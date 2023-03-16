РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4019 посетителей онлайн
Новости
7 239 44

Швеция передаст Украине восемь артиллерийских установок Archer

сау,archer

Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NV со ссылкой на Dagens Nyheter.

"Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы", - говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Джонсона.

Согласно дополнительным поправкам в бюджет, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2.

Итого восемь артиллерийских орудий и десять танков оцениваются в более шести миллиардов крон (приблизительно 537 329 544 млн евро). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в течение 2024−2026 годов, чтобы иметь возможность заменить то, что передадут Украине.

Читайте также: Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2, - Остин

"Можно сказать, что система Archer — это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным", — добавил Джонсон.

Украина получит установки через несколько месяцев, на них будут установлены компьютеры для управления огнем, состоятся обучение украинского персонала, а также рядом с Украиной будет создан логистический хаб для обслуживания и ремонта. Считается, что Украина может использовать шесть из восьми единиц одновременно на поле боя, поскольку две необходимо держать в резерве, чтобы получить возможность подобрать запчасти.

У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.

Смотрите также: Боевая работа артиллерийского расчета ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

помощь (8122) Швеция (1038) техника (1818) артиллерия (668) САУ (227)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Щира подяка Швеціі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
16.03.2023 19:02 Ответить
+24
Супер!...
показать весь комментарий
16.03.2023 19:01 Ответить
+16
Це як снайперська гвинтівка тільки в артилерії...
показать весь комментарий
16.03.2023 19:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер!...
показать весь комментарий
16.03.2023 19:01 Ответить
Мы вам, *******, припомним битву под Полтавой.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:02 Ответить
Москалю, іди смокчи далі в свого плєшивого недофюрера і радій)
показать весь комментарий
16.03.2023 19:11 Ответить
Він мабуть , має на увазі, що відплатемо москалям за поразку шведів+Мазепа під Полтавою.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:41 Ответить
Ну саме так! Він же написав підори,..А з історії ми знаємо що були Шведи і Карл 12 і Мазепа з козаками однієї сторони ,а підори і пьйотр 1 з другої.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:35 Ответить
Полта́вська би́тва - битва між союзними військами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII Карла XII , гетьмана https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0 Івана Мазепи та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Костя Гордієнка з одного боку, і московською армією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86 Петра I з іншого.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:56 Ответить
Московською армією і частиною козаків
показать весь комментарий
16.03.2023 23:10 Ответить
Знову "нажерся"?
показать весь комментарий
16.03.2023 19:55 Ответить
вас це хвилює?
і так ви, дідок, тупото кричиш шоб я йшов воювати - нє, у мене захворювання є - Викреван закручунець - - слаба мужекринє.
я інвалід, (біжить доказувати)
чо ти до мене доколєбався то?
йди сам, я то не хочу за "Неньку" мочитись.
прямо кажу, так, я пацан, ну і просто мені впадлу.
просто прямо кажу, а ти дєд, ну і шо?
чо тут спорити то?
мені впадлу, тобі тим більше
показать весь комментарий
16.03.2023 21:21 Ответить
Та мені "похрєн" - чим ти займаєшся і який стан твого здоров"я (будеш так "квасить" - ніякого здоров"я не вистачить) Просто май до себе шану - не показуй усім форумчанам який ти алкоголік ....
показать весь комментарий
16.03.2023 21:34 Ответить
Кому???
показать весь комментарий
16.03.2023 19:51 Ответить
Щира подяка Швеціі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
16.03.2023 19:02 Ответить
сподіваюся про снаряди не забули, ага.

самі москалі об ствол не часто вбиваються.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:03 Ответить
ну так, завод шо випускав снаряди, заЗелі влади так перейшов було на один день роботи в тиждень - писали так. охоче вірю, Єлдак не дасть збрехать
показать весь комментарий
16.03.2023 19:17 Ответить
А він взагалі був той завод?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:47 Ответить
Аж три заводи випускали. Причому всі три міста з заводами починаються з букви "К"
показать весь комментарий
16.03.2023 23:11 Ответить
Оце здивували, і щось це за заводи?
показать весь комментарий
17.03.2023 00:20 Ответить
Лучік.
може. ну так погугли - всі про це кричали вже рік, а ти - ой, а шо за завод. Заводський завод.
показать весь комментарий
17.03.2023 07:44 Ответить
А шо там гуглити, ось для тебе, спеціально про якісь три заводських заводи https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/ Україна запустила виробництво дефіцитних 152-міліметрових снарядів. Чому тільки зараз?


Вилазе тут створіння с заводськими заводами
показать весь комментарий
17.03.2023 10:01 Ответить
так слава Перуну шо напоумив Єрмака зробити заводи.

"проєкт "Укроборонпрому""

правда ненавиджу словечко "проЄкт".
який ужас.

слиш, мужик, а я ж не казав - шо НЕ зроблено ПІСЛЯ того як напали, а ДО того, нє?
ніхера різниця, м?
показать весь комментарий
17.03.2023 10:18 Ответить
Мужик, ти про що взагалі? Як не було ніяких заводів, так і нема.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:33 Ответить
тут навіть було не раз шо виробник мін(ті шо вистрілюються) - скоротив виробництво, чи навіть то шо МОУ - не закуповувало жодної міни для армії.
давай не будеш виглядати дурнем, ок?
показать весь комментарий
17.03.2023 11:08 Ответить
Ескалібури підгонять Штати. Арчер через довжину ствола дуже далекобійний, а з плануючими керованими снарядами дістане ще далі. Це буде як макміллан 50 з лапуа для хірургічного удару
показать весь комментарий
16.03.2023 19:18 Ответить
макміллан 50 з лапуа якщо влучить то влучить.

екскалібури починають розсипатися після влучання, не вибухають як кажуть з нуля.

раптово.

як на мене якщо армії сіли на сраки то перемагає той хто має більше снарядів.

тож, зараз саме час вдарити по москалям БЕЗЛІМІТНИМ наданням снарядів а не як сьогодні жабоїди заявили що вони не хочуть щоб на війні хтось окрім країн ЕС наживався тож вони проти виготовлення снарядів у потрібній кількости за межами ЕС.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:27 Ответить
До чого тут якісь жабоіди? Ти новиною помилився.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:36 Ответить
може він має на увазі шо жабоїдська армія дала б такого п.. оркам шо аж до Уралу би заховались.
Мужні солдати і Легіон, Рицарські, Агресивні - тільки зачепи(зразу здадуться)
показать весь комментарий
17.03.2023 11:11 Ответить
У Archer такая же длина ствола (52 клб.) как и других современных западных САУ в ВСУ ( Caesar, Zuzana2,Pzh 2000, Krab). Дальность стрельбы одинаковая.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:29 Ответить
А вот по скорости развертывания, высокоточного отстрела и свертывания Арчерам равных в мире нет.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:38 Ответить
Эффективность любого оружия покажет только поле боя, да ещё при наличии прямых рук, правильной тактики и снабжения
показать весь комментарий
16.03.2023 19:44 Ответить
Сашко Бабенко запіздав нагадати, то 100% забули, ага.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:32 Ответить
Це як снайперська гвинтівка тільки в артилерії...
показать весь комментарий
16.03.2023 19:03 Ответить
Дякуємо шана
показать весь комментарий
16.03.2023 19:23 Ответить
Шось мені останнім часом Джонсони все більше і більше подобаються.Борис,а тепер ще й Пол підтягується
показать весь комментарий
16.03.2023 19:49 Ответить
Дякуємо!Наш давній союзник проти кацапів, ще з часів Карла 12..
показать весь комментарий
16.03.2023 20:14 Ответить
З часів Богдана. Перед смертю він заключив союз з Трансильванією і Швецією
показать весь комментарий
16.03.2023 23:12 Ответить
Даже 6 арчеров могут шороху навести, скажем если их эскалибурами заряжать и выносить по 2-3 вражеских арты в сутки
показать весь комментарий
16.03.2023 20:36 Ответить
сподіваймося, що вумний нарІд України більше не помилиться.......
подяка друзям-шведам від донецько-сумського полтавця (ого?!), а тепер ще й киянина..
показать весь комментарий
16.03.2023 20:39 Ответить
читал про этого Лучника пару лет назад. Это фантастика. А теперь они у нас будут на вооружении, это супер
показать весь комментарий
16.03.2023 21:12 Ответить
отличная машина, спасибо шведам огромное, вот уж реально от кого не ожидал ничего подобного...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:09 Ответить
,,получит через несколько месяцев,,! А мона к новому году? Ну чтоб и согреваться в том числе!
показать весь комментарий
16.03.2023 22:28 Ответить
 
 