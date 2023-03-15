РУС
Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2, - Остин

Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.

Об этом по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня мы услышали обновленную информацию о нашем прогрессе и определенные значимые новые обязательства (по военной помощи). Швеция объявила, что передаст Украине 10 танков Leopard 2 и ключевые средства противовоздушной обороны", - сказал он.

Остин не уточнил, о каких средствах ПВО идет речь, но в феврале, как указывает издание, премьер-министр Швеции объявлял, что Украина получит системы Hawk и IRIS-T.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил, что по состоянию на 15 марта девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

Читайте также: Leopard 2 из Германии и Португалии прибудут в Украину уже в этом месяце, - Писториус

показать весь комментарий
15.03.2023 21:17 Ответить
Спасибо. А в Швейцарии посол Венедиктова отдыхает за наш счет. В Швейцарии сейчас режут системы ПВО.
показать весь комментарий
15.03.2023 21:26 Ответить
а в Бразилии дикие обезьяны, и что?
показать весь комментарий
15.03.2023 21:30 Ответить
А еще в Германии зебобики есть, а пальм нет. Как так?

показать весь комментарий
15.03.2023 21:46 Ответить
Швеція це зразок для України.Я завжди говорив :"це найкраща країна,я люблю цю країну,Шведи найкращі"Шведи,Поляки,Країни балтії ,-це ті про кого ми маємо пам'ятати це наша родина,це наші друзі,це ті хто переживає за нас...Я ніколи не забуду як прості Шведи приносили допомогу з перших днів,я бачив це своїми очима,я буду говорити про це завжди і всім...
ДЯКУЮ ВАМ !!!!
показать весь комментарий
15.03.2023 21:52 Ответить
Отказ Швейцарии передать Украине не нужное Швейцарии ПВО должен завершиться судебными исками правительству Швейцарии и другим институциям за соучастие в убийстве украинцев
показать весь комментарий
15.03.2023 21:53 Ответить
А кто-то просил ПВО у Швейцарии? Что делала посол Венедиктова все это время? На сайте посольства Украины в Швейцарии ее последняя официальная встреча обозначена 14 дней назад. Кстати в Болгария тоже притормозила со снарядами после того, как туда послом проститутку отправили. Да и в Словении полный провал. Посол Таран старается.
показать весь комментарий
15.03.2023 22:17 Ответить
Чому одразу провал...Може "зеля" так і планував (настільки вперто впихувати безмозглу зелень у відповідальні країни).
показать весь комментарий
15.03.2023 22:48 Ответить
Пане Остін, Ви трошки вже заплуталися! Та й не мудрено, бо це вже десятий "рамштайн", а необхідної зброї для наступу ЗСУ як не було, так і нема! До речі, Швеція про надання 10 танків "Леопард" повідомляла ще на минулому "рамштайні"!
показать весь комментарий
15.03.2023 21:55 Ответить
От гади, скільки простих їх трекери розміщувати на техніці, щоб ми бачили що куди і коли прийшло, а вони все ніяк, вперті осли
показать весь комментарий
15.03.2023 22:52 Ответить
Піду ще куплю щось від IKEA.
показать весь комментарий
15.03.2023 22:10 Ответить
 
 