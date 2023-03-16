Швеция передаст Украине восемь артиллерийских установок Archer
Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NV со ссылкой на Dagens Nyheter.
"Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы", - говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Джонсона.
Согласно дополнительным поправкам в бюджет, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2.
Итого восемь артиллерийских орудий и десять танков оцениваются в более шести миллиардов крон (приблизительно 537 329 544 млн евро). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в течение 2024−2026 годов, чтобы иметь возможность заменить то, что передадут Украине.
"Можно сказать, что система Archer — это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным", — добавил Джонсон.
Украина получит установки через несколько месяцев, на них будут установлены компьютеры для управления огнем, состоятся обучение украинского персонала, а также рядом с Украиной будет создан логистический хаб для обслуживания и ремонта. Считается, что Украина может использовать шесть из восьми единиц одновременно на поле боя, поскольку две необходимо держать в резерве, чтобы получить возможность подобрать запчасти.
У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.
подяка друзям-шведам від донецько-сумського полтавця (ого?!), а тепер ще й киянина..