Данія не дозволить Росії долучитись до розслідування вибухів на "Північних потоках".

Данія не даватиме дозволу російській стороні на участь у розслідуваннях вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дзеркало тижня.

"Данія не дасть дозволу Росії. У нас діє верховенство права, нашим розслідуванням можна довіряти", - наголосив очільник МЗС Ларс Расмуссен.

Копенгаген має право контролювати, хто братиме участь у розслідуванні, оскільки два вибухи сталися у данській економічній зоні і ще два - у шведській.

Раніше Росія заявила про ймовірне існування ще одного вибухового пристрою на газопроводі та запросила у Данії дозвіл на обстеження газопроводів.

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"Ми сказали росіянам, що ретельно розслідуємо це. Коли ми закінчимо, ми оголосимо результати", — додав Расмуссен.

У російському МЗС очікувано заявили про "махінації" та натякнули, що не дозволять "поховати" розслідування.

"Це махінації, абсолютно справжній лохотрон, це навіть не піраміди, а копійчаний атракціон, який вони для себе розігрують, але історія з "Північними потоками" не матиме такого фіналу, як інші історії, які вони закопують, — великі гроші на кону", - заявила речниця МЗС Марія Захарова.

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