Данія не дозволить Росії долучитись до розслідування вибухів на "Північних потоках".
Данія не даватиме дозволу російській стороні на участь у розслідуваннях вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік 2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дзеркало тижня.
"Данія не дасть дозволу Росії. У нас діє верховенство права, нашим розслідуванням можна довіряти", - наголосив очільник МЗС Ларс Расмуссен.
Копенгаген має право контролювати, хто братиме участь у розслідуванні, оскільки два вибухи сталися у данській економічній зоні і ще два - у шведській.
Раніше Росія заявила про ймовірне існування ще одного вибухового пристрою на газопроводі та запросила у Данії дозвіл на обстеження газопроводів.
"Ми сказали росіянам, що ретельно розслідуємо це. Коли ми закінчимо, ми оголосимо результати", — додав Расмуссен.
У російському МЗС очікувано заявили про "махінації" та натякнули, що не дозволять "поховати" розслідування.
"Це махінації, абсолютно справжній лохотрон, це навіть не піраміди, а копійчаний атракціон, який вони для себе розігрують, але історія з "Північними потоками" не матиме такого фіналу, як інші історії, які вони закопують, — великі гроші на кону", - заявила речниця МЗС Марія Захарова.
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- Изя, а что такое "эффект бабочки"?
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
Ой, як гарно послали! Аж душа радіє!
Мдяяя... до такої дипломатії нашому МЗС з усіма їхніми послицями ще йой як далеко!
Вони самі підірвали , а наразі хочуть розслідувати ??
Ні , ідіть кацапорили , на ...... й , бо з вами не можна мати жодних справ 😠