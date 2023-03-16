РУС
Дания не позволит России присоединиться к расследованию взрывов на "Северных потоках".

Дания не будет давать разрешение российской стороне на участие в расследованиях взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Дания не даст разрешения России. У нас действует верховенство права, нашим расследованием можно доверять", - подчеркнул глава МИД Ларс Расмуссен.

Копенгаген имеет право контролировать, кто будет участвовать в расследовании, поскольку два взрыва произошли в датской экономической зоне и еще два – в шведской.

Ранее Россия заявила о вероятном существовании еще одного взрывного устройства на газопроводе и запросила у Дании разрешение на обследование газопроводов.

Читайте также: Подрыв "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами - полная чушь, - Путин

"Мы сказали россиянам, что тщательно расследуем это. Когда мы закончим, мы объявим результаты", - добавил Расмуссен.

В российском МИДе ожидаемо заявили о "махинациях" и намекнули, что не позволят "похоронить" расследование.

"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а копеечный аттракцион, который они для себя разыгрывают, но у истории с "Северными потоками" нет такого финала, как другие истории, которые они закапывают, — большие деньги на кону", - заявила спикер МИД Мария Захарова.

Читайте также: "Было бы комплиментом, но это не мы": Резников про "след Украины" в подрыве газопроводов РФ

Топ комментарии
рюське свиням вказали їх місце
16.03.2023 21:09 Ответить
Вот только так нужно с рашкой - Пинка под зад
16.03.2023 21:10 Ответить
И недоимперия это вынуждена проглотить. Сдулась и обосралась недоимперия.

- Изя, а что такое "эффект бабочки"?
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
16.03.2023 21:13 Ответить
"Данія не дасть дозволу Росії. У нас діє верховенство права, нашим розслідуванням можна довіряти" Джерело:

Ой, як гарно послали! Аж душа радіє!
Мдяяя... до такої дипломатії нашому МЗС з усіма їхніми послицями ще йой як далеко!
16.03.2023 21:18 Ответить
так если им разрешить они там найдут визитку Яроша
16.03.2023 21:18 Ответить
Обов'язково знайдуть! Тільки пусти свиню за стіл...
16.03.2023 21:26 Ответить
Прес-алкаше захарова заявила
16.03.2023 21:21 Ответить
Тому що підкинуть візитку Яроша...
16.03.2023 21:29 Ответить
Підірвали репоїди, а тепер через х.... влетять на бабки по контракту. А ажіотаж щодо "українського сліду" це операція прикриття тому що виконана в топорному стилі. І зараз "підвищують градус" -ми потерпіла сторона, а їм в пердак. Колись репоїди хотіли під водою щось вкрасти у америкосів - купу героїв росії поклали в човні з характерною назвою -Лошарик. Все стане відомо- лошарики самі ж і продадуть.
16.03.2023 22:00 Ответить
Вообще это неправильно, и подозрительно. Это все-таки их трубы.
16.03.2023 22:10 Ответить
А польский самолёт 2010-го года чей был? рашка полякам и походить там не дала и обломки доселе не вернула. И сбитый буком MH-17, тоже никого не подпустила к расследованиям. Так что, пусть пожинают плоды, зеркально.
16.03.2023 23:51 Ответить
А чого можна чекати від кацапів при розслідуванні ??

Вони самі підірвали , а наразі хочуть розслідувати ??

Ні , ідіть кацапорили , на ...... й , бо з вами не можна мати жодних справ 😠
16.03.2023 23:06 Ответить
Там без розслідування зрозуміло, що підірвали московити. Вибухівка була закладена ще під час будівництва. Згадайте випадок з московитським Лошариком.
17.03.2023 08:38 Ответить
 
 