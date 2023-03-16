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Новини
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Данія не дозволить Росії долучитись до розслідування вибухів на "Північних потоках".

потік,північний

Данія не даватиме дозволу російській стороні на участь у розслідуваннях вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дзеркало тижня.

"Данія не дасть дозволу Росії. У нас діє верховенство права, нашим розслідуванням можна довіряти", - наголосив очільник МЗС Ларс Расмуссен.

Копенгаген має право контролювати, хто братиме участь у розслідуванні, оскільки два вибухи сталися у данській економічній зоні і ще два - у шведській.

Раніше Росія заявила про ймовірне існування ще одного вибухового пристрою на газопроводі та запросила у Данії дозвіл на обстеження газопроводів.

Також читайте: Росія планує законсервувати пошкоджені "Північні потоки", - Reuters

"Ми сказали росіянам, що ретельно розслідуємо це. Коли ми закінчимо, ми оголосимо результати", — додав Расмуссен.

У російському МЗС очікувано заявили про "махінації" та натякнули, що не дозволять "поховати" розслідування.

"Це махінації, абсолютно справжній лохотрон, це навіть не піраміди, а копійчаний атракціон, який вони для себе розігрують, але історія з "Північними потоками" не матиме такого фіналу, як інші історії, які вони закопують, — великі гроші на кону", - заявила речниця МЗС Марія Захарова.

Також дивіться: З’явилися перші фото та відео розірваної труби "Північного потоку" на дні моря. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

вибух (4532) Данія (790) розслідування (2281) росія (66431) Північний потік (2475)


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Топ коментарі
+13
рюське свиням вказали їх місце
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16.03.2023 21:09 Відповісти
+11
И недоимперия это вынуждена проглотить. Сдулась и обосралась недоимперия.

- Изя, а что такое "эффект бабочки"?
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
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16.03.2023 21:13 Відповісти
+9
"Данія не дасть дозволу Росії. У нас діє верховенство права, нашим розслідуванням можна довіряти" Джерело:

Ой, як гарно послали! Аж душа радіє!
Мдяяя... до такої дипломатії нашому МЗС з усіма їхніми послицями ще йой як далеко!
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16.03.2023 21:18 Відповісти
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рюське свиням вказали їх місце
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16.03.2023 21:09 Відповісти
Вот только так нужно с рашкой - Пинка под зад
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16.03.2023 21:10 Відповісти
И недоимперия это вынуждена проглотить. Сдулась и обосралась недоимперия.

- Изя, а что такое "эффект бабочки"?
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
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16.03.2023 21:13 Відповісти
"Данія не дасть дозволу Росії. У нас діє верховенство права, нашим розслідуванням можна довіряти" Джерело:

Ой, як гарно послали! Аж душа радіє!
Мдяяя... до такої дипломатії нашому МЗС з усіма їхніми послицями ще йой як далеко!
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16.03.2023 21:18 Відповісти
так если им разрешить они там найдут визитку Яроша
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16.03.2023 21:18 Відповісти
Обов'язково знайдуть! Тільки пусти свиню за стіл...
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16.03.2023 21:26 Відповісти
Прес-алкаше захарова заявила
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16.03.2023 21:21 Відповісти
Тому що підкинуть візитку Яроша...
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16.03.2023 21:29 Відповісти
Підірвали репоїди, а тепер через х.... влетять на бабки по контракту. А ажіотаж щодо "українського сліду" це операція прикриття тому що виконана в топорному стилі. І зараз "підвищують градус" -ми потерпіла сторона, а їм в пердак. Колись репоїди хотіли під водою щось вкрасти у америкосів - купу героїв росії поклали в човні з характерною назвою -Лошарик. Все стане відомо- лошарики самі ж і продадуть.
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16.03.2023 22:00 Відповісти
Вообще это неправильно, и подозрительно. Это все-таки их трубы.
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16.03.2023 22:10 Відповісти
А польский самолёт 2010-го года чей был? рашка полякам и походить там не дала и обломки доселе не вернула. И сбитый буком MH-17, тоже никого не подпустила к расследованиям. Так что, пусть пожинают плоды, зеркально.
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16.03.2023 23:51 Відповісти
А чого можна чекати від кацапів при розслідуванні ??

Вони самі підірвали , а наразі хочуть розслідувати ??

Ні , ідіть кацапорили , на ...... й , бо з вами не можна мати жодних справ 😠
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16.03.2023 23:06 Відповісти
Там без розслідування зрозуміло, що підірвали московити. Вибухівка була закладена ще під час будівництва. Згадайте випадок з московитським Лошариком.
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17.03.2023 08:38 Відповісти
 
 