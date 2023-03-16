Дания не позволит России присоединиться к расследованию взрывов на "Северных потоках".
Дания не будет давать разрешение российской стороне на участие в расследованиях взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Дания не даст разрешения России. У нас действует верховенство права, нашим расследованием можно доверять", - подчеркнул глава МИД Ларс Расмуссен.
Копенгаген имеет право контролировать, кто будет участвовать в расследовании, поскольку два взрыва произошли в датской экономической зоне и еще два – в шведской.
Ранее Россия заявила о вероятном существовании еще одного взрывного устройства на газопроводе и запросила у Дании разрешение на обследование газопроводов.
"Мы сказали россиянам, что тщательно расследуем это. Когда мы закончим, мы объявим результаты", - добавил Расмуссен.
В российском МИДе ожидаемо заявили о "махинациях" и намекнули, что не позволят "похоронить" расследование.
"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а копеечный аттракцион, который они для себя разыгрывают, но у истории с "Северными потоками" нет такого финала, как другие истории, которые они закапывают, — большие деньги на кону", - заявила спикер МИД Мария Захарова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Изя, а что такое "эффект бабочки"?
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
Ой, як гарно послали! Аж душа радіє!
Мдяяя... до такої дипломатії нашому МЗС з усіма їхніми послицями ще йой як далеко!
Вони самі підірвали , а наразі хочуть розслідувати ??
Ні , ідіть кацапорили , на ...... й , бо з вами не можна мати жодних справ 😠