
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16.03.2023 19:23 Відповісти
Шось мені останнім часом Джонсони все більше і більше подобаються.Борис,а тепер ще й Пол підтягується
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16.03.2023 19:49 Відповісти
Дякуємо!Наш давній союзник проти кацапів, ще з часів Карла 12..
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16.03.2023 20:14 Відповісти
З часів Богдана. Перед смертю він заключив союз з Трансильванією і Швецією
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16.03.2023 23:12 Відповісти
Даже 6 арчеров могут шороху навести, скажем если их эскалибурами заряжать и выносить по 2-3 вражеских арты в сутки
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16.03.2023 20:36 Відповісти
сподіваймося, що вумний нарІд України більше не помилиться.......
подяка друзям-шведам від донецько-сумського полтавця (ого?!), а тепер ще й киянина..
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16.03.2023 20:39 Відповісти
читал про этого Лучника пару лет назад. Это фантастика. А теперь они у нас будут на вооружении, это супер
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16.03.2023 21:12 Відповісти
отличная машина, спасибо шведам огромное, вот уж реально от кого не ожидал ничего подобного...
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16.03.2023 22:09 Відповісти
,,получит через несколько месяцев,,! А мона к новому году? Ну чтоб и согреваться в том числе!
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16.03.2023 22:28 Відповісти
 
 