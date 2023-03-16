Дания не позволит России присоединиться к расследованию взрывов на "Северных потоках".

Дания не будет давать разрешение российской стороне на участие в расследованиях взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Дания не даст разрешения России. У нас действует верховенство права, нашим расследованием можно доверять", - подчеркнул глава МИД Ларс Расмуссен.

Копенгаген имеет право контролировать, кто будет участвовать в расследовании, поскольку два взрыва произошли в датской экономической зоне и еще два – в шведской.

Ранее Россия заявила о вероятном существовании еще одного взрывного устройства на газопроводе и запросила у Дании разрешение на обследование газопроводов.

Читайте также: Подрыв "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами - полная чушь, - Путин

"Мы сказали россиянам, что тщательно расследуем это. Когда мы закончим, мы объявим результаты", - добавил Расмуссен.

В российском МИДе ожидаемо заявили о "махинациях" и намекнули, что не позволят "похоронить" расследование.

"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а копеечный аттракцион, который они для себя разыгрывают, но у истории с "Северными потоками" нет такого финала, как другие истории, которые они закапывают, — большие деньги на кону", - заявила спикер МИД Мария Захарова.

Читайте также: "Было бы комплиментом, но это не мы": Резников про "след Украины" в подрыве газопроводов РФ