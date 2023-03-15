Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2, - Остин

Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.

Об этом по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня мы услышали обновленную информацию о нашем прогрессе и определенные значимые новые обязательства (по военной помощи). Швеция объявила, что передаст Украине 10 танков Leopard 2 и ключевые средства противовоздушной обороны", - сказал он.

Остин не уточнил, о каких средствах ПВО идет речь, но в феврале, как указывает издание, премьер-министр Швеции объявлял, что Украина получит системы Hawk и IRIS-T.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил, что по состоянию на 15 марта девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

